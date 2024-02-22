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"Не хочу, чтобы сын отправлялся на войну": актриса рассказала о страхе украинцев за границей

"Не хочу, чтобы сын отправлялся на войну": актриса рассказала о страхе украинцев за границей - 22.02.2024 Украина.ру

"Не хочу, чтобы сын отправлялся на войну": актриса рассказала о страхе украинцев за границей

Мужчины призывного возраста живут на Украине в постоянном страхе, что их призовут в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом украинская актриса Алина Туник, переехавшая в Великобританию, рассказала журналистам британской газеты i

2024-02-22T14:04

2024-02-22T14:04

2024-02-22T14:04

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Украинская актриса и театральный режиссёр Алина Туник переехала из Киева в Великобританию вместе с сыном. Она проживает в Хартфордшире – графстве на юго-востоке Англии. Туник рассказала, что заплакала от облегчения, когда правительство на этой неделе объявило о продлении визового режима с Украиной.Её 16-летний сын изучает в Великобритании компьютерные науки и получает степень бакалавра. Возвращаться на Украину и поступать в институт там он категорически не хочет. При этом он хотел бы вернуться после окончания военных действий.“Я не готов сражаться физически. У людей должен быть выбор. Есть достаточно людей, которые хотят бороться, и если вы будете принуждать людей, они не будут столь эффективны”, - сказал он.Туник рассказала, что её друзья-мужчины призывного возраста живут на Украине в постоянном страхе, что их призовут в ВСУ.“У меня есть сосед, который живет за городом, который просматривает Telegram-каналы перед поездкой на работу, чтобы избежать контрольно-пропускных пунктов, где его могли мобилизовать”, - сказала она.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Верховная Рада Украины готовится принять законопроект о мобилизации, который снизит мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

https://ukraina.ru/20231114/1051007897.html

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новости, украина, великобритания, беженцы, украинские беженцы, война, мобилизация, призыв