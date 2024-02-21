https://ukraina.ru/20240221/1053456916.html

Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ

Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ

После Авдеевки российская армия может обратить в бегство и группировку ВСУ в Угледаре. Сегодня один батальон на курахово-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко

2024-02-21T20:07

2024-02-21T20:07

2024-02-21T20:08

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По её словам, несколько сотен военнослужащих на указанном участке фронта уже должны становиться в круговую оборону, так как российская армия берёт ВСУ "в клешни". Она также утверждает, что угледарскому направлению командование ВСУ напрасно не уделяло должного внимания. Ранее несколько российских телеграм-каналов сообщили об установлении подразделениями Вооруженных сил РФ полного контроля над населённым пунктом Победа, который расположен недалеко от Марьинки. По информации советника главы ДНР Яна Гагина, 21 февраля из города Курахово были эвакуированы украинские архивы, чиновники и сотрудники Службы безопасности Украины.

https://ukraina.ru/20240221/1053442721.html

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новости, украина, донбасс, сво, спецоперация, авдеевка, наступление, всу, потери всу