Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
В администрации Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о якобы гибели губернатора нового русского региона Владимира Сальдо. Не без иронии в пресс-службе указали, что эта информация не соответствует действительности
Вечером, 21 февраля, в нескольких украинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что Сальдо мёртв.
"Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели", – цитирует слова пресс-секретаря администрации РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Владимира Сальдо пытались отравить в 2022 рицином. Это сделал один из доверенных людей. После случившегося губернатор Херсонской области две недели был без сознания. Сам Сальдо утверждает, что подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у украинской армии нет.