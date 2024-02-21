ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье - 21.02.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье
ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье - 21.02.2024 Украина.ру
ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который планировал теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне, сообщили 21 февраля в УФСБ России по Москве и Московской области
2024-02-21T12:03
2024-02-21T12:03
новости
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подмосковье
теракт
фсб
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В российской спецслужбе уточнили, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в автомобиль, припаркованный в подмосковной Лобне - бомба была своевременно замечена. Взрывотехники ФСБ РФ обезвредили СВУ.Момент установки взрывного устройства попал на камеру видеонаблюдения.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и теракте.
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новости, россия, москва, московская область, подмосковье, теракт, фсб
Новости, Россия, Москва, Московская область, Подмосковье, теракт, ФСБ

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье

12:03 21.02.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который планировал теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне, сообщили 21 февраля в УФСБ России по Москве и Московской области

"Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", - сообщили в ведомстве.

В российской спецслужбе уточнили, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в автомобиль, припаркованный в подмосковной Лобне - бомба была своевременно замечена. Взрывотехники ФСБ РФ обезвредили СВУ.
Момент установки взрывного устройства попал на камеру видеонаблюдения.
© скриншот видео
© скриншот видео
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и теракте.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
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