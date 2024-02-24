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О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров
О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров - 24.02.2024 Украина.ру
О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, какие вопросы необходимо решить в тылу для наступления победы на фронте, а также прокомментировал заявления Дмитрия Медведева российским СМИ
2024-02-24T12:02
2024-02-24T12:02
2024-02-24T12:02
видео
евгений федоров
нато
джонсон
ес
германия
сша
такер карлсон
дмитрий медведев
сво
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00:41 - О позиции властей Германии в отношении украинского конфликта;05:13 - О вероятности поставки Западом ракет большей дальности;13:32 - О заявлениях Дмитрия Медведева в интервью российским СМИ;15:38 - Почему Борис Джонсон потребовал от Такера Карлсона $1 млн за интервью?16:38 - Про вероятность интервью Владимира Зеленского Такеру Карлсону;17:12 - О важности и целях международного турнира "Игры будущего".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, евгений федоров, нато, джонсон, ес, германия, сша, такер карлсон, дмитрий медведев, сво, одесса, киев, дипломатия, ракеты, видео
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О резонансных заявлениях Медведева, деньгах за интервью Карлсону и пути окончания конфликта- Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, какие вопросы необходимо решить в тылу для наступления победы на фронте, а также прокомментировал заявления Дмитрия Медведева российским СМИ
00:41 - О позиции властей Германии в отношении украинского конфликта;
05:13 - О вероятности поставки Западом ракет большей дальности;
13:32 - О заявлениях Дмитрия Медведева в интервью российским СМИ;
15:38 - Почему Борис Джонсон потребовал от Такера Карлсона $1 млн за интервью?
16:38 - Про вероятность интервью Владимира Зеленского Такеру Карлсону;
17:12 - О важности и целях международного турнира "Игры будущего".