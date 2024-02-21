В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
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В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ
В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ
Ситуация на линии боевого соприкосновения для украинской армии складывается чрезвычайно сложно, о чём свидетельствует переход под контроль ВС РФ Авдеевки. Спустя четыре дня после бегства ВСУ из города, в НАТО прокомментировали положение киевских солдат в зоне спецоперации
2024-02-21T18:43
2024-02-21T18:43
новости
украина
сво
спецоперация
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авдеевка
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По его словам, "украинцы превзошли все ожидания", а НАТО и дальше продолжит вооружать киевских солдат. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль ВС РФ. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке. Позже Шойгу сообщил, что Генштабу удалось провести операцию по взятию города при минимальных потерях. По словам Владимира Путина, командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда. В городе противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. После освобождения населённого пункта, наступательные действия ВС РФ продолжаются на запад, уже освобождены 72 квадратных километра.
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новости, украина, сво, спецоперация, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, авдеевка, донбасс
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, Йенс Столтенберг, НАТО, военная помощь, военная техника, Авдеевка, Донбасс

В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ

18:43 21.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
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Ситуация на линии боевого соприкосновения для украинской армии складывается чрезвычайно сложно, о чём свидетельствует переход под контроль ВС РФ Авдеевки. Спустя четыре дня после бегства ВСУ из города, в НАТО прокомментировали положение киевских солдат в зоне спецоперации
"Украинское отступление из Авдеевки показывает, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, "украинцы превзошли все ожидания", а НАТО и дальше продолжит вооружать киевских солдат.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль ВС РФ. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке.
Позже Шойгу сообщил, что Генштабу удалось провести операцию по взятию города при минимальных потерях. По словам Владимира Путина, командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда. В городе противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. После освобождения населённого пункта, наступательные действия ВС РФ продолжаются на запад, уже освобождены 72 квадратных километра.
Покинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
13:36
Отступая бросали технику и раненых. Западные СМИ обсуждают уход ВСУ из Авдеевки Мировые СМИ на этой неделе продолжают анализировать освобождение Авдеевки Вооруженными силами России. Для итальянского издания IL Fatto Quotidiano переход Авдеевки под контроль ВС РФ является "подтверждением того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла"
 
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