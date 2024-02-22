https://ukraina.ru/20240222/1053442211.html

"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного

"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного - 22.02.2024 Украина.ру

"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного

Залужного кто-то заботливо убрал в нужный момент. И теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-22T05:10

2024-02-22T05:10

2024-02-22T05:10

новости

александр сырский

валерий залужный

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Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования, рассказал военный.Видимо, бывшего главкома Валерия Залужного кто-то просто заботливо убрал в нужный момент. Теперь весь негатив от сдачи Авдеевки, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского, ему придется это разгребать, добавил он.Поэтому для Александра Сырского теперь "Бахмутом больше, Бахмутом меньше," главком ВСУ - просто разменная монета. Великим полководцем в истории ему уже не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053433970.html

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новости, александр сырский, валерий залужный, всу, авдеевка, днр, окружение, сво