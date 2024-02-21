Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину - 21.02.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240221/1053424402.html
Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину - 21.02.2024 Украина.ру
Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
Последняя попытка вернуть под власть Речи Посполитой украинские земли, отторгнутые от нее Богданом Хмельницким, была предпринята зимой 1663-64 года. Закончилась она Пироговской битвой 21 февраля 1664 года победой русско-казацкого войска над армией польского короля Яна II Казимира
2024-02-21T08:00
2024-02-21T08:00
история
история
история украины
история малороссии
гетманщина
московское царство
речь посполитая
xvii век
казаки
поляки
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В начале ноября 1663 года объединённая армия Яна II Казимира перешла на левый берег Днепра. Она в основном состояла из польско-литовских контингентов, усиленных казачьими полками Правобережья, под предводительством гетмана Павла Тетери, и крымско-татарским войском с царевичами Мамет-Гиреем и Саадет-Гиреем во главе. Общая численность вражеских сил по компуту (сметам) составляла до 70 тысяч человек: поляков, значительную долю войска которых составляли наемники, в ней было 26 646 человек, литовцев – 19 374, казаков – порядка 10 000 и татар – от 10 до 20 тыс. Это была самая мощная армия, которую когда-либо собирал польский король. Считалось, что она легко дойдет до Москвы.Для царя Алексея Михайловича зимний поход польского короля оказался полной неожиданностью. По царскому указу ещё в октябре 1663 года войска Белгородского разряда, командовал которым выдающийся российский военачальник князь Григорий Григорьевич Ромодановский, распустили на зимние квартиры – людям требовался отдых, а коням – возможность отъесться. В приграничных городках оставались лишь небольшие гарнизоны.Царь приказал срочно объявить сбор войск. Главнокомандующим русской армии он назначил самого знатного из московских аристократов – боярина и воеводу князя Якова Куденетовича Черкасского. Его военные таланты и полководческие способности вызывали большие сомнения, однако это назначение позволяло избежать местнических споров, времени на которые на тот момент просто не оставалось. Пунктом сбора основных сил назначили Можайск. Уже 3 января Черкасский выступил оттуда в поход. Не заходя в Калугу, войско медленно в очень тяжелых условиях морозной и снежной зимы шло на юг по маршруту Медынь – Лихвин – Белев – Севск. В пути следования постоянно возникала т.н. "мешкота". Черкасский оправдывался перед царем, что "поспешить, никоторыми мерами было неможно, дорога лесная и гористая и пехота от стужи поизнужила".25 января царской грамотой Черкасскому было велено срочно выдвигаться к Севску (современная Брянская область), где соединиться с войсками белгородского разряда, а если "будет туда идти не мочно, велено сбираться в Карачеве" (городе между Орлом и Брянском)". Нехотя неторопливый и чрезмерно осторожный князь приказал войскам выступать. 27 января в Болхове Черкасский соединился с прибывшими сюда ранее из Смоленска полками князя Юрия Барятинского. В дороге пришло известие о появлении под Севском войск Яна II Казимира.Через два дня вперёд двинулся русский авангард – полк князя Прозоровского. Основные же силы двинулись из Болхова к Карачеву только 13 февраля.Опасливость князя можно понять, у него под рукой не было и 20 тыс. войска – у врага был численный перевес в 3-3,5 раза. Правда, князь об этом не знал, только догадывался, а то бы он "торопился" ещё медленнее. При этом поляки в своих источниках указывают численность русских в 40-45 тыс. Но, как говорится, у страха глаза велики.Примерно в это же время из Белгорода навстречу Черкасскому выдвинулись срочно мобилизованные и отозванные с зимних квартир войска Белгородского разряда общим числом порядка 10,8 тыс. человек. В основном это были полки, созданные по европейскому образцу, или, как их тогда называли на Руси, "нового строя" – солдатские и конные рейтарские.Князю Ромодановскому на самом деле скорее бы пристало носить фамилию Стародубский, так как он был Рюриковичем и прямым потомком именно этой ветви древнерусских князей. Однако царь Алексей Михайлович, ревностно блюдя интересы Романовых, рода намного менее родовитого, прямым указом запретил Ромодановским называться Стародубскими. Григорий Григорьевич даже обращался к нему с челобитной, но всё было тщетно.