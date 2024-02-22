На Украине Рабиновича осудят за госизмену
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"Вадим Рабинович
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"
На Украине бывшего народного депутата от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича осудят за госизмену. Об этом сообщили 22 февраля в Офисе генпрокурора Украины
Украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт по делу Вадима Рабиновича. Они убеждены в том, что с 2019 по 2021 год в своих выступлениях и интервью Рабинович систематически распространял якобы манипулятивную информацию.
По мнению украинских следователей, данная информация несла вред суверенитету и территориальной целостности Украины.
Также на Украине его обвинили в том, что его деятельность якобы помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей, а также проводить идеологическую работу.
Государственное бюро расследований Украины ранее заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене, а 1 августа Печерский районный суд его заочно арестовал.
В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил Рабиновича гражданства Украины.
В ноябре 2022 года парламент страны досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича.
5 сентября 2023, 16:36Киев объявил в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ РабиновичаГосударственное бюро расследований Украины (ГБР) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского МВД