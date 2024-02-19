https://ukraina.ru/20240219/1053389526.html

Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции

Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции - 19.02.2024 Украина.ру

Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции

Польша продлила расследование по факту взрыва в Главном управлении полиции подаренного украинцами гранатомета. Об этом 19 февраля сообщает RMF FM

2024-02-19T11:58

2024-02-19T11:58

2024-02-19T11:58

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гранатомет

генерал

польша

украина

подарок

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Шеф польской полиции генерал Ярослав Шимчик во время поездки на Украину получил в подарок два противотанковых гранатомета, предположительно RGW-90.Один гранатомет, переделанный под аудиоколонку, ему преподнес глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Второй Шимчик получил от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Оба заверили его, что оружие было использовано, не имеет разрывного заряда и не представляет угрозы.Вернувшись в Варшаву, генерал оставил подарки в помещении рядом со своим кабинетом. На следующий день глава полиции решил переставить гранатометы. Когда он передвигал один из них, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел еще в конце 2022 года.По словам представителя ведомства, это засекреченное помещение, где "размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов".Сам генерал рассказал, что ударной волной пробило пол, а с другой стороны повредило потолок.Шимчик получил легкое ранение и был госпитализирован. Пострадал также гражданский сотрудник полиции, ему не потребовалась госпитализация.Польская сторона потребовала от Киева разъяснений и начала расследование.Однако спустя 14 месяцев следователи не разобрались, кто виноват в произошедшем, разбирательство все еще находится на начальной стадии. Более того, до сих пор нет заключения по экспертизе.Опрошенные журналистами прокуроры указали, что Шимчик имеет статус потерпевшего, однако итоги экспертизы могут изменить его статус.При пересечении границы он не сообщил о подарках, так как якобы предполагал, что это не оружие, а сувениры.Подозрительным выглядит и то, что в кабинете генерала следователи изъяли не два, а три гранатомета. Они выясняют, как третье оружие оказалось в его кабинете. По одной из версий, это сувенир с предыдущего визита в Украину, который состоялся ранее.Также следователи не обыскали дом генерала Шимчика. По регламенту такая проверка должна проводиться ради безопасности самого домовладельца, а также его соседей, если выяснится, что часть "подарков с Украины" оказалась в его квартире.

https://ukraina.ru/20240211/1053229478.html

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новости, гранатомет, генерал, польша, украина, подарок