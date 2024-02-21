ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье
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Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который планировал теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне, сообщили 21 февраля в УФСБ России по Москве и Московской области
"Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", - сообщили в ведомстве.
В российской спецслужбе уточнили, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в автомобиль, припаркованный в подмосковной Лобне - бомба была своевременно замечена. Взрывотехники ФСБ РФ обезвредили СВУ.
Момент установки взрывного устройства попал на камеру видеонаблюдения.
© скриншот видео
© скриншот видео
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и теракте.
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