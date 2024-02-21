На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только - 21.02.2024 Украина.ру
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На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только
На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только - 21.02.2024 Украина.ру
На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только
Масштабный турнир по разным видам фиджитал-спорта, совмещающим реальные соревнования с компьютерной симуляцией, который стартовал 21 февраля в Казани, объединил 277 команд из 107 стран мира. Участников приветствовали главы пяти государств, в том числе президент РФ Владимир Путин и его коллега из Беларуси Александр Лукашенко
2024-02-21T20:52
2024-02-21T20:52
новости
владимир путин
россия
игра
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Он отметил, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в именно в России, а наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Вместе с Владимиром Путиным в открытии игр приняли участия президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. С каждым из них глава государства проведёт или уже провел переговоры. Отметим, что "Игры будущего" – это масштабный турнир, который включает 21 дисциплину. Они, в свою очередь, разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал — объединяют классический спорт, киберспорт и технологии. Турнир будет проходить с 21 февраля по 3 марта.
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новости, владимир путин, россия, игра
Новости, Владимир Путин, Россия, игра

На российские "Игры будущего" приехали американцы, немцы, французы и не только

20:52 21.02.2024
 
© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия "Игр Будущего"
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия Игр Будущего - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов
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Масштабный турнир по разным видам фиджитал-спорта, совмещающим реальные соревнования с компьютерной симуляцией, который стартовал 21 февраля в Казани, объединил 277 команд из 107 стран мира. Участников приветствовали главы пяти государств, в том числе президент РФ Владимир Путин и его коллега из Беларуси Александр Лукашенко
"Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта – абсолютно нового инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований. Это действительно игры будущего, сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единства спорта и технологий просвещения и науки", – обратился к присутствующим глава Кремля Владимир Путин.
Он отметил, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в именно в России, а наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.
Вместе с Владимиром Путиным в открытии игр приняли участия президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. С каждым из них глава государства проведёт или уже провел переговоры.
Отметим, что "Игры будущего" – это масштабный турнир, который включает 21 дисциплину. Они, в свою очередь, разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал — объединяют классический спорт, киберспорт и технологии. Турнир будет проходить с 21 февраля по 3 марта.
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