О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров - 24.02.2024 Украина.ру
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О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров
О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров - 24.02.2024 Украина.ру
О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, какие вопросы необходимо решить в тылу для наступления победы на фронте, а также прокомментировал заявления Дмитрия Медведева российским СМИ
2024-02-24T12:02
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00:41 - О позиции властей Германии в отношении украинского конфликта;05:13 - О вероятности поставки Западом ракет большей дальности;13:32 - О заявлениях Дмитрия Медведева в интервью российским СМИ;15:38 - Почему Борис Джонсон потребовал от Такера Карлсона $1 млн за интервью?16:38 - Про вероятность интервью Владимира Зеленского Такеру Карлсону;17:12 - О важности и целях международного турнира "Игры будущего".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, евгений федоров, нато, джонсон, ес, германия, сша, такер карлсон, дмитрий медведев, сво, одесса, киев, дипломатия, ракеты, видео
Видео, Евгений Федоров, НАТО, Джонсон, ЕС, Германия, США, Такер Карлсон, Дмитрий Медведев, СВО, Одесса, Киев, дипломатия, ракеты

О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров

12:02 24.02.2024
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, какие вопросы необходимо решить в тылу для наступления победы на фронте, а также прокомментировал заявления Дмитрия Медведева российским СМИ
00:41 - О позиции властей Германии в отношении украинского конфликта;
05:13 - О вероятности поставки Западом ракет большей дальности;
13:32 - О заявлениях Дмитрия Медведева в интервью российским СМИ;
15:38 - Почему Борис Джонсон потребовал от Такера Карлсона $1 млн за интервью?
16:38 - Про вероятность интервью Владимира Зеленского Такеру Карлсону;
17:12 - О важности и целях международного турнира "Игры будущего".
 
ВидеоЕвгений ФедоровНАТОДжонсонЕСГерманияСШАТакер КарлсонДмитрий МедведевСВООдессаКиевдипломатияракеты
 
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