Быстро собрав вверенные ему войска и соединившись с четырьмя полками левобережных казаков гетмана Ивана Брюховецкого общей численностью около 4 тыс. человек, Ромодановский двинулся по направлению к Севску на соединение с Черкасским.Ян II Казимир в это время осаждал Глухов – город, который ныне находится на границе Сумской и Курской областей. Осада длилась три недели. За это время поляки два раза ходили на приступ, но понесли тяжелейшие потери – город оборонял стойкий гарнизон под командованием опытного сподвижника Богдана Хмельницкого – Василия Дворецкого.Узнав о выходе многочисленного российского войска и его приближении к Карачеву, Ян II Казимир 9 февраля снял осаду и двинул свое войско к Севску, чтобы стать между Черкасским и Ромодановским и не дать их армиям соединиться. Литовцев и крымчаков он отправил навстречу Черкасскому. Однако 13 февраля, столкнувшись с меньшим по размеру русским войском, этот авангард вместо того, чтобы его атаковать, отступил к основным силам короля. По дороге он разграбил и сжёг все встретившиеся ему селения. Стариков убивали, остальных забирали в полон, чтобы продать в рабство на крымских невольничьих рынках.Сам же Ян II Казимир в это время не знал, что делать с окопавшимся неподалеку от Севска Ромодановским. Основную часть его войска составляла опытная и хорошо вымуштрованная пехота, а у короля армия преимущественно была конная, плохо приспособленная к штурму укреплений. Имевшаяся пехота сильно "проредилась" после неудачных штурмов Глухова. Король тянул время, что Ромодановскому было только на руку.В это время "оживились" московские гарнизоны, ранее оставленные войсками Казимира у себя в тылу – в Киеве, Переяславле, Чернигове и Нежине. К ним присоединились захваченные поляками и литовцами левобережные городки: Вороньков, Борисполь, Гоголев, Остер, Кременчуг, Лохвица, Лубны, Ромны, Прилуки и ряд других. Вспыхнули антипольские восстания, польские гарнизоны были вырезаны. Начались перебои с поставками провизии и фуражировкой, в связи с чем поляки отошли от Севска к Новгород-Северскому, где на берегу Десны разбили лагерь, ожидая возвращения авангарда. Здесь польский полевой суд приговорил к расстрелу находившегося при войске бывшего сподвижника Богдана Хмельницкого легендарного полковника Ивана Богуна. В культовом польском фильме "Огнем и мечём" его сыграл российский актер Александр Домогаров. Богуна обвинили в том, что он якобы передавал русской стороне тайные сведения… что в принципе не исключено.И тут татары, получили известия, что их владения подверглись нападению. Еще летом князь Ромодановский отправил на Запорожскую Сечь отряд царских драгун Белгородского разряда и отряд союзных России калмыков Эрке-Атуркая. Возглавил эти силы талантливый русский военачальник Григорий Косагов. Осенью совместно с конными запорожскими казаками он устроил рейд в низовья Днестра, где пожёг татарские селения и взял большой полон. Затем он направился к Перекопу, где совместно с пешими казаками Запорожского атамана Сирка 21 октября 1663 года смог взять Большой (то есть внешний) город. Саму крепость Перекоп, или Малый город, взять не удалось. После этого драгуны, калмыки и запорожцы, преследуемые превосходящими силами крымчаков и турецких янычар, и успешно от них отбиваясь, отошли в Сечь, перебив по дороге всех взятых в Перекопе пленных.Теперь Косагов повторил набег на Перекоп, уничтожил тысячный отряд перекопского правителя Карач-бея, причём погиб и сам бей, и его брат, и племянник. Под угрозой оказался весь север Крыма, и татарское войско, наплевав на своих польско-литовско-казацких союзников, срочно "рвануло" на юг. Дальше королевские войска отступали уже без них.20 февраля в районе Пироговки началась переправа армии Яна II Казимира через Десну. Надо отметить, что зима в тот год была теплая, лёд на реке полностью не замерз, был слишком тонок, а потому переправа сопровождалась большими сложностями.