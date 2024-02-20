Главное за ночь 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 февраля
Главное за ночь 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-20T08:06
2024-02-20T08:06
польша
владимир зеленский
новости
пво
брикс
венесуэла
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Российская система ПВО уничтожила еще два украинских дрона в Брянской области.Полная блокада погранпереходов на границе с Украиной, которую польские фермеры планируют начать во вторник, угрожает половине украинской торговли с ЕС, проходящей "по земле".Зеленский обвинил Польшу в помощи России.Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время, — президент страны Николас Мадуро.США передадут Киеву ракеты ATACMS с увеличенной дальностью, способные нанести удар дальше Крымского полуострова – NBC News.
https://ukraina.ru/20240219/1053389526.html
польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, владимир зеленский, новости, пво, брикс, венесуэла
Польша, Владимир Зеленский, Новости, ПВО, БРИКС, Венесуэла

Главное за ночь 20 февраля

08:06 20.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Российская система ПВО уничтожила еще два украинских дрона в Брянской области.
Полная блокада погранпереходов на границе с Украиной, которую польские фермеры планируют начать во вторник, угрожает половине украинской торговли с ЕС, проходящей "по земле".
Зеленский обвинил Польшу в помощи России.

Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время, — президент страны Николас Мадуро.

США передадут Киеву ракеты ATACMS с увеличенной дальностью, способные нанести удар дальше Крымского полуострова – NBC News.
Вчера, 11:58
Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полицииПольша продлила расследование по факту взрыва в Главном управлении полиции подаренного украинцами гранатомета. Об этом 19 февраля сообщает RMF FM
 
ПольшаВладимир ЗеленскийНовостиПВОБРИКСВенесуэла
 
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Заголовок открываемого материала
08:45Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*
08:06Главное за ночь 20 февраля
08:00Ярослав Мудрый: расцвет Киевской Руси
05:15Военный политолог рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
05:00А что мешало раньше: почему СВО начали только в 2022 году
04:55Бананы важнее танков. Михаил Хазин о роли Украины в геополитике, играх Британии и сильной России
04:45Дойти до Павлограда: политолог объяснил, почему именно сейчас есть условия для стратегических задач СВО
04:30Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
04:25Кухонная демократия на Украине. Во что не верят, но вынуждены признавать украинские эксперты
04:20Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США
04:15Не только Донецк: эксперт о том, как взятие Авдеевки улучшит логистику и изменит ситуацию в Ясиноватой
04:00Владислав Угольный раскрыл, какую задачу будут решать ВС РФ после Авдеевки и где ВСУ выстроят оборону
03:45После Авдеевки: Владислав Угольный объяснил, куда еще ударят ВС РФ и будут ли ВСУ цепляться за Коксохим
03:35В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе
03:30Обозреватель рассказал, как снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку привело к потере управления ВСУ
03:20"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
03:15"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
03:00Военный политолог раскрыл, как ВС РФ на "плечах" ВСУ смогут взять Красноармейск и дойти до Павлограда
23:58Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
23:35Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров
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