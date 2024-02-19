Украина отменила поезда в Авдеевку - 19.02.2024 Украина.ру
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Украина отменила поезда в Авдеевку
Украина отменила поезда в Авдеевку - 19.02.2024 Украина.ру
Украина отменила поезда в Авдеевку
Украинские поезда теперь не будут ходить до Авдеевки (ДНР, Россия). Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы"
2024-02-19T12:03
2024-02-19T12:03
новости
авдеевка
поезд
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Из украинского расписания железнодорожных перевозок исключили поезд №135/136 "Киев - Авдеевка". "Наш "Маяк" 135/136 Киев – Авдеевка ещё обязательно вернётся… Сегодня жизнь важнее", - сообщила пресс-служба.Напомним, Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, об этом сообщили 17 февраля в Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html
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новости, авдеевка, поезд
Новости, Авдеевка, поезд

Украина отменила поезда в Авдеевку

12:03 19.02.2024
 
© пресс-служба УкрзализныцыПоезд Киев-Авдеевка
Поезд Киев-Авдеевка
© пресс-служба Укрзализныцы
Читать в
Украинские поезда теперь не будут ходить до Авдеевки (ДНР, Россия). Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы"
Из украинского расписания железнодорожных перевозок исключили поезд №135/136 "Киев - Авдеевка".
"Наш "Маяк" 135/136 Киев – Авдеевка ещё обязательно вернётся… Сегодня жизнь важнее", - сообщила пресс-служба.
Напомним, Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, об этом сообщили 17 февраля в Минобороны РФ.
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Заголовок открываемого материала
12:03Украина отменила поезда в Авдеевку
11:58Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции
11:57Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны
11:56На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
10:57ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области
10:02Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
09:50Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
09:33Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля
09:27Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность
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