На следующий день, когда половина сильно "похудевшего" после ухода татар войска ещё оставалась на левом берегу Десны, неожиданный и сокрушительный удар нанесли силы вовремя подоспевшего князя Ромодановского. У поляков началась паника, они бросились бежать через реку, побросав всё тяжёлое имущество. В результате Ян II Казимир, несмотря на численное превосходство своих войск, потерял минимум 1000 человек (точные потери никто не знает) а также весь обоз, и почти всю артиллерию – кампания была фактически проиграна.Разгром мог стать намного более чудовищным, подоспей вовремя неторопливый князь Черкасский. Тогда война закончилась бы не три года спустя, а уже тогда в 1664 году и с гораздо большими для России территориальными приобретениями. Однако и так получилось довольно неплохо. За эту победу князь Ромодановский был пожалован в бояре.После битвы польское войско разделилось: король повел литовскую его часть на северо-запад в сторону белорусских земель, а с польской военачальник Стефан Чарнецкий стал отступать к Чернигову. Кстати, его должность "воевода русский" означала, что он, находясь в своей резиденции во Львове, командует польскими войсками на той территории, которую теперь принято называть Украиной… а тогда называли Русью.21 марта под Старым Дроковым (современная Брянская область) на переправе через реку И́путь короля и литовцев настигло, наконец, войско князя Черкасского. Это стало возможно только потому, что реки разлились и быстро продвигаться уже не получалось ни у кого. Кроме того из-за потери обоза провизия у литовцев быстро закончилась, и есть стали коней, от чего мобильность армии уменьшилась ещё сильнее. Королевские войска потерпели новое сокрушительное поражение, потеряли остатки обоза и драгунский полк полковника Христиана Людвига фон Калькштейна, который попал в плен со всем своим штабом.Теперь отступление королевской армии превратилось в паническое бегство. Она потеряла около 40 000 лошадей. Голод начался такой, что хлеба на столе не было даже у короля. После 2-недельного марша по раскисшим от оттепели белорусским лесам в полках численностью 800-900 солдат оставалось по 60-80 человек – остальные или погибли, или разбрелись. Для поляков и литовцев это была катастрофа, которая, правда, не помешала им продолжить войну.Следующие два года осуществлялись небольшие стычки и бои местного значения, как на северном, так и на южном театре военных действий. Большого значения они не имели, за исключением поражения поляков от русско-казацких войск под Корсунью и Белой Церковью. Фактическое прекращение активных боевых действий заставило стороны пойти на переговоры о мире, которые начались в 1666 году и завершились в январе 1667 года подписанием Андрусовского перемирия. Золотой век Речи Посполитой закончился. Она вступила в период серьёзного экономического и политического кризиса, что в итоге и стало причиной трёх её разделов в 1772, 1793 и 1795 годах.
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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история, история украины, история малороссии, гетманщина, московское царство, речь посполитая, xvii век, казаки, поляки, крымские татары
История, История, история Украины, история Малороссии, Гетманщина, Московское царство, Речь Посполитая, XVII век, казаки, поляки, крымские татары

Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину

08:00 21.02.2024
 
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Алексей
Стаценко
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Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Последняя попытка вернуть под власть Речи Посполитой украинские земли, отторгнутые от нее Богданом Хмельницким, была предпринята зимой 1663-64 года. Закончилась она Пироговской битвой 21 февраля 1664 года победой русско-казацкого войска над армией польского короля Яна II Казимира
В начале ноября 1663 года объединённая армия Яна II Казимира перешла на левый берег Днепра. Она в основном состояла из польско-литовских контингентов, усиленных казачьими полками Правобережья, под предводительством гетмана Павла Тетери, и крымско-татарским войском с царевичами Мамет-Гиреем и Саадет-Гиреем во главе. Общая численность вражеских сил по компуту (сметам) составляла до 70 тысяч человек: поляков, значительную долю войска которых составляли наемники, в ней было 26 646 человек, литовцев – 19 374, казаков – порядка 10 000 и татар – от 10 до 20 тыс. Это была самая мощная армия, которую когда-либо собирал польский король. Считалось, что она легко дойдет до Москвы.
