"Поворотный момент в конфликте". Когда у ВСУ начались катастрофические проблемы на фронте

Мировое сообщество продолжает обсуждать, какое значение для ВСУ в стратегическом плане имеет утрата контроля над Авдеевкой, что привело к этому провалу и что будет дальше

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_c1f2bf5e8ab5746ecdc38f52f45b70c8.jpg

Телеканал CNN называет потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом в конфликте, положение ВСУ - "всё более отчаянным", а также прогнозирует наступление худшего времени для Киева на фоне отсутствия помощи со стороны Запада.Американские деньги Украина увидит не скороРечь прежде всего про главного спонсора - Соединённых Штатах. Сенат 13 февраля одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву $60 млрд, но инициатива застопорилась в Палате представителей (на которую большое влияние имеет бывший президент США Дональд Трамп, известный противник траты американских денег на Украину), и как минимум до марта никаких подвижек не ожидается. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав по вопросу дополнительных ассигнований.Потерю Авдеевки и украинские власти, и руководство Белого дома использовали как повод для критики нижней палаты Конгресса, на неё практически возложили всю вину за этот крупный провал ВСУ, произошедший, как те утверждают, из-за перебоев поступления военной помощи. При этом председатель Палаты представителей Майк Джонсон несколько раз обращался с просьбой организовать ему встречу с президентом страны Джо Байденом, чтобы обсудить вопрос поддержки Украины, но получал отказы, и только теперь, когда ВСУ были вынуждены бежать из Авдеевки, глава государства сказал, что готов пообщаться с республиканцем, если тому есть что сказать.Найти выход из этой ситуации пытаются отдельные американские чиновники. Конгрессмены демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик призывают срочно принять законопроект о помощи Украине и представили альтернативный вариант документа. Он предусматривает выделение $47 млрд Киеву, $10 млрд — Израилю, $5 млрд — Индо-Тихоокеанскому региону, $2 млрд –на проведение операций США на Ближнем Востоке, а в рамках борьбы с нелегальной миграцией предлагается на 1 год восстановить принцип "Оставаться в Мексике" (судебного решения просители убежища в США должны ожидать на родине).В письме, направленном коллегам, авторы инициативы подчёркивают, что позиции Украины находятся под угрозой: у солдат ВСУ заканчиваются боеприпасы, они вынуждены отступать, и это "прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе", а без американского вооружения и боеприпасов Украина, предупреждают они, "может потерпеть неудачу".Впрочем, альтернативный законопроект вряд ли получит необходимую поддержку в Палате представителей, отмечает издание The Hill.Когда произошло начало конца ВСУВместе с поиском ответа на вопрос "что дальше?" многие пытаются понять, стоило ли украинскому военному командованию выводить подразделения из Авдеевки раньше, чтобы обойтись меньшими потерями. Одни считают, что всеми виной отсутствием американской военной помощи, не поступающей с конца декабря, другие говорят, что потеря города была предопределена уже несколько недель назад, исходя из целой совокупности факторов. Но мы точно не ошибёмся, если скажем, что этот результат стал следствием систематических просчётов руководства ВСУ и государства, поскольку по отдельным аспектам в определённые моменты украинские войска имели преимущество над российскими, но утратили его и перешли в глухую оборону.Соотношение живой силы и смена тактикиИздание "Страна" пообщалось с военнослужащими ВСУ, которые знают реальную обстановку на земле, чтобы понять причины утраты контроля над Авдеевкой. Один из офицеров сказал, что у Украины было значительное преимущество в живой силе к концу лета 2022 года, весной 2023-года установился паритет, а с осени преимущество появилось у ВС РФ, это произошло, по его словам, из-за потерь ВСУ в ходе летнего контрнаступления и проблем с мобилизацией. В настоящее время соотношение личного состава собеседник издания оценил на уровне 1:1,5-1,7, но оно продолжает меняться в пользу россиян.Что касается конкретно Авдеевки, к началу февраля ВС РФ удалось добиться преимущества личного состава примерно в 4 раза за счёт ряда факторов: российские военные научились изолировать поле боя, то есть уничтожать логистику украинцев, в итоге подразделения ВСУ на передовой не получали в нужном количестве пополнения и боеприпасы - постепенно силы истощались, образовывались бреши, куда и проникала армия РФ.