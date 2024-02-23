"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе - 23.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240223/1053484905.html
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе - 23.02.2024 Украина.ру
"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
Украинцы свозят к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, таким образом оказывая давление на Польшу, написал польский политик Рафал Меклер в соцсети X
2024-02-23T11:06
2024-02-23T11:06
новости
польша
зарубежье
украина
фермер
граница
государственная граница
забастовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da9da0c4d6d500a9dbced59c69665323.jpg.webp
Польский политик напомнил, что некоторые аграрии теряют свои фермы, так как не могут позволить себе кредиты."Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", - написал он.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.Однако польский премьер Туск заявил, что встреча с Зеленским не состоится. По его словам, Польша находится в контакте с Европейской комиссией, а встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта.
https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452337_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_98f13fe88e4fd00eb61ba5462c14b292.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, зарубежье, украина, фермер, граница, государственная граница, забастовка
Новости, Польша, Зарубежье, Украина, фермер, граница, государственная граница, забастовка

"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе

11:06 23.02.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Украинцы свозят к польской границе сгоревшую сельскохозяйственную технику, таким образом оказывая давление на Польшу, написал польский политик Рафал Меклер в соцсети X

"Украинцы привозят в район КПП "Угринов-Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу", — возмутился Меклер.

Польский политик напомнил, что некоторые аграрии теряют свои фермы, так как не могут позволить себе кредиты.
"Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", - написал он.
© X Rafał Mekler
© X Rafał Mekler
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.
Однако польский премьер Туск заявил, что встреча с Зеленским не состоится. По его словам, Польша находится в контакте с Европейской комиссией, а встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 00:56
Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границуПольские фермеры под выкрики "Я не поддерживаю украинцев" снова устроили масштабную блокаду границы с Украиной. Поляки также перекрыли железную дорогу и высыпают зерно на землю.
 
НовостиПольшаЗарубежьеУкраинафермерграницагосударственная границазабастовка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:24"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
11:54Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
11:25Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
11:06"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
10:20ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
09:56Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский
09:30Армения заморозила участие в ОДКБ - Пашинян
06:38Несокрушимая и легендарная
06:11"Русский натиск, который набирает обороты с новой силой": западные СМИ вскрывают правду о положении ВСУ
05:39Дмитрий Голубовский: Россия должна добить "Карфаген-Украину", иначе через пять лет начнется новая война
05:15Александр Каргин: "Темная лошадка" из США может найти слова для России и закончить войну на Украине
05:10"Несколько этажей бетона": эксперт раскрыл, что ждет ВС РФ в Славянске и почему надо "срезать" Работино
05:00"Войска отвели, оставив кучу трупов": эксперт сообщил, что ВСУ на самом деле хотели сделать с Авдеевкой
04:50Зачистка в Крынках: военный эксперт раскрыл, куда бойцы выдавили ВСУшников и почему не удалось Работино
04:44Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ
04:40Эксперт о том, как "хвост" Зеленского "повилял" США, но после Авдеевки стал истерить и впал в прострацию
04:30Эксперт рассказал, как Зеленский пытался "продать" Работино и почему не притащил "на блюдечке" Авдеевку
04:20Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале
04:00"Taurus Киеву не видать": политолог Камкин о том, как Запад обкатывает на Украине новые технологии войны
Лента новостейМолния