Для царя Алексея Михайловича зимний поход польского короля оказался полной неожиданностью. По царскому указу ещё в октябре 1663 года войска Белгородского разряда, командовал которым выдающийся российский военачальник князь Григорий Григорьевич Ромодановский, распустили на зимние квартиры – людям требовался отдых, а коням – возможность отъесться. В приграничных городках оставались лишь небольшие гарнизоны.
Царь приказал срочно объявить сбор войск. Главнокомандующим русской армии он назначил самого знатного из московских аристократов – боярина и воеводу князя Якова Куденетовича Черкасского. Его военные таланты и полководческие способности вызывали большие сомнения, однако это назначение позволяло избежать местнических споров, времени на которые на тот момент просто не оставалось. Пунктом сбора основных сил назначили Можайск. Уже 3 января Черкасский выступил оттуда в поход. Не заходя в Калугу, войско медленно в очень тяжелых условиях морозной и снежной зимы шло на юг по маршруту Медынь – Лихвин – Белев – Севск. В пути следования постоянно возникала т.н. "мешкота". Черкасский оправдывался перед царем, что "поспешить, никоторыми мерами было неможно, дорога лесная и гористая и пехота от стужи поизнужила".
25 января царской грамотой Черкасскому было велено срочно выдвигаться к Севску (современная Брянская область), где соединиться с войсками белгородского разряда, а если "будет туда идти не мочно, велено сбираться в Карачеве" (городе между Орлом и Брянском)". Нехотя неторопливый и чрезмерно осторожный князь приказал войскам выступать. 27 января в Болхове Черкасский соединился с прибывшими сюда ранее из Смоленска полками князя Юрия Барятинского. В дороге пришло известие о появлении под Севском войск Яна II Казимира.
19 марта 2023, 07:57История
"Тишайший" гром побед и реформ
Через два дня вперёд двинулся русский авангард – полк князя Прозоровского. Основные же силы двинулись из Болхова к Карачеву только 13 февраля.
Опасливость князя можно понять, у него под рукой не было и 20 тыс. войска – у врага был численный перевес в 3-3,5 раза. Правда, князь об этом не знал, только догадывался, а то бы он "торопился" ещё медленнее. При этом поляки в своих источниках указывают численность русских в 40-45 тыс. Но, как говорится, у страха глаза велики.
Примерно в это же время из Белгорода навстречу Черкасскому выдвинулись срочно мобилизованные и отозванные с зимних квартир войска Белгородского разряда общим числом порядка 10,8 тыс. человек. В основном это были полки, созданные по европейскому образцу, или, как их тогда называли на Руси, "нового строя" – солдатские и конные рейтарские.
Князю Ромодановскому на самом деле скорее бы пристало носить фамилию Стародубский, так как он был Рюриковичем и прямым потомком именно этой ветви древнерусских князей. Однако царь Алексей Михайлович, ревностно блюдя интересы Романовых, рода намного менее родовитого, прямым указом запретил Ромодановским называться Стародубскими. Григорий Григорьевич даже обращался к нему с челобитной, но всё было тщетно.
Быстро собрав вверенные ему войска и соединившись с четырьмя полками левобережных казаков гетмана Ивана Брюховецкого общей численностью около 4 тыс. человек, Ромодановский двинулся по направлению к Севску на соединение с Черкасским.
Ян II Казимир в это время осаждал Глухов – город, который ныне находится на границе Сумской и Курской областей. Осада длилась три недели. За это время поляки два раза ходили на приступ, но понесли тяжелейшие потери – город оборонял стойкий гарнизон под командованием опытного сподвижника Богдана Хмельницкого – Василия Дворецкого.
Гетман Иван Брюховецкий
17 июня 2023, 07:56История
Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станицаИван Мартынович Брюховецкий, погибший 355 лет назад – 17 июня 1668 года, был одним из ярких и, в то же время, трагических персонажей периода украинской истории, позже названного Руиной. Да и мог ли быть иным гетман Войска Запорожского и первый московский боярин, происходивший из казаков.
