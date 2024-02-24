https://ukraina.ru/20240224/1053496855.html

О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров

О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров - 24.02.2024 Украина.ру

О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, какие вопросы необходимо решить в тылу для наступления победы на фронте, а также прокомментировал заявления Дмитрия Медведева российским СМИ

2024-02-24T12:02

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видео

евгений федоров

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ес

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сша

такер карлсон

дмитрий медведев

сво

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00:41 - О позиции властей Германии в отношении украинского конфликта;05:13 - О вероятности поставки Западом ракет большей дальности;13:32 - О заявлениях Дмитрия Медведева в интервью российским СМИ;15:38 - Почему Борис Джонсон потребовал от Такера Карлсона $1 млн за интервью?16:38 - Про вероятность интервью Владимира Зеленского Такеру Карлсону;17:12 - О важности и целях международного турнира "Игры будущего".

германия

сша

одесса

киев

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