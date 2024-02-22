https://ukraina.ru/20240222/1053453901.html

Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке

Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке - 22.02.2024 Украина.ру

Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке

Противник мог бы создать такую точку, которая привязала бы надолго ресурсы ВС РФ. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T04:10

2024-02-22T04:10

2024-02-22T04:10

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днр

резервы

потери

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Не надо думать, что Авдеевка далась армии РФ слишком легко, это не так. На первом этапе это была очень тяжелая битва с большими потерями. Только на последнем этапе могло показаться, что российские военные без усилий взяли город, рассказал журналист.Очень показательный момент связан с резервами, которые ВСУ перебросили под Авдеевку. Потому что в боях за укрепрайон украинские военные не стали цепляться ни за Коксохим, ни за 9-й микрорайон, добавил эксперт.Противник мог бы создать такую точку, которая привязала бы надолго ресурсы ВС РФ. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах и обеспечить беспроблемный выход своих войск из АвдеевкиЧтобы понять, насколько серьезные проблемы с резервами у ВСУ, достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их мобилизованными. И эти проблемы - большая выгода для российских военных, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

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