Главное за ночь 21 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Россия примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы, заявил замглавы МИД РФ Галузин
Президент Польши Дуда ответил на критику Зеленского и назвал "законным протестом" блокировку фермерами границы с Украиной
СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил Владимир Рогов
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон потребовал у Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью с объяснением своей позиции по Украине.
Сергей Лавров прибыл в последнюю точку своего латиноамериканского турне – в Бразилию, где он примет участие в заседании глав МИД G20.
14 февраля, 13:47Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — "Корчова — Краковец"