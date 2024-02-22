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На Украине Рабиновича осудят за госизмену

На Украине Рабиновича осудят за госизмену - 22.02.2024 Украина.ру

На Украине Рабиновича осудят за госизмену

На Украине бывшего народного депутата от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича осудят за госизмену. Об этом сообщили 22 февраля в Офисе генпрокурора Украины

2024-02-22T12:39

2024-02-22T12:39

2024-02-22T12:39

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украина

офис генпрокурора

вадим рабинович

госизмена

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Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт по делу Вадима Рабиновича. Они убеждены в том, что с 2019 по 2021 год в своих выступлениях и интервью Рабинович систематически распространял якобы манипулятивную информацию.По мнению украинских следователей, данная информация несла вред суверенитету и территориальной целостности Украины.Также на Украине его обвинили в том, что его деятельность якобы помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей, а также проводить идеологическую работу.Государственное бюро расследований Украины ранее заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене, а 1 августа Печерский районный суд его заочно арестовал.В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил Рабиновича гражданства Украины.В ноябре 2022 года парламент страны досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича.

https://ukraina.ru/20230905/1049186045.html

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новости, украина, офис генпрокурора, вадим рабинович, госизмена