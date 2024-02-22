"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного - 22.02.2024 Украина.ру
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"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного
"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного - 22.02.2024 Украина.ру
"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного
Залужного кто-то заботливо убрал в нужный момент. И теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-22T05:10
2024-02-22T05:10
новости
александр сырский
валерий залужный
всу
авдеевка
днр
окружение
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Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования, рассказал военный.Видимо, бывшего главкома Валерия Залужного кто-то просто заботливо убрал в нужный момент. Теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского, ему придется это разгребать, добавил он.Поэтому для Александра Сырского теперь "Бахмутом больше, Бахмутом меньше," главком ВСУ - просто разменная монета. Великим полководцем в истории ему уже не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053433970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр сырский, валерий залужный, всу, авдеевка, днр, окружение, сво
Новости, Александр Сырский, Валерий Залужный, ВСУ, Авдеевка, ДНР, окружение, СВО

"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного

05:10 22.02.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВиды освобожденной Авдеевки
Виды освобожденной Авдеевки
© Министерство обороны РФ
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Залужного кто-то заботливо убрал в нужный момент. И теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования, рассказал военный.
Видимо, бывшего главкома Валерия Залужного кто-то просто заботливо убрал в нужный момент. Теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского, ему придется это разгребать, добавил он.
"Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с котлами. На нём котлы 2014-2015 годов висят. Прозвища "Мясник", "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Бахмут (Артемовск. - Ред.) пятном на его биографии лежит", - отметил Шкурлатов.
Поэтому для Александра Сырского теперь "Бахмутом больше, Бахмутом меньше," главком ВСУ - просто разменная монета. Великим полководцем в истории ему уже не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Заголовок открываемого материала
05:10"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного
05:00Русские продвигаются дальше: эксперт объяснил, как взятие Авдеевки психологически переломило дух ВСУ
04:50"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ
04:39Саакашвили просят помиловать. Вернётся ли он в политику с новой кровавой авантюрой?
04:30Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ
04:20Позывной "Спортик": Каждое утро ВСУ нас "поздравляли": начинали с матов, а заканчивали обстрелами
04:20"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье
04:10Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке
03:50Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье
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