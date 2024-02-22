https://ukraina.ru/20240222/1053453901.html
Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке
Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке - 22.02.2024 Украина.ру
Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке
Противник мог бы создать такую точку, которая привязала бы надолго ресурсы ВС РФ. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-22T04:10
2024-02-22T04:10
2024-02-22T04:10
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Не надо думать, что Авдеевка далась армии РФ слишком легко, это не так. На первом этапе это была очень тяжелая битва с большими потерями. Только на последнем этапе могло показаться, что российские военные без усилий взяли город, рассказал журналист.Очень показательный момент связан с резервами, которые ВСУ перебросили под Авдеевку. Потому что в боях за укрепрайон украинские военные не стали цепляться ни за Коксохим, ни за 9-й микрорайон, добавил эксперт.Противник мог бы создать такую точку, которая привязала бы надолго ресурсы ВС РФ. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах и обеспечить беспроблемный выход своих войск из АвдеевкиЧтобы понять, насколько серьезные проблемы с резервами у ВСУ, достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их мобилизованными. И эти проблемы - большая выгода для российских военных, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html
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Новости, ВС РФ, Россия, Украина, окружение, Авдеевка, укрепления, ДНР, резервы, потери, ВСУ
Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке
Противник мог бы создать такую точку, которая привязала бы надолго ресурсы ВС РФ. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Не надо думать, что Авдеевка далась армии РФ слишком легко, это не так. На первом этапе это была очень тяжелая битва с большими потерями. Только на последнем этапе могло показаться, что российские военные без усилий взяли город, рассказал журналист.
Очень показательный момент связан с резервами, которые ВСУ перебросили под Авдеевку. Потому что в боях за укрепрайон украинские военные не стали цепляться ни за Коксохим, ни за 9-й микрорайон, добавил эксперт.
"Если этот [9-й] высотный микрорайон находился в полуокружении (хотя там можно было задержаться и навязать нашим войскам тяжелый бой), то на Коксохиме вообще можно было сидеть долго", - отметил Скоробогатый.
Противник мог бы создать такую точку, которая привязала бы надолго ресурсы ВС РФ. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах и обеспечить беспроблемный выход своих войск из Авдеевки
Чтобы понять, насколько серьезные проблемы с резервами у ВСУ, достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их мобилизованными. И эти проблемы - большая выгода для российских военных, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь