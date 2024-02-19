https://ukraina.ru/20240219/1053399328.html

"Путин одержал победу". Как изменилось отношение Запада к Украине после потери Авдеевки

"Путин одержал победу". Как изменилось отношение Запада к Украине после потери Авдеевки - 19.02.2024 Украина.ру

"Путин одержал победу". Как изменилось отношение Запада к Украине после потери Авдеевки

Новость о выводе ВСУ из Авдеевки застала президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

2024-02-19T17:23

2024-02-19T17:23

2024-02-19T17:23

эксклюзив

украина

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

авдеевка

спецоперация

всу

вс рф

владимир путин

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Вслед за новоиспечённым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским он начал оправдывать потерю такого стратегически важного пункта заботой о личном составе, мол, такое решение принято для сохранения жизней военнослужащих. На самом деле это было настоящим бегством, что подтверждают как кадры Министерства обороны РФ, так и сами украинские бойцы. Подразделения ВСУ начали самовольно покидать свои позиции раньше, чем Сырский объявил о выходе из Авдеевки, и тогда главкому не оставалось ничего, кроме как констатировать факт.В Мюнхене Зеленского ждал холодный приёмУчастники конференции собрались в Мюнхене, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Украины и чем ей помочь. Зеленский приехал с обычной миссией – выпросить больше денег и оружия. Тем более сейчас, когда США из-за внутриполитических разногласий не могут оказывать помощь как раньше, а Европа не способна поддерживать Украину в таком объёме, как американцы. Однако вышло всё иначе – президенту пришлось отчитываться по Авдеевке и на ходу придумывать способ, как же повлиять на западных партнёров.Путанные заявления явно выдавали волнение Зеленского. Он даже не мог однозначно сказать, сможет ли его страна одержать победу в конфликте с Россией: сначала заявил, что если Украина останется одна, то Россия уничтожит её, затем призвал американских сенаторов понять, что победа возможна только в единстве Украины с США, и тут же озвучил совсем иную мысль: "мы победим, с ними или без них, у нас нет другого выбора".Немецкий журнал Der Spiegel также обращает внимание на попытки Зеленского развеять сомнения присутствующих относительно того, сможет ли его страна выжить в войне против России. "И всё же его отчаяние нельзя игнорировать", – отмечает издание в статье под заголовком "Измученный президент".А тем временем Зеленскому напомнили о его ответственности за национальные вооружённые силы."Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. <…> Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной, - просто сбегает", — заметил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Многие западные СМИ обращали внимание на контраст настроений, царивших на нынешней Мюнхенской конференции и прошлогодней."В начале 2023 года Запад и Киев всё ещё возлагали большие надежды на готовящееся украинское контрнаступление. Ходили разговоры о возвращении оккупированных Россией территорий, возможно, даже о Крыме. Спустя год украинцам становится всё труднее удерживать фронт", – пишет Der Spiegel.Прошлогодний оптимизм сменился "неумолимым унынием", также отмечает газета Financial Times, поясняя, что "в этом году перспективы омрачились, поскольку Россия восстановила свою армию и перевела экономику на военные рельсы". В статье приводится мнение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, он признаёт, что в отношении украинского конфликта Запад в 2023 году оказался чересчур оптимистичен, исходя из того, что если предоставить украинцам необходимые боеприпасы и обучение, то они непременно победят.А директор Института международных исследований имени Фримена Спогли при Стэнфордском университете, хорошо известный общественности как посол США в РФ в период Майдана Майкл Макфол поделился с журналистами, что среди его украинских друзей воцарилось “глубокое чувство разочарования”.Однако вместо реальной военной помощи Зеленский после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности получил лишь бурные овации, рукопожатия и очередные обещания неизменной поддержки, сообщает телеканал Sky News.Проблемы ВСУ уже не скрытьПока Зеленский старался переложить ответственность за провал ВСУ с себя на западных политиков, допустивших пробуксовку в поступлении военной помощи, те в Мюнхене открыто и в полный голос говорили о преимуществах ВС РФ – это стало одной из центральных тем. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил наличие серьёзных проблем Альянса, которые продемонстрировали боевые действия на Украине: необходимы запасные детали и боеприпасы, к тому же свои запасы НАТО исчерпала ещё в начале конфликта."Россия выучила многие уроки и, помимо прочего, производит больше боеприпасов и техники, чем можем поставить мы все, вместе взятые", — заявил президент Чехии, бывший председатель военного комитета НАТО генерал в отставке Петр Павел.