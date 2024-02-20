https://ukraina.ru/20240220/1053421803.html
Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков
Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков - 20.02.2024 Украина.ру
Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о тяжелых последствиях для Зеленского после взятия Авдеевки, объяснил причины поспешного бегства ВСУ, а также прокомментировал национализацию некоторых украинских активов в России
2024-02-20T14:31
2024-02-20T14:31
2024-02-20T14:31
видео
иван скориков
владимир зеленский
авдеевка
днр
вс рф
национализация
контрнаступление
валерий залужный
сво
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0:35 – Взятие Авдеевки;7:20 – Причины бегства ВСУ;13:51 – Куда пойдут ВС РФ?18:34 – Национализация украинского имущества.*В интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Навальный, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о тяжелых последствиях для Зеленского после взятия Авдеевки, объяснил причины поспешного бегства ВСУ, а также прокомментировал национализацию некоторых украинских активов в России
0:35
– Взятие Авдеевки;7:20
– Причины бегства ВСУ;13:51
– Куда пойдут ВС РФ?18:34
– Национализация украинского имущества.
*В интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Навальный, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.