Узнав о выходе многочисленного российского войска и его приближении к Карачеву, Ян II Казимир 9 февраля снял осаду и двинул свое войско к Севску, чтобы стать между Черкасским и Ромодановским и не дать их армиям соединиться. Литовцев и крымчаков он отправил навстречу Черкасскому. Однако 13 февраля, столкнувшись с меньшим по размеру русским войском, этот авангард вместо того, чтобы его атаковать, отступил к основным силам короля. По дороге он разграбил и сжёг все встретившиеся ему селения. Стариков убивали, остальных забирали в полон, чтобы продать в рабство на крымских невольничьих рынках.
Сам же Ян II Казимир в это время не знал, что делать с окопавшимся неподалеку от Севска Ромодановским. Основную часть его войска составляла опытная и хорошо вымуштрованная пехота, а у короля армия преимущественно была конная, плохо приспособленная к штурму укреплений. Имевшаяся пехота сильно "проредилась" после неудачных штурмов Глухова. Король тянул время, что Ромодановскому было только на руку.
В это время "оживились" московские гарнизоны, ранее оставленные войсками Казимира у себя в тылу – в Киеве, Переяславле, Чернигове и Нежине. К ним присоединились захваченные поляками и литовцами левобережные городки: Вороньков, Борисполь, Гоголев, Остер, Кременчуг, Лохвица, Лубны, Ромны, Прилуки и ряд других. Вспыхнули антипольские восстания, польские гарнизоны были вырезаны. Начались перебои с поставками провизии и фуражировкой, в связи с чем поляки отошли от Севска к Новгород-Северскому, где на берегу Десны разбили лагерь, ожидая возвращения авангарда. Здесь польский полевой суд приговорил к расстрелу находившегося при войске бывшего сподвижника Богдана Хмельницкого легендарного полковника Ивана Богуна. В культовом польском фильме "Огнем и мечём" его сыграл российский актер Александр Домогаров. Богуна обвинили в том, что он якобы передавал русской стороне тайные сведения… что в принципе не исключено.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля 2023, 18:01История
Загадочный соратник Хмельницкого: народный герой и "самостийник"
И тут татары, получили известия, что их владения подверглись нападению. Еще летом князь Ромодановский отправил на Запорожскую Сечь отряд царских драгун Белгородского разряда и отряд союзных России калмыков Эрке-Атуркая. Возглавил эти силы талантливый русский военачальник Григорий Косагов. Осенью совместно с конными запорожскими казаками он устроил рейд в низовья Днестра, где пожёг татарские селения и взял большой полон. Затем он направился к Перекопу, где совместно с пешими казаками Запорожского атамана Сирка 21 октября 1663 года смог взять Большой (то есть внешний) город. Саму крепость Перекоп, или Малый город, взять не удалось. После этого драгуны, калмыки и запорожцы, преследуемые превосходящими силами крымчаков и турецких янычар, и успешно от них отбиваясь, отошли в Сечь, перебив по дороге всех взятых в Перекопе пленных.
Теперь Косагов повторил набег на Перекоп, уничтожил тысячный отряд перекопского правителя Карач-бея, причём погиб и сам бей, и его брат, и племянник. Под угрозой оказался весь север Крыма, и татарское войско, наплевав на своих польско-литовско-казацких союзников, срочно "рвануло" на юг. Дальше королевские войска отступали уже без них.
20 февраля в районе Пироговки началась переправа армии Яна II Казимира через Десну. Надо отметить, что зима в тот год была теплая, лёд на реке полностью не замерз, был слишком тонок, а потому переправа сопровождалась большими сложностями.
На следующий день, когда половина сильно "похудевшего" после ухода татар войска ещё оставалась на левом берегу Десны, неожиданный и сокрушительный удар нанесли силы вовремя подоспевшего князя Ромодановского. У поляков началась паника, они бросились бежать через реку, побросав всё тяжёлое имущество. В результате Ян II Казимир, несмотря на численное превосходство своих войск, потерял минимум 1000 человек (точные потери никто не знает) а также весь обоз, и почти всю артиллерию – кампания была фактически проиграна.
