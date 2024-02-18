https://ukraina.ru/20240218/1053322108.html

"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке

"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке - 18.02.2024 Украина.ру

"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке

В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена: сейчас там складывается критический перелом, российские военные преодолели ключевые линии обороны противника. Об это в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-18T07:50

2024-02-18T07:50

2024-02-18T07:50

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александр сырский

авдеевка

всу

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спецