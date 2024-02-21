https://ukraina.ru/20240221/1053455374.html

В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ

В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

В НАТО считают, что потеря Авдеевки демонстрирует сложность положения ВСУ

Ситуация на линии боевого соприкосновения для украинской армии складывается чрезвычайно сложно, о чём свидетельствует переход под контроль ВС РФ Авдеевки. Спустя четыре дня после бегства ВСУ из города, в НАТО прокомментировали положение киевских солдат в зоне спецоперации

2024-02-21T18:43

2024-02-21T18:43

2024-02-21T18:43

новости

украина

сво

спецоперация

йенс столтенберг

нато

военная помощь

военная техника

авдеевка

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1afc1f58a8131c25ea0b574683d2f2c7.jpg

По его словам, "украинцы превзошли все ожидания", а НАТО и дальше продолжит вооружать киевских солдат. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль ВС РФ. Тогда же в сети появились кадры установки российского флага над зданием коксохимзавода и другими ключевыми зданиями в Авдеевке. Позже Шойгу сообщил, что Генштабу удалось провести операцию по взятию города при минимальных потерях. По словам Владимира Путина, командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда. В городе противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. После освобождения населённого пункта, наступательные действия ВС РФ продолжаются на запад, уже освобождены 72 квадратных километра.

https://ukraina.ru/20240221/1053442721.html

украина

авдеевка

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, авдеевка, донбасс