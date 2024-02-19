Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции - 19.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240219/1053389526.html
Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции
Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции - 19.02.2024 Украина.ру
Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции
Польша продлила расследование по факту взрыва в Главном управлении полиции подаренного украинцами гранатомета. Об этом 19 февраля сообщает RMF FM
2024-02-19T11:58
2024-02-19T11:58
новости
гранатомет
генерал
польша
украина
подарок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/33/1025203384_0:1:3272:1841_1920x0_80_0_0_be1d87ce0855db92922a3dc1fb9cd5c9.jpg.webp
Шеф польской полиции генерал Ярослав Шимчик во время поездки на Украину получил в подарок два противотанковых гранатомета, предположительно RGW-90.Один гранатомет, переделанный под аудиоколонку, ему преподнес глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Второй Шимчик получил от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Оба заверили его, что оружие было использовано, не имеет разрывного заряда и не представляет угрозы.Вернувшись в Варшаву, генерал оставил подарки в помещении рядом со своим кабинетом. На следующий день глава полиции решил переставить гранатометы. Когда он передвигал один из них, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел еще в конце 2022 года.По словам представителя ведомства, это засекреченное помещение, где "размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов".Сам генерал рассказал, что ударной волной пробило пол, а с другой стороны повредило потолок.Шимчик получил легкое ранение и был госпитализирован. Пострадал также гражданский сотрудник полиции, ему не потребовалась госпитализация.Польская сторона потребовала от Киева разъяснений и начала расследование.Однако спустя 14 месяцев следователи не разобрались, кто виноват в произошедшем, разбирательство все еще находится на начальной стадии. Более того, до сих пор нет заключения по экспертизе.Опрошенные журналистами прокуроры указали, что Шимчик имеет статус потерпевшего, однако итоги экспертизы могут изменить его статус.При пересечении границы он не сообщил о подарках, так как якобы предполагал, что это не оружие, а сувениры.Подозрительным выглядит и то, что в кабинете генерала следователи изъяли не два, а три гранатомета. Они выясняют, как третье оружие оказалось в его кабинете. По одной из версий, это сувенир с предыдущего визита в Украину, который состоялся ранее.Также следователи не обыскали дом генерала Шимчика. По регламенту такая проверка должна проводиться ради безопасности самого домовладельца, а также его соседей, если выяснится, что часть "подарков с Украины" оказалась в его квартире.
https://ukraina.ru/20240211/1053229478.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/33/1025203384_391:0:2846:1841_1920x0_80_0_0_04cf8fba02a9d0010271c8a18a8efd51.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, гранатомет, генерал, польша, украина, подарок
Новости, гранатомет, генерал, Польша, Украина, подарок

Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции

11:58 19.02.2024
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
Читать в
Польша продлила расследование по факту взрыва в Главном управлении полиции подаренного украинцами гранатомета. Об этом 19 февраля сообщает RMF FM
Шеф польской полиции генерал Ярослав Шимчик во время поездки на Украину получил в подарок два противотанковых гранатомета, предположительно RGW-90.
Один гранатомет, переделанный под аудиоколонку, ему преподнес глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Второй Шимчик получил от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука.
Оба заверили его, что оружие было использовано, не имеет разрывного заряда и не представляет угрозы.

Вернувшись в Варшаву, генерал оставил подарки в помещении рядом со своим кабинетом. На следующий день глава полиции решил переставить гранатометы. Когда он передвигал один из них, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел еще в конце 2022 года.
По словам представителя ведомства, это засекреченное помещение, где "размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов".
Сам генерал рассказал, что ударной волной пробило пол, а с другой стороны повредило потолок.
Шимчик получил легкое ранение и был госпитализирован. Пострадал также гражданский сотрудник полиции, ему не потребовалась госпитализация.
Польская сторона потребовала от Киева разъяснений и начала расследование.
Однако спустя 14 месяцев следователи не разобрались, кто виноват в произошедшем, разбирательство все еще находится на начальной стадии. Более того, до сих пор нет заключения по экспертизе.
Опрошенные журналистами прокуроры указали, что Шимчик имеет статус потерпевшего, однако итоги экспертизы могут изменить его статус.
При пересечении границы он не сообщил о подарках, так как якобы предполагал, что это не оружие, а сувениры.
Подозрительным выглядит и то, что в кабинете генерала следователи изъяли не два, а три гранатомета. Они выясняют, как третье оружие оказалось в его кабинете. По одной из версий, это сувенир с предыдущего визита в Украину, который состоялся ранее.
Также следователи не обыскали дом генерала Шимчика. По регламенту такая проверка должна проводиться ради безопасности самого домовладельца, а также его соседей, если выяснится, что часть "подарков с Украины" оказалась в его квартире.
флаг Венгрия
11 февраля, 10:48
Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политически изнасиловали"В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress
 
НовостигранатометгенералПольшаУкраинаподарок
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Украина отменила поезда в Авдеевку
11:58Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции
11:57Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны
11:56На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
10:57ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области
10:02Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
09:50Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
09:33Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля
09:27Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность
09:00Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов
08:33Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер
08:07Главное за ночь 19 февраля
08:00Передача Крыма УССР и переписывание истории
07:59Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация
07:47Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg
07:23Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке
06:19Еще не секс, но уже политика
05:43Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянности
05:28Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать
05:26Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов
Лента новостейМолния