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Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину

Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину - 21.02.2024 Украина.ру

Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину

Последняя попытка вернуть под власть Речи Посполитой украинские земли, отторгнутые от нее Богданом Хмельницким, была предпринята зимой 1663-64 года. Закончилась она Пироговской битвой 21 февраля 1664 года победой русско-казацкого войска над армией польского короля Яна II Казимира

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

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В начале ноября 1663 года объединённая армия Яна II Казимира перешла на левый берег Днепра. Она в основном состояла из польско-литовских контингентов, усиленных казачьими полками Правобережья, под предводительством гетмана Павла Тетери, и крымско-татарским войском с царевичами Мамет-Гиреем и Саадет-Гиреем во главе. Общая численность вражеских сил по компуту (сметам) составляла до 70 тысяч человек: поляков, значительную долю войска которых составляли наемники, в ней было 26 646 человек, литовцев – 19 374, казаков – порядка 10 000 и татар – от 10 до 20 тыс. Это была самая мощная армия, которую когда-либо собирал польский король. Считалось, что она легко дойдет до Москвы.Для царя Алексея Михайловича зимний поход польского короля оказался полной неожиданностью. По царскому указу ещё в октябре 1663 года войска Белгородского разряда, командовал которым выдающийся российский военачальник князь Григорий Григорьевич Ромодановский, распустили на зимние квартиры – людям требовался отдых, а коням – возможность отъесться. В приграничных городках оставались лишь небольшие гарнизоны.Царь приказал срочно объявить сбор войск. Главнокомандующим русской армии он назначил самого знатного из московских аристократов – боярина и воеводу князя Якова Куденетовича Черкасского. Его военные таланты и полководческие способности вызывали большие сомнения, однако это назначение позволяло избежать местнических споров, времени на которые на тот момент просто не оставалось. Пунктом сбора основных сил назначили Можайск. Уже 3 января Черкасский выступил оттуда в поход. Не заходя в Калугу, войско медленно в очень тяжелых условиях морозной и снежной зимы шло на юг по маршруту Медынь – Лихвин – Белев – Севск. В пути следования постоянно возникала т.н. "мешкота". Черкасский оправдывался перед царем, что "поспешить, никоторыми мерами было неможно, дорога лесная и гористая и пехота от стужи поизнужила".25 января царской грамотой Черкасскому было велено срочно выдвигаться к Севску (современная Брянская область), где соединиться с войсками белгородского разряда, а если "будет туда идти не мочно, велено сбираться в Карачеве" (городе между Орлом и Брянском)". Нехотя неторопливый и чрезмерно осторожный князь приказал войскам выступать. 27 января в Болхове Черкасский соединился с прибывшими сюда ранее из Смоленска полками князя Юрия Барятинского. В дороге пришло известие о появлении под Севском войск Яна II Казимира.Через два дня вперёд двинулся русский авангард – полк князя Прозоровского. Основные же силы двинулись из Болхова к Карачеву только 13 февраля.Опасливость князя можно понять, у него под рукой не было и 20 тыс. войска – у врага был численный перевес в 3-3,5 раза. Правда, князь об этом не знал, только догадывался, а то бы он "торопился" ещё медленнее. При этом поляки в своих источниках указывают численность русских в 40-45 тыс. Но, как говорится, у страха глаза велики.Примерно в это же время из Белгорода навстречу Черкасскому выдвинулись срочно мобилизованные и отозванные с зимних квартир войска Белгородского разряда общим числом порядка 10,8 тыс. человек. В основном это были полки, созданные по европейскому образцу, или, как их тогда называли на Руси, "нового строя" – солдатские и конные рейтарские.Князю Ромодановскому на самом деле скорее бы пристало носить фамилию Стародубский, так как он был Рюриковичем и прямым потомком именно этой ветви древнерусских князей. Однако царь Алексей Михайлович, ревностно блюдя интересы Романовых, рода намного менее родовитого, прямым указом запретил Ромодановским называться Стародубскими. Григорий Григорьевич даже обращался к нему с челобитной, но всё было тщетно.Быстро собрав вверенные ему войска и соединившись с четырьмя полками левобережных казаков гетмана Ивана Брюховецкого общей численностью около 4 тыс. человек, Ромодановский двинулся по направлению к Севску на соединение с Черкасским.Ян II Казимир в это время осаждал Глухов – город, который ныне находится на границе Сумской и Курской областей. Осада длилась три недели. За это время поляки два раза ходили на приступ, но понесли тяжелейшие потери – город оборонял стойкий гарнизон под командованием опытного сподвижника Богдана Хмельницкого – Василия Дворецкого.Узнав о выходе многочисленного российского войска и его приближении к Карачеву, Ян II Казимир 9 февраля снял осаду и двинул свое войско к Севску, чтобы стать между Черкасским и Ромодановским и не дать их армиям соединиться. Литовцев и крымчаков он отправил навстречу Черкасскому. Однако 13 февраля, столкнувшись с меньшим по размеру русским войском, этот авангард вместо того, чтобы его атаковать, отступил к основным силам короля. По дороге он разграбил и сжёг все встретившиеся ему селения. Стариков убивали, остальных забирали в полон, чтобы продать в рабство на крымских невольничьих рынках.Сам же Ян II Казимир в это время не знал, что делать с окопавшимся неподалеку от Севска Ромодановским. Основную часть его войска составляла опытная и хорошо вымуштрованная пехота, а у короля армия преимущественно была конная, плохо приспособленная к штурму укреплений. Имевшаяся пехота сильно "проредилась" после неудачных штурмов Глухова. Король тянул время, что Ромодановскому было только на руку.