Украинский офицер обращает внимание на сильные изменения системы управления боем ВС РФ: выявляют слабые места ВСУ, после чего бросают на прорыв ударные части, которые проламывают оборону, постоянно идут отвлекающие удары, растягивающие резервы украинской армии, используются подкопы и одновременно наносятся удары по тылам и логистике ВСУ. Кроме того, он отмечает, что российские бойцы научились наносить удары сразу после обнаружения цели - ещё год назад такого не было, принимают решения гораздо быстрее и стреляют точнее, а также значительно улучшилась координация и связь."Это всё вместе и меняет ситуацию на поле боя не в нашу пользу. Меняет не быстро. Не так, что завтра где-то россияне смогут за день-два прорвать фронт. Но постепенно, неделю за неделей, они истощают наши силы и, в конце концов, ситуация может стать очень плохой. Особенно если русские проведут ещё одну волну мобилизации", - добавил офицер.Беспилотники решают, если не всё, то многоеХод боевых действий на Украине изменили беспилотники, отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО, 19 февраля в Гудермесе."Когда начиналась СВО, про беспилотники никто практически не говорил. Было такое понимание, что и эта война пойдёт по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но, оказалось, нет: мир изменился, технологии изменились. [Беспилотники] на удивление практически всех военных стратегов, скажем прямо, во всём мире неожиданно заняли такое место. Ведь казалось ещё совсем недавно, что это какое-то будущее - роботы ходящие, всё это сказки, фантастика. Оказалось, нет: всё это воюет и причиняет непоправимый ущерб", - заявил Медведев.При том что накануне начала СВО Россия очень сильно отставала от других стран по производству беспилотников, отметил Медведев, но в последнее время удалось довольно существенно нарастить производство БПЛА разных уровней.И сейчас российские подразделения имеют значительное превосходство над ВСУ по беспилотникам, благодаря чему могут залетать на территорию, где действуют украинские системы РЭБ, говорит техник подразделения БПЛА группировки войск "Восток" с позывным Длинный."По FPV то же самое: у нас появились дроны, которые нам выдаёт Министерство обороны РФ, ретрансляторы, и можно очень далеко летать. У нас участились случаи успешных попаданий. Со стороны противника всё как-то начинает утихать", - добавил боец.Освоение боевого применения FPV-дронов началось после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал соответствующее поручение определённому кругу специалистов на форуме "Армия-2021", рассказал руководитель Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин."С тех пор мы не останавливались ни на один день. Мы очень активно начали работать, развивать оборудование и обучать пилотов, что впоследствии стало новостью для нашего противника в ходе спецоперации на Украине. Первое боевое применение FPV-дронов в рамках спецоперации произошло 10 марта 2022 года. <…> Дмитрий Анатольевич всё верно заметил: действительно, никто в мире не ожидал и не думал о таких средствах ведения войны. Революцию новых типов БПЛА, третьей лиги, проспали все", - сказал Кузякин.Запасы боеприпасов и оружияКак бы то ни было, без вооружений и снарядов боевые действия вести невозможно, и тут украинские войска испытывают серьёзные проблемы.Нехватка вооружений всегда присутствовала в ВСУ, но осенью 2023 года она обострилась, пишет агентство Associated Press по итогам бесед с несколькими украинскими командирами. Солдаты жалуются на острый дефицит боеприпасов на всём протяжении линии фронта.Из-за "испепеляющих" ударов российской артиллерии линии обороны ВСУ оказались в опасности, констатирует Associated Press.Каков уровень запасов вооружений и боеприпасов у противника, российские военные понимают по частоте, с которой он открывает огонь."Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть", - сказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов на пресс-конференции 19 февраля.По мнению генерал-майора, отсутствие боеприпасов и техники, сокращение помощи США к ноябрьским президентским выборам, понесённые потери, слабый кадровый состав действующих подразделений – всё это приведёт к победе российской армии."В конечном итоге сложится так, что украинские формирования уже не смогут оказывать сопротивления российским войскам. СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года", - заявил Алаудинов.

авдеевка

