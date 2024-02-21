https://ukraina.ru/20240221/1053458973.html

Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"

Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти" - 21.02.2024 Украина.ру

Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"

В администрации Херсонской области опровергли сообщения украинских СМИ о якобы гибели губернатора нового русского региона Владимира Сальдо. Не без иронии в пресс-службе указали, что эта информация не соответствует действительности

2024-02-21T22:53

2024-02-21T22:53

2024-02-21T22:53

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Вечером, 21 февраля, в нескольких украинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что Сальдо мёртв. Ранее сообщалось, что Владимира Сальдо пытались отравить в 2022 рицином. Это сделал один из доверенных людей. После случившегося губернатор Херсонской области две недели был без сознания. Сам Сальдо утверждает, что подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у украинской армии нет.

https://ukraina.ru/20240110/1052619652.html

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новости, владимир сальдо, фейк, сво, спецоперация, херсонская область