https://ukraina.ru/20240219/1053389910.html

Украина отменила поезда в Авдеевку

Украина отменила поезда в Авдеевку - 19.02.2024 Украина.ру

Украина отменила поезда в Авдеевку

Украинские поезда теперь не будут ходить до Авдеевки (ДНР, Россия). Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы"

2024-02-19T12:03

2024-02-19T12:03

2024-02-19T12:03

новости

авдеевка

поезд

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Из украинского расписания железнодорожных перевозок исключили поезд №135/136 "Киев - Авдеевка". "Наш "Маяк" 135/136 Киев – Авдеевка ещё обязательно вернётся… Сегодня жизнь важнее", - сообщила пресс-служба.Напомним, Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР, об этом сообщили 17 февраля в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html

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новости, авдеевка, поезд