В это время "оживились" московские гарнизоны, ранее оставленные войсками Казимира у себя в тылу – в Киеве, Переяславле, Чернигове и Нежине. К ним присоединились захваченные поляками и литовцами левобережные городки: Вороньков, Борисполь, Гоголев, Остер, Кременчуг, Лохвица, Лубны, Ромны, Прилуки и ряд других. Вспыхнули антипольские восстания, польские гарнизоны были вырезаны. Начались перебои с поставками провизии и фуражировкой, в связи с чем поляки отошли от Севска к Новгород-Северскому, где на берегу Десны разбили лагерь, ожидая возвращения авангарда. Здесь польский полевой суд приговорил к расстрелу находившегося при войске бывшего сподвижника Богдана Хмельницкого легендарного полковника Ивана Богуна. В культовом польском фильме "Огнем и мечём" его сыграл российский актер Александр Домогаров. Богуна обвинили в том, что он якобы передавал русской стороне тайные сведения… что в принципе не исключено.И тут татары, получили известия, что их владения подверглись нападению. Еще летом князь Ромодановский отправил на Запорожскую Сечь отряд царских драгун Белгородского разряда и отряд союзных России калмыков Эрке-Атуркая. Возглавил эти силы талантливый русский военачальник Григорий Косагов. Осенью совместно с конными запорожскими казаками он устроил рейд в низовья Днестра, где пожёг татарские селения и взял большой полон. Затем он направился к Перекопу, где совместно с пешими казаками Запорожского атамана Сирка 21 октября 1663 года смог взять Большой (то есть внешний) город. Саму крепость Перекоп, или Малый город, взять не удалось. После этого драгуны, калмыки и запорожцы, преследуемые превосходящими силами крымчаков и турецких янычар, и успешно от них отбиваясь, отошли в Сечь, перебив по дороге всех взятых в Перекопе пленных.Теперь Косагов повторил набег на Перекоп, уничтожил тысячный отряд перекопского правителя Карач-бея, причём погиб и сам бей, и его брат, и племянник. Под угрозой оказался весь север Крыма, и татарское войско, наплевав на своих польско-литовско-казацких союзников, срочно "рвануло" на юг. Дальше королевские войска отступали уже без них.20 февраля в районе Пироговки началась переправа армии Яна II Казимира через Десну. Надо отметить, что зима в тот год была теплая, лёд на реке полностью не замерз, был слишком тонок, а потому переправа сопровождалась большими сложностями.На следующий день, когда половина сильно "похудевшего" после ухода татар войска ещё оставалась на левом берегу Десны, неожиданный и сокрушительный удар нанесли силы вовремя подоспевшего князя Ромодановского. У поляков началась паника, они бросились бежать через реку, побросав всё тяжёлое имущество. В результате Ян II Казимир, несмотря на численное превосходство своих войск, потерял минимум 1000 человек (точные потери никто не знает) а также весь обоз, и почти всю артиллерию – кампания была фактически проиграна.Разгром мог стать намного более чудовищным, подоспей вовремя неторопливый князь Черкасский. Тогда война закончилась бы не три года спустя, а уже тогда в 1664 году и с гораздо большими для России территориальными приобретениями. Однако и так получилось довольно неплохо. За эту победу князь Ромодановский был пожалован в бояре.После битвы польское войско разделилось: король повел литовскую его часть на северо-запад в сторону белорусских земель, а с польской военачальник Стефан Чарнецкий стал отступать к Чернигову. Кстати, его должность "воевода русский" означала, что он, находясь в своей резиденции во Львове, командует польскими войсками на той территории, которую теперь принято называть Украиной… а тогда называли Русью.21 марта под Старым Дроковым (современная Брянская область) на переправе через реку И́путь короля и литовцев настигло, наконец, войско князя Черкасского. Это стало возможно только потому, что реки разлились и быстро продвигаться уже не получалось ни у кого. Кроме того из-за потери обоза провизия у литовцев быстро закончилась, и есть стали коней, от чего мобильность армии уменьшилась ещё сильнее. Королевские войска потерпели новое сокрушительное поражение, потеряли остатки обоза и драгунский полк полковника Христиана Людвига фон Калькштейна, который попал в плен со всем своим штабом.Теперь отступление королевской армии превратилось в паническое бегство. Она потеряла около 40 000 лошадей. Голод начался такой, что хлеба на столе не было даже у короля. После 2-недельного марша по раскисшим от оттепели белорусским лесам в полках численностью 800-900 солдат оставалось по 60-80 человек – остальные или погибли, или разбрелись. Для поляков и литовцев это была катастрофа, которая, правда, не помешала им продолжить войну.Следующие два года осуществлялись небольшие стычки и бои местного значения, как на северном, так и на южном театре военных действий. Большого значения они не имели, за исключением поражения поляков от русско-казацких войск под Корсунью и Белой Церковью. Фактическое прекращение активных боевых действий заставило стороны пойти на переговоры о мире, которые начались в 1666 году и завершились в январе 1667 года подписанием Андрусовского перемирия. Золотой век Речи Посполитой закончился. Она вступила в период серьёзного экономического и политического кризиса, что в итоге и стало причиной трёх её разделов в 1772, 1793 и 1795 годах.

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https://ukraina.ru/20240209/1043335787.html

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история, история украины, история малороссии, гетманщина, московское царство, речь посполитая, xvii век, казаки, поляки, крымские татары