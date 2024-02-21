Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
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Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
После Авдеевки российская армия может обратить в бегство и группировку ВСУ в Угледаре. Сегодня один батальон на курахово-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко
2024-02-21T20:07
2024-02-21T20:08
новости
украина
донбасс
сво
спецоперация
авдеевка
наступление
всу
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По её словам, несколько сотен военнослужащих на указанном участке фронта уже должны становиться в круговую оборону, так как российская армия берёт ВСУ "в клешни". Она также утверждает, что угледарскому направлению командование ВСУ напрасно не уделяло должного внимания. Ранее несколько российских телеграм-каналов сообщили об установлении подразделениями Вооруженных сил РФ полного контроля над населённым пунктом Победа, который расположен недалеко от Марьинки. По информации советника главы ДНР Яна Гагина, 21 февраля из города Курахово были эвакуированы украинские архивы, чиновники и сотрудники Службы безопасности Украины.
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донбасс
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новости, украина, донбасс, сво, спецоперация, авдеевка, наступление, всу, потери всу
Новости, Украина, Донбасс, СВО, Спецоперация, Авдеевка, наступление, ВСУ, потери ВСУ

Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ

20:07 21.02.2024 (обновлено: 20:08 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После Авдеевки российская армия может обратить в бегство и группировку ВСУ в Угледаре. Сегодня один батальон на курахово-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко
По её словам, несколько сотен военнослужащих на указанном участке фронта уже должны становиться в круговую оборону, так как российская армия берёт ВСУ "в клешни".

"Авдеевка – всё, Курахово – приготовиться. (...) Фланги просели и соседние наши подразделения их не удержали. Потому что у врага сил больше", – уточняет журналист.

Она также утверждает, что угледарскому направлению командование ВСУ напрасно не уделяло должного внимания.
Ранее несколько российских телеграм-каналов сообщили об установлении подразделениями Вооруженных сил РФ полного контроля над населённым пунктом Победа, который расположен недалеко от Марьинки.
По информации советника главы ДНР Яна Гагина, 21 февраля из города Курахово были эвакуированы украинские архивы, чиновники и сотрудники Службы безопасности Украины.
Покинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
13:36
Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки Мировые СМИ на этой неделе продолжают анализировать освобождение Авдеевки Вооруженными силами России. Для итальянского издания IL Fatto Quotidiano переход Авдеевки под контроль ВС РФ является "подтверждением того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла"
 
НовостиУкраинаДонбассСВОСпецоперацияАвдеевканаступлениеВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
20:27Украинские депутаты намерены узаконить режим тотального видеонаблюдения за гражданами
20:07Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
19:53Зерновая схватка нанайских девочек
19:45Газета NYT раскрыла потери ВСУ, а на Украине западное СМИ обвинили в "российской пропаганде"
19:40Дмитрий Голубовский: После разгрома ВСУ в Авдеевке Китай сделал России экономический намек
19:12В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать
19:08Отключение ЗАЭС от питания, исповедь Шендеровича*, обращение Зеленского к полякам. Итоги 21 февраля
18:43В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ
18:22Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ
18:02Украинцы устали и начали об этом говорить. Что показала свежая социология
17:59Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков
17:52Российская армия исправила ошибки. О чём говорили эксперты 21 февраля
17:35На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16
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