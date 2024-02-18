"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена: сейчас там складывается критический перелом, российские военные преодолели ключевые линии обороны противника. Об это в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Новый главком ВСУ Александр Сырский, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, будет пытаться до последнего отбиться в Авдеевке, считает эксперт.
Сырский, по его словам – человек, который не считается ни с какими потерями.
"Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди.
Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - описал Живов ситуацию под Авдеевкой.
15 февраля, 13:26Сырский может провалить экзамен в Авдеевке: западные СМИ о переходе ВСУ к тактике "активной обороны"Пытаясь "обновить" управление ослабленной, недоукомплектованной и плохо снабжаемой армии президент Украины Владимир Зеленский на днях отправил в отставку большинство своих высших генералов, пишет 15 февраля сайт канала Al Jazeera
Материалы о том, что Сырский может провалить оборону Авдеевки и том, что Зеленский назначил его вместо предшественника, Валерия Залужного, 15 февраля были опубликованы во многих иностранных СМИ: Al Jazeera, Il Fatto Quotidiano, Financial Times и другие.
Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовска) и будет стоить Украине также дорого, отмечают авторы Financial Times.