https://ukraina.ru/20240220/1053421803.html

Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков

Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков - 20.02.2024 Украина.ру

Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о тяжелых последствиях для Зеленского после взятия Авдеевки, объяснил причины поспешного бегства ВСУ, а также прокомментировал национализацию некоторых украинских активов в России

2024-02-20T14:31

2024-02-20T14:31

2024-02-20T14:31

видео

иван скориков

владимир зеленский

авдеевка

днр

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контрнаступление

валерий залужный

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0:35 – Взятие Авдеевки;7:20 – Причины бегства ВСУ;13:51 – Куда пойдут ВС РФ?18:34 – Национализация украинского имущества.*В интервью упоминаются Игорь Коломойский и Алексей Навальный, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

авдеевка

днр

крым

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