Курахово – приготовиться: украинские СМИ пишут о трагических перспективах ВСУ
20:07 21.02.2024 (обновлено: 20:08 21.02.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
После Авдеевки российская армия может обратить в бегство и группировку ВСУ в Угледаре. Сегодня один батальон на курахово-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко
По её словам, несколько сотен военнослужащих на указанном участке фронта уже должны становиться в круговую оборону, так как российская армия берёт ВСУ "в клешни".
"Авдеевка – всё, Курахово – приготовиться. (...) Фланги просели и соседние наши подразделения их не удержали. Потому что у врага сил больше", – уточняет журналист.
Она также утверждает, что угледарскому направлению командование ВСУ напрасно не уделяло должного внимания.
Ранее несколько российских телеграм-каналов сообщили об установлении подразделениями Вооруженных сил РФ полного контроля над населённым пунктом Победа, который расположен недалеко от Марьинки.
По информации советника главы ДНР Яна Гагина, 21 февраля из города Курахово были эвакуированы украинские архивы, чиновники и сотрудники Службы безопасности Украины.
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