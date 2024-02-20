Главное за ночь 20 февраля
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Российская система ПВО уничтожила еще два украинских дрона в Брянской области.
Полная блокада погранпереходов на границе с Украиной, которую польские фермеры планируют начать во вторник, угрожает половине украинской торговли с ЕС, проходящей "по земле".
Зеленский обвинил Польшу в помощи России.
Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время, — президент страны Николас Мадуро.
США передадут Киеву ракеты ATACMS с увеличенной дальностью, способные нанести удар дальше Крымского полуострова – NBC News.
Венесуэла войдет в состав БРИКС в ближайшее время, — президент страны Николас Мадуро.
США передадут Киеву ракеты ATACMS с увеличенной дальностью, способные нанести удар дальше Крымского полуострова – NBC News.