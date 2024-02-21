https://ukraina.ru/20240221/1053435077.html

Главное за ночь 21 февраля

Главное за ночь 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 21 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-21T08:04

2024-02-21T08:04

2024-02-21T08:04

польша

украина

анджей дуда

джонсон

карлсон

новости

сергей лавров

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Россия примет ответные зеркальные меры, если Украина конфискует ее активы, заявил замглавы МИД РФ ГалузинПрезидент Польши Дуда ответил на критику Зеленского и назвал "законным протестом" блокировку фермерами границы с УкраинойСБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил Владимир РоговЭкс-премьер Великобритании Борис Джонсон потребовал у Такера Карлсона 1 миллион долларов за интервью с объяснением своей позиции по Украине.Сергей Лавров прибыл в последнюю точку своего латиноамериканского турне – в Бразилию, где он примет участие в заседании глав МИД G20.

https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html

польша

украина

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, украина, анджей дуда, джонсон, карлсон, новости, сергей лавров