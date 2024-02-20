https://ukraina.ru/20240220/1053422728.html

Русь 1000 лет назад: раздел по Днепру и "кавказская" дружина в Чернигове

Русь 1000 лет назад: раздел по Днепру и "кавказская" дружина в Чернигове - 20.02.2024 Украина.ру

Русь 1000 лет назад: раздел по Днепру и "кавказская" дружина в Чернигове

В 1024 году при селении Листвене близ Чернигова произошло завершающее сражение междоусобицы, разразившейся между сыновьями Владимира Крестителя, после его смерти. Противостояли друг-другу дружины новгородского князя Ярослава (сейчас исполняется 970 лет со дня его смерти) и обосновавшегося в Чернигове князя Мстислава (Храброго или Лютого)

2024-02-20T15:56

2024-02-20T15:56

2024-02-20T15:56

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Некоторые детали Лиственской битвы (ныне село Малый Листвен Черниговской области) сегодня известны благодаря тому, что это первое сражение на Руси, которое удостоилось относительно подробного описания в летописи.Наёмной варяжской рати Ярослава противостояло войско, составленное из северян (черниговцев), хазар и касогов – черкесов. Уроженцы Северного Кавказа оказались в дружине Мстислава благодаря его правлению в Тмутаракани, что на Таманском полуострове.Мстислав поместил северян в центр построения своих сил, а хазар и касогов на флангах. Битва произошла ночью, во время сильной грозы."И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча... сильна и страшна... И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским".Ярослав укрылся в родном для него Новгороде, а его младший брат остался править в Северской земле. Примечательно, что после своей громкой победы южнорусский князь не стал претендовать на столицу Руси (ещё до битвы в отсутствие Ярослава, усмирявшего мятеж в Суздале, он был отвергнут киевлянами).Мстислав вдруг признал первенство старшего брата и предложил разделить государство по Днепру: Ярославу – Правобережье с Киевом, Мстиславу – левый берег реки с резиденцией в Чернигове. Данное соглашение было оформлено на съезде в Городце под Киевом в 1026 году.Таким образом возник дуумвират двух князей, существовавший до смерти Мстислава в 1036 году. Это очень соответствовало интересам Чернигова. Ведь город не только впервые становился центром отдельного княжения, но и фактически приобретал статус второго города державы Рюриковичей (Киев сохранял столичные функции).Кроме того, явно тяготевший к восточным рынкам Чернигов получал прямой выход на них через Тмутаракань в обход основного конкурента – Киева. От Мстислава можно было ожидать повышения безопасности сухопутных торговых путей на Тамань и транспортного коридора по Дону. Заманчивой являлась перспектива перераспределения в позу Чернигова дани с обширных владений Мстислава.Это во многом объясняет ту лёгкость, с которой тмутараканское воинство было допущено в город на Десне, а также активное участие северян в битве при Листвене.Как далеко на Левобережье распространялась власть Мстислава доподлинно не известно. Есть мнение, что его владения ограничивались землями северян и уделом в Тмутаракани. Доктор исторических наук Александр Назаренко допускал подчинение ему Ростовской волости и Смоленской земли (к югу от Днепра).Существенное восточное влияние и до того значительное на Левобережье Днепра в правление этого князя из Тмутаракани стало ещё сильнее.Во владениях Мстислава перестали существовать варяжские поселения. Несмотря на примирение с Ярославом власти восточной части Руси не желали присутствия на своей территории его "агентов влияния".Место скандинавов занимали кавказские союзники Мстислава. Археологи фиксируют появление в дружинных курганах того времени останков воинов, захороненных с палашами, а не мечами. Вполне возможно это останки касогов и хазар – соратников Мстислава.Ещё в XVII веке у города Рыльска существовала Касожская волость, на территории которой было село Косожи. Доктор исторических наук Владимир Мавродин (уроженец Рыльска Курской губернии) связывал данные топонимы с поселением здесь касожских дружинников Мстислава.Тот же учёный обращал внимание на близость Спасо-Преображенского собора, заложенного в Чернигове Мстиславом Храбрым, по типу архитектуры к абхазским и кубанским церквам.Между тем вмешательство Мстислава в борьбу за лидерство на Руси было во многом неожиданным. Ведь к моменту смерти отца и начала междоусобицы братьев правитель Тмутаракани обладал весьма скромными ресурсами.Правление Мстислава на Тамани началось не позднее 1015 года. Изначально он являлся лишь посадником (наместником) великого князя, полностью зависевшим от него и ответственным за поставку в Киев дани.Под контролем русского наместника в тот период находилась лишь дельта Кубани в пределах одного из её пойменных островов – Синдики. Население данной фактории было разноплеменным, причём её русские жители явно не были в большинстве, что определялось дружинным характером колонизации.Усилению роли Тмутаракани в Причерноморье способствовало восстание Георгия Цуло, охватившее византийский Крым. Император Василий II просил военной помощи в борьбе с мятежниками у Киева. Но в то время скончался великий князь Владимир и на Руси началась смута.Единственным, кто мог оказать реальную поддержку силам империи в черноморско-азовском регионе был Мстислав Владимирович. Последний обусловил своё участие в военной кампании содействием императора в превращении Тмутаракани в личный удел князя.Войско Мстислава в начале 1016 высадилось в Крыму и, в то время как византийцы заняли Херсонес, атаковало Керчь. Есть косвенные данные, позволяющие предположить, что после этой экспедиции Керчь оставалась под русским контролем.В 1022 году Мстислав продолжил свою экспансию. Был предпринят успешный поход на касогов, в ходе которого по преданию в личном поединке с русским князем пал касожский правитель Редедя. Ряд северокавказских племён оказались в даннической зависимости от Тмутаракани. Русский князь также привлёк их для дальнейших военных кампаний.В 1021-22 годах он вновь поддержал Константинополь, на этот раз в борьбе с Грузией. В 1023 году, вступая в борьбу с братом Ярославом, Мстислав являлся заметной политической фигурой в Причерноморье. Его авторитет укрепляло партнёрство с императором ромеев.Примечательно, что если в его "черниговский" период жизни на Руси усиливалось кавказское присутствие, то в "тмутараканский" - русское влияние на Северо-Западном Кавказе. Подтверждением тому также являются археологические находки.Но и после того как Мстислав вокняжился на черниговском столе Тмутаракань предпринимала активные действия на северокавказском направлении. В 1029 и 1032-34 годах в союзе с аланами предпринимались походы на Дербент. Правда, они оказались неудачными.Скончался Мстислав Храбрый в расцвете сил: погиб на охоте. Династию после себя ему оставить не удалось, поскольку его единственный сын Евстафий умер бездетным раньше отца.Сразу после кончины брата-соправителя Ярослав Мудрый забрал Чернигов и Тмутаракань в своё непосредственное управление. Однако незадолго до своей смерти он возродил Чернигово-Северское княжество и завещал его третьему сыну Святославу. Вместе с Черниговом Святослав Ярославович получил и экономически связанную с ним Тмутаракань.Существует спорное мнение, что раздел Руси по Днепру в XI веке предопределил её дальнейший раскол на Великороссию и Малороссию. Очевидно только то, что восточная часть русских земель уже в правление Мстислава была гораздо сильнее вовлечена во взаимодействие с азиатскими народами.

https://ukraina.ru/20240220/1053378564.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, русь, xi век, князья, киев, чернигов