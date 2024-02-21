Главное за ночь 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 21 февраля
Главное за ночь 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 21 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-21T08:04
2024-02-21T08:04
польша
украина
анджей дуда
джонсон
карлсон
новости
сергей лавров
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Россия примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы, заявил замглавы МИД РФ ГалузинПрезидент Польши Дуда ответил на критику Зеленского и назвал "законным протестом" блокировку фермерами границы с УкраинойСБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил Владимир РоговЭкс-премьер Великобритании Борис Джонсон потребовал у Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью с объяснением своей позиции по Украине.Сергей Лавров прибыл в последнюю точку своего латиноамериканского турне – в Бразилию, где он примет участие в заседании глав МИД G20.
https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html
польша
украина
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, украина, анджей дуда, джонсон, карлсон, новости, сергей лавров
Польша, Украина, Анджей Дуда, Джонсон, Карлсон, Новости, Сергей Лавров

Главное за ночь 21 февраля

08:04 21.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Россия примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы, заявил замглавы МИД РФ Галузин
Президент Польши Дуда ответил на критику Зеленского и назвал "законным протестом" блокировку фермерами границы с Украиной
СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил Владимир Рогов
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон потребовал у Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью с объяснением своей позиции по Украине.
Сергей Лавров прибыл в последнюю точку своего латиноамериканского турне – в Бразилию, где он примет участие в заседании глав МИД G20.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
14 февраля, 13:47
Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — "Корчова — Краковец"
 
ПольшаУкраинаАнджей ДудаДжонсонКарлсонНовостиСергей Лавров
 
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Заголовок открываемого материала
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08:04Главное за ночь 21 февраля
08:00Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
07:20Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
07:18Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
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05:20Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии
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05:00Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры"
04:50"Противник дрогнул": эксперт объяснил, что на самом деле устроили русские ФАБы на позициях ВСУ в Авдеевке
04:45Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дня
04:40Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке
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