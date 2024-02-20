https://ukraina.ru/20240220/1053421191.html

"Дерусификация мамонтов". Почему галичане воюют с Мариной Мнишек

"Дерусификация мамонтов". Почему галичане воюют с Мариной Мнишек - 20.02.2024 Украина.ру

"Дерусификация мамонтов". Почему галичане воюют с Мариной Мнишек

На Львовщине принялись за декоммунизацию Марины Мнишек – знатной польской шляхтанки, супруги Лжедмитрия Первого и содержанки нескольких других самозванцев, претендовавших на царский престол в Москве

2024-02-20T15:28

2024-02-20T15:28

2024-02-20T15:53

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Совсем недавно местные чиновники отчитались о том, что они первыми на Украине уничтожили на территории Львовской области все построенные в советское время памятники."В 2023 году снесли 312 памятников, включая монументы, посвященные погибшим советским солдатам. Львовская область первой на Украине завершила процесс декоммунизации.Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации", – написал в телеграм-канале глава военной администрации региона Максим Козицкий.Многие жители Львовщины сопротивлялись этому варварству, потому что под уничтоженными монументами лежали их собственные прадеды и деды.В декабре прошлого года староста села села Смыков Виталий Левицкий пытался помешать бульдозеру, который разрушал памятник советским воинам, освобождавшим Галичину."Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом", – сказал он на видео, которое распространяли в социальных сетях.Все закончилось тем, что власти направили в Смыков усиленную группировку ультраправых, которые провели с непокорными сельчанами воспитательную работу. А памятник героям Великой Отечественной войны все же снесли.Теперь львовские националисты находятся в активном поиске новых врагов нации, и уже докопались до эпохи позднего Средневековья.В Самборском районе открыли школьную выставку, посвященную запутанной биографии местной уроженки Марины Мнишек. Однако патриотическая общественность расценила это как пророссийскую провокацию."Во Львовской области новый скандал. В школе в селе Мурованое возле Хырова Самборского района решили открыть экспозицию, посвященную Марине Мнишек, которая родилась здесь, в бывшем селе Ляшки Мурованые, в 1589 году.Бурная жизнь Марины, дочери сандомирского воеводы, должна была, по замыслу организаторов, стать свидетельством того, как галичане на протяжении ряда лет владели Москвой и Россией.Но не тут то было! Бдительная общественность уже написала гневные письма в СБУ, министерство образования и науки и еще в кучу инстанций – мол, в сердце Галичины, практически рядом с местом рождения гетмана Сагайдачного и основателя первой венской кофейни Кульчицкого, имеет место быть вражеская диверсия. Открыта выставка, посвященная русской царице!Для самих россиян, не особо жалующих в исторических трудах Марину и ее мужей, это выглядит как анекдот, но не для зорких галичан", – с иронией пишет об этом в телеграме историк и политолог Константин Бондаренко.Марина Мнишек была по своему происхождению чистокровной полькой, а ее брак с Лжедмитрием Первым оказался делом случая и расчета. Элита Речи Посполитой видела в самозванце возможного претендента на царский престол, в условиях нестабильного положения Годуновых, династического кризиса и серьезных экономических неурядиц.Однако никто из князей-магнатов не хотел выдавать своих дочерей за беглого дьяка Григория Отрепьева, представителя небогатого дворянского рода Нелидовых-Фарисеевых (наиболее реальный вариант происхождения Лжедмитрия по мнению современных историков).Ведь самозванец не отличался ни знатностью, ни красотой, исповедовал православие, а его претензии на трон могли оказаться фикцией буквально в любой момент.Однако семейство Мнишек, которое относилось к панству средней руки, решилось сделать такую ставку. Сандомирский воевода Ежи Мнишек располагал известным влиянием, однако он не относился к сказочно богатым магнатам, которые правили тогда Польшей.Впрочем, у него было многочисленное потомство, включая четырех дочерей, одну из которых при случае можно было попробовать сделать царицей.Вдобавок, Мнишеки были не слишком щепетильны в вопросах веры. Сам воевода Ежи родился в семье протестантов, и перешел в католичество уже в зрелые годы, потому что это открывало перед ним пути к административной карьере.Мать Марины Ядвига Тарло – дочка королевского секретаря – тоже происходила из кальвинистского рода. А значительная часть их крепостных крестьян были православными, которых шляхта презрительно именовала "схизматиками".Женитьба на Лжедмитрии откатывала перед Мнишеками уникальный шанс – ведь дочка Марина могла оказаться правительницей огромного Московского царства.Поэтому, когда самозванец оказался в кругу польской знати, девушка сразу начала расставлять перед ним свои тенета, о чем написал на страницах "Бориса Годунова" Александр Сергеевич Пушкин:Он говорит с одной моей Мариной,Мариною одною занят он...А дело-то на свадьбу страх похоже;Ну – думал ты, признайся, Вишневецкий,Что дочь моя царицей будет? а?А какова, скажи, моя Марина?Я только ей промолвил: ну, смотри!Не упускай Димитрия!.. и вотВсе кончено. Уж он в ее сетях.Впрочем, блестящая будущность, о которой мечтали Мнишеки, обернулась крахом, который известен нам из истории. Польская жена Лжедмитрия уцелела во время его убийства в Кремле, но затем оказалась в лагере очередного самозванца, Лжедмитрия Второго, больше известного по прозвищу "Тушинский вор".Марина родила сына – так называемого "воренка". Причем, историкам доподлинно неизвестно, кто являлся его отцом – Лжедмитрий Второй или же казацкий атаман Иван Заруцкий, очередной покровитель польской шляхтанки, которого сейчас бы называли "полевым командиром".Марина отчаянно интриговала, пытаясь любой ценой добыть себе московский престол, помыкала послушным ее воле Заруцким, и даже подослала убийц к князю Пожарскому, считая его опасным соперником.Потерпев поражение в борьбе с земским ополчением, панна Мнишек бежала с сыном в низовья реки Урал, откуда ее доставили в Москву. "Воренка" казнили, а сама Марина "умерла с тоски по своей воле" в Круглой башне Коломенского кремля, которую с тех пор стали называть Маринкиной башней.Александр Пушкин изучал жизненный путь Мнишек и высоко ценил драматизм этого женского образа. Потому что реальная биография шляхтанки-авантюристки ничем не уступает персонажам "Игры престолов"."Моя Марина славная баба", – писал он Вяземскому, работая над "Борисом Годуновым". А поскольку на Украине сносят памятники поэту, борьба с героиней его трагедии по-своему укладывается в уродливую логику этого саморазрушительного процесса, который затронет еще немало персонажей из нашего далекого прошлого."Историческая инквизиция, проведя декоммунизацию и дерусификацию истории, углубилась в Средневековье и теперь начнет ревизию не только Марины Мнишек, но и Мамая (правнучка которого, хоть и из черниговских Глинских, стала матерью Ивана Грозного), Владимира Великого и Ярослава Мудрого (княжили в Новгороде)...Постепенно дойдем до дерусификации мамонтов и динозавров", – предупреждает об этом Константин Бондаренко.

https://ukraina.ru/20231223/1052354390.html

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история, польша, москва, львов, нацисты, память, вандализм