https://ukraina.ru/20240220/1053409545.html

Главное за ночь 20 февраля

Главное за ночь 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 20 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-20T08:06

2024-02-20T08:06

2024-02-20T08:06

польша

владимир зеленский

новости

пво

брикс

венесуэла

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Российская система ПВО уничтожила еще два украинских дрона в Брянской области.Полная блокада погранпереходов на границе с Украиной, которую польские фермеры планируют начать во вторник, угрожает половине украинской торговли с ЕС, проходящей "по земле".Зеленский обвинил Польшу в помощи России.Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время, — президент страны Николас Мадуро.США передадут Киеву ракеты ATACMS с увеличенной дальностью, способные нанести удар дальше Крымского полуострова – NBC News.

https://ukraina.ru/20240219/1053389526.html

польша

венесуэла

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2024

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, владимир зеленский, новости, пво, брикс, венесуэла