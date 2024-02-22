На Украине Рабиновича осудят за госизмену - 22.02.2024 Украина.ру
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На Украине Рабиновича осудят за госизмену
На Украине Рабиновича осудят за госизмену - 22.02.2024 Украина.ру
На Украине Рабиновича осудят за госизмену
На Украине бывшего народного депутата от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича осудят за госизмену. Об этом сообщили 22 февраля в Офисе генпрокурора Украины
2024-02-22T12:39
2024-02-22T12:39
новости
украина
офис генпрокурора
вадим рабинович
госизмена
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Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт по делу Вадима Рабиновича. Они убеждены в том, что с 2019 по 2021 год в своих выступлениях и интервью Рабинович систематически распространял якобы манипулятивную информацию.По мнению украинских следователей, данная информация несла вред суверенитету и территориальной целостности Украины.Также на Украине его обвинили в том, что его деятельность якобы помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей, а также проводить идеологическую работу.Государственное бюро расследований Украины ранее заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене, а 1 августа Печерский районный суд его заочно арестовал.В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил Рабиновича гражданства Украины.В ноябре 2022 года парламент страны досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича.
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новости, украина, офис генпрокурора, вадим рабинович, госизмена
Новости, Украина, Офис генпрокурора, Вадим Рабинович, госизмена

На Украине Рабиновича осудят за госизмену

12:39 22.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"Вадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"
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На Украине бывшего народного депутата от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича осудят за госизмену. Об этом сообщили 22 февраля в Офисе генпрокурора Украины
Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт по делу Вадима Рабиновича. Они убеждены в том, что с 2019 по 2021 год в своих выступлениях и интервью Рабинович систематически распространял якобы манипулятивную информацию.
По мнению украинских следователей, данная информация несла вред суверенитету и территориальной целостности Украины.
Также на Украине его обвинили в том, что его деятельность якобы помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей, а также проводить идеологическую работу.
Государственное бюро расследований Украины ранее заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене, а 1 августа Печерский районный суд его заочно арестовал.
В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил Рабиновича гражданства Украины.
В ноябре 2022 года парламент страны досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября 2023, 16:36
Киев объявил в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ РабиновичаГосударственное бюро расследований Украины (ГБР) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского МВД
 
НовостиУкраинаОфис генпрокурораВадим Рабиновичгосизмена
 
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