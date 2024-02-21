Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти" - 21.02.2024 Украина.ру
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Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"
Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти" - 21.02.2024 Украина.ру
Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"
В администрации Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о якобы гибели губернатора нового русского региона Владимира Сальдо. Не без иронии в пресс-службе указали, что эта информация не соответствует действительности
2024-02-21T22:53
2024-02-21T22:53
новости
владимир сальдо
фейк
сво
спецоперация
херсонская область
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Вечером, 21 февраля, в нескольких украинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что Сальдо мёртв. Ранее сообщалось, что Владимира Сальдо пытались отравить в 2022 рицином. Это сделал один из доверенных людей. После случившегося губернатор Херсонской области две недели был без сознания. Сам Сальдо утверждает, что подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у украинской армии нет.
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новости, владимир сальдо, фейк, сво, спецоперация, херсонская область
Новости, Владимир Сальдо, фейк, СВО, Спецоперация, Херсонская область

Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"

22:53 21.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В администрации Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о якобы гибели губернатора нового русского региона Владимира Сальдо. Не без иронии в пресс-службе указали, что эта информация не соответствует действительности
Вечером, 21 февраля, в нескольких украинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что Сальдо мёртв.
"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", – цитирует слова пресс-секретаря администрации РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Владимира Сальдо пытались отравить в 2022 рицином. Это сделал один из доверенных людей. После случившегося губернатор Херсонской области две недели был без сознания. Сам Сальдо утверждает, что подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у украинской армии нет.
10 января, 17:48
Украинский военком в Варшаве оказался фейком - чтобы беженцы боялисьВ Сети распространилось видео, на котором якобы представитель украинского военкомата вручает повестку украинскому беженцу в Варшаве
 
НовостиВладимир СальдофейкСВОСпецоперацияХерсонская область
 
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