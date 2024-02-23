https://ukraina.ru/20240223/1053484905.html
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе - 23.02.2024 Украина.ру
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
Украинцы свозят к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, таким образом оказывая давление на Польшу, написал польский политик Рафал Меклер в соцсети X
2024-02-23T11:06
2024-02-23T11:06
2024-02-23T11:06
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Польский политик напомнил, что некоторые аграрии теряют свои фермы, так как не могут позволить себе кредиты."Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", - написал он.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.Однако польский премьер Туск заявил, что встреча с Зеленским не состоится. По его словам, Польша находится в контакте с Европейской комиссией, а встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта.
https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html
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новости, польша, зарубежье, украина, фермер, граница, государственная граница, забастовка
Новости, Польша, Зарубежье, Украина, фермер, граница, государственная граница, забастовка
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
Украинцы свозят к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, таким образом оказывая давление на Польшу, написал польский политик Рафал Меклер в соцсети X
"Украинцы привозят в район КПП "Угринов-Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу", — возмутился Меклер.
Польский политик напомнил, что некоторые аграрии теряют свои фермы, так как не могут позволить себе кредиты.
"Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", - написал он.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
Президент Украины Владимир Зеленский
пригласил президента Польши Анджея Дуду
и премьер-министра Польши Дональда Туска
приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.
Однако польский премьер Туск заявил, что встреча с Зеленским не состоится. По его словам, Польша находится в контакте с Европейской комиссией, а встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта.