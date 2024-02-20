Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков - 20.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240220/1053421803.html
Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков
Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков - 20.02.2024 Украина.ру
Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о тяжелых последствиях для Зеленского после взятия Авдеевки, объяснил причины поспешного бегства ВСУ, а также прокомментировал национализацию некоторых украинских активов в России
2024-02-20T14:31
2024-02-20T14:31
видео
иван скориков
владимир зеленский
авдеевка
днр
вс рф
национализация
контрнаступление
валерий залужный
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053421634_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba69f89ebc9d734879e8f1e43b7dcdef.jpg
0:35 – Взятие Авдеевки;7:20 – Причины бегства ВСУ;13:51 – Куда пойдут ВС РФ?18:34 – Национализация украинского имущества.*В интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Навальный, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
авдеевка
днр
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053421634_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3814e4d15abdc742cc4ad40827efcf25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иван скориков, владимир зеленский, авдеевка, днр, вс рф, национализация, контрнаступление, валерий залужный, сво, дональд трамп, джо байден, игорь коломойский, алексей навальный, крым, петр порошенко, видео
Видео, Иван Скориков, Владимир Зеленский, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, национализация, контрнаступление, Валерий Залужный, СВО, Дональд Трамп, Джо Байден, Игорь Коломойский, Алексей Навальный, Крым, Петр Порошенко

Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков

14:31 20.02.2024
 
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о тяжелых последствиях для Зеленского после взятия Авдеевки, объяснил причины поспешного бегства ВСУ, а также прокомментировал национализацию некоторых украинских активов в России
0:35 – Взятие Авдеевки;
7:20 – Причины бегства ВСУ;
13:51 – Куда пойдут ВС РФ?
18:34 – Национализация украинского имущества.

*В интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Навальный, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
ВидеоИван СкориковВладимир ЗеленскийАвдеевкаДНРВС РФнационализацияконтрнаступлениеВалерий ЗалужныйСВОДональд ТрампДжо БайденИгорь КоломойскийАлексей НавальныйКрымПетр Порошенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос
15:56Русь 1000 лет назад: раздел по Днепру и "кавказская" дружина в Чернигове
15:29Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ
15:28"Дерусификация мамонтов". Почему галичане воюют с Мариной Мнишек
15:27В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста
14:49Болгария тормозит отправку военной помощи Украине
14:31Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков
14:27"Не первое резкое заявление": польский министр жестко ответил на критику Зеленского
14:00Перепалка двух украинцев в центре Киева переросла в перестрелку
14:00Александр Камкин: "Паниковский" в Мюнхене клянчил атомную бомбу для ВСУ, но США уже тестируют ВПК России
13:56"План А" без "плана Б". Что говорят и что думают на Западе о войне на Украине
13:46Все хотят получить свою долю, но зарабатывают США. Западные СМИ подсчитали выгоду от войны на Украине
13:39Кремль отреагировал на информацию о возможном убийстве перебежчика Кузьминова
13:29Прогнозы неутешительные: Лукашенко оценил вероятность Третьей мировой войны
13:26"Урвать напоследок": Рогов сообщил о коррупционном беспределе киевских властей Запорожья
13:1420 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции
13:10Как это было 20 февраля 2014 года. Снайперы Майдана и страшный день Украины
13:06Просто о сложном. Что произошло с "Небесной сотней" на Евромайдане
13:00"Моральный труп" Кузьминов, слабый Киев, преступления в Авдеевке. Главное на Украине на 13:00 20 февраля
12:56"RT.Док: Время героев": в Москве пройдёт масштабный фестиваль, посвящённый героям СВО
Лента новостейМолния