14 мая 2019, 15:00
Враги, друзья или просто соседи. Крымское ханство в украинской истории14 мая 2016 года состоялся финал «Евровидения», на котором победу одержала представлявшая Украины крымско-татарская певица Джамала с песней из истории крымских татар. Политическая ангажированность эстрадного конкурса очевидна, и победа Джамалы стала лишь одним из эпизодов новейшего союза крымскотатарских и украинских активистов.
Разгром мог стать намного более чудовищным, подоспей вовремя неторопливый князь Черкасский. Тогда война закончилась бы не три года спустя, а уже тогда в 1664 году и с гораздо большими для России территориальными приобретениями. Однако и так получилось довольно неплохо. За эту победу князь Ромодановский был пожалован в бояре.
После битвы польское войско разделилось: король повел литовскую его часть на северо-запад в сторону белорусских земель, а с польской военачальник Стефан Чарнецкий стал отступать к Чернигову. Кстати, его должность "воевода русский" означала, что он, находясь в своей резиденции во Львове, командует польскими войсками на той территории, которую теперь принято называть Украиной… а тогда называли Русью.
21 марта под Старым Дроковым (современная Брянская область) на переправе через реку И́путь короля и литовцев настигло, наконец, войско князя Черкасского. Это стало возможно только потому, что реки разлились и быстро продвигаться уже не получалось ни у кого. Кроме того из-за потери обоза провизия у литовцев быстро закончилась, и есть стали коней, от чего мобильность армии уменьшилась ещё сильнее. Королевские войска потерпели новое сокрушительное поражение, потеряли остатки обоза и драгунский полк полковника Христиана Людвига фон Калькштейна, который попал в плен со всем своим штабом.
9 февраля, 08:33История
Андрусовский мир: когда "временная передышка" - победа
Теперь отступление королевской армии превратилось в паническое бегство. Она потеряла около 40 000 лошадей. Голод начался такой, что хлеба на столе не было даже у короля. После 2-недельного марша по раскисшим от оттепели белорусским лесам в полках численностью 800-900 солдат оставалось по 60-80 человек – остальные или погибли, или разбрелись. Для поляков и литовцев это была катастрофа, которая, правда, не помешала им продолжить войну.
Следующие два года осуществлялись небольшие стычки и бои местного значения, как на северном, так и на южном театре военных действий. Большого значения они не имели, за исключением поражения поляков от русско-казацких войск под Корсунью и Белой Церковью. Фактическое прекращение активных боевых действий заставило стороны пойти на переговоры о мире, которые начались в 1666 году и завершились в январе 1667 года подписанием Андрусовского перемирия. Золотой век Речи Посполитой закончился. Она вступила в период серьёзного экономического и политического кризиса, что в итоге и стало причиной трёх её разделов в 1772, 1793 и 1795 годах.
 
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Заголовок открываемого материала
08:19Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было
08:04Главное за ночь 21 февраля
08:00Пироговская битва: последняя попытка поляков вернуть Украину
07:20Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича
07:18Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
07:03"Путин, наведи порядок!" Польские фермеры практически полностью перекрыли границу с Украиной
07:00Александр Рыжков: Теперь я могу лишь писать
06:21Предатели умирают иначе. Сергей Храпач о том, почему убитый в Испании украинец - не Кузьминов
05:20Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологии
05:10"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме
05:05После Авдеевки они сломались: эксперт о том, почему на Западе боятся, что дальше посыплется вся Украина
05:00Это было неизбежно. Майдан как форма "украинской демократуры"
04:50"Противник дрогнул": эксперт объяснил, что на самом деле устроили русские ФАБы на позициях ВСУ в Авдеевке
04:45Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дня
04:40Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке
04:35Даниел Симич: Россия, в отличие от Сербии, может победить НАТО
04:30Фрустрация и депрессия "наркомана": Алексей Самойлов объяснил, почему на Украине грядет социальный взрыв
04:15Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на Западе
04:10Военный эксперт объяснил, куда откатится противник после Авдеевки и как ВС РФ с Коксохима бьют по ВСУ
04:00Из-за этого убрали Резникова и Залужного: политолог назвал причину, почему Запад перекрыл помощь Киеву
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