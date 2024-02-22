Петр Скоробогатый объяснил, почему не рвется линия обороны ВСУ, но зато "трещат по швам" резервы Киева - 22.02.2024 Украина.ру
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Петр Скоробогатый объяснил, почему не рвется линия обороны ВСУ, но зато "трещат по швам" резервы Киева
Петр Скоробогатый объяснил, почему не рвется линия обороны ВСУ, но зато "трещат по швам" резервы Киева - 22.02.2024 Украина.ру
Петр Скоробогатый объяснил, почему не рвется линия обороны ВСУ, но зато "трещат по швам" резервы Киева
Сейчас российские военные продолжают давить на все участки фронта, используя преимущество над ВСУ по части резервов. Линия обороны противника достаточно хорошо обеспечена, а вот с резервами серьезные проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-22T03:40
2024-02-22T03:40
новости
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После Авдеевки все начали гадать, где произойдёт новое наступление ВС РФ. Оказалось, что вариантов очень много. Это означает, что никто, кроме Генштаба ВС РФ, не знает, где мы будем наступать и это большой вызов для ВСУ, рассказал политолог.ВС РФ тоже не знали, где в 2022 году может ударить противник, учитывая слабости оборонительных позиций на тот момент. Но сейчас российские военные продолжают давить на все участки фронта, используя преимущество над ВСУ по части резервов, добавил эксперт.В связи с тем, что резервов у Киева немного, ВС РФ пытаются нащупать слабую точку в украинской обороне, чтобы создать там численное преимущество, перебросить туда больше огня и прорвать линию укреплений, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html
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новости, всу, вс рф, наступление, оборона, резервы, сво, россия, украина
Новости, ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона, резервы, СВО, Россия, Украина

Петр Скоробогатый объяснил, почему не рвется линия обороны ВСУ, но зато "трещат по швам" резервы Киева

03:40 22.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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Сейчас российские военные продолжают давить на все участки фронта, используя преимущество над ВСУ по части резервов. Линия обороны противника достаточно хорошо обеспечена, а вот с резервами серьезные проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
После Авдеевки все начали гадать, где произойдёт новое наступление ВС РФ. Оказалось, что вариантов очень много. Это означает, что никто, кроме Генштаба ВС РФ, не знает, где мы будем наступать и это большой вызов для ВСУ, рассказал политолог.
ВС РФ тоже не знали, где в 2022 году может ударить противник, учитывая слабости оборонительных позиций на тот момент. Но сейчас российские военные продолжают давить на все участки фронта, используя преимущество над ВСУ по части резервов, добавил эксперт.
"Мы что сейчас фиксируем? Линия обороны противника достаточно хорошо обеспечена. Она не рвется и не ломается несмотря на сильное давление ВС РФ. А вот с резервами у ВСУ проблемы", - подчеркнул Скоробогатый.
В связи с тем, что резервов у Киева немного, ВС РФ пытаются нащупать слабую точку в украинской обороне, чтобы создать там численное преимущество, перебросить туда больше огня и прорвать линию укреплений, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Иван Скориков интервью
Вчера, 04:15
Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на ЗападеВ районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.
 
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