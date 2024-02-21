https://ukraina.ru/20240221/1053441710.html

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье - 21.02.2024 Украина.ру

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взрыв в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который планировал теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне, сообщили 21 февраля в УФСБ России по Москве и Московской области

2024-02-21T12:03

2024-02-21T12:03

2024-02-21T12:03

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В российской спецслужбе уточнили, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) в автомобиль, припаркованный в подмосковной Лобне - бомба была своевременно замечена. Взрывотехники ФСБ РФ обезвредили СВУ.Момент установки взрывного устройства попал на камеру видеонаблюдения.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и теракте.

https://ukraina.ru/20240219/1053388182.html

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новости, россия, москва, московская область, подмосковье, теракт, фсб