Советник главы ДНР рассказал, на сколько километров ВС РФ оттеснят врага
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Россия будет отодвигать противников до тех пор, пока у них не пропадет желание бить по территории России, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские войска будут отодвигать ровно до тех линий, пока не обезопасим конституционные границы ДНР. Если Запад будет поставлять ракеты на 250 км, мы будем оттеснять ВСУ на 300 км. Передадут снаряды на 600 км — отгоним на 700 км, пояснил советник.
"Мы будем отодвигать врагов до тех пор, пока у них не пропадет желание бить по нашей территории. Думаю, в других новых субъектах Российской Федерации ровно такое же понимание", - заявил Кимаковский.
Кимаковский добавил, что после полного освобождения Донбасс станет регионом-донором для многих областей Российской Федерации. В Донбассе будет развиваться промышленность и сельское хозяйство.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
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