Стратегическое преимущество на поле боя перешло к ВС РФ не только благодаря хорошему оснащению российских войск, укомплектованному личному составу и грамотному планированию, но и за счёт проблем внутри ВСУ, о которых в Германии тоже говорили немало, особенно на фоне смены главнокомандующего с популярного среди украинских военных Валерия Залужного на имеющего славу "мясника" Александра Сырского.К слову, Залужный даже после отставки пытался предотвратить патовую для ВСУ ситуацию. По информации источника Telegram-канала "Резидент", генерал 13 февраля пытался дозвониться до главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, чтобы призвать прекратить бессмысленную Авдеевскую мясорубку и вывести войска из города, пока окружение не замкнули полностью, но руководитель администрации отказался с ним разговаривать, заявив, что у ВСУ теперь новый главком, который выполняет поставленные задачи.А тот самый новый главком тем временем в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказывал, что ситуация на фронте – очень сложная: ВС РФ наступают по всей линии фронта, а ВСУ перешли от наступления к оборонным операциям.Критика в адрес командования со стороны военных звучит в том числе из-за слишком позднего отступления из Авдеевки. По словам корреспондента французского новостного канала LCI Шарлин Урель, моральный дух солдат ВСУ – крайне низок, людские потери – огромны. Тем не менее, многие рады, что решение о выводе войск из города было принято, чтобы избежать продолжения мясорубки."Украинская сторона сейчас расшатана. У них внутренние политические разногласия, они потеряли популярного главкома Залужного, а теперь есть парень, которому они не хотят доверять, который сказал, что собирается удержать город, а через 2 дня его больше нет. Вы видите, что их уверенность пошатнулась", — отмечает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Для ВСУ сложилась ужасная ситуация в тактическом и оперативном плане, а ВС РФ имеют необходимые для продолжения боевых действий боеприпасы, дроны, авиацию, системы ПВО, и Россия вовсе не ослабевает, как хотел Запад, наоборот, она становится сильнее в дипломатическом, экономическом и военном отношениях, добавляет Дэвис. В подтверждение этому – и взятие Авдеевки, и устойчивость экономики РФ, которая, несмотря на беспрецедентные санкции, в 2023 году росла более высокими темпами, чем экономика любого государства G7. В 2024-м эта тенденция, как ожидается, сохранится.Как узнал Меркурис от своих украинских источников, солдаты ВСУ уже просто в бешенстве, некоторые бригады ВСУ недовольны происходящим и отказываются выполнять приказы."Вся ситуация вокруг ВСУ приближается к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно", — говорит британский эксперт.Авдеевка – начало конца ВСУПереход Авдеевки под контроль ВС РФ попал на первые полосы ведущих мировых СМИ. Хотя на фоне нехватки боеприпасов, перебоев с военной помощью от США и истощения украинских военных такое развитие событий журналистов не удивило – к этому всё шло на протяжении последних недель."Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира", – говорится в материале, опубликованном на главной странице американского телеканала Fox News.Британская газета The Times и вовсе назвала взятие Авдеевки одним из крупнейших боевых успехов России."Поражение в Авдеевке — это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута", – отмечает немецкое издание Stern.Раз Украина не может удержать Авдеевку и Бахмут, она рискует "потерять темп", а это в условиях военных действий может обернуться крайне плачевными последствиями, предупредил в эфире телеканала CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.И в этой ситуации западные политики и военные эксперты всё чаще задаются вопросом о целесообразности поддержки Украины, которая очевидно терпит поражение и уступает России почти по всем фронтам.Деньги, которые Вашингтон выделяет на помощь Украине, "можно с таким же успехом облить бензином и сжечь, потому что они ничего не стоят, — это абсолютно бесполезно", сказал бывший советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн.В свою очередь американский сенатор Джей Ди Вэнс, побывавший на Мюнхенской конференции, заявляет, что единственный выход из украинского кризиса - мирное соглашение, а для его подписания Киеву придётся уступить часть своих территорий. Уже даже такой преданный сторонник Киева как президент США Джо Байден допускает, что под контроль РФ может перейти ещё раз украинских городов."Это одна из тех ситуаций (потеря Авдеевки. — ред.), когда ВСУ терпят сокрушительное поражение, и у них не осталось никаких американских ресурсов, на которые они могли бы положиться, у них нет людской силы в запасе, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска. Полагаю, что мы подошли к финалу, потому что Украина терпит поражение не в одном месте, ей приходится отводить войска из различных районов", – уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, авдеевка, спецоперация, всу, вс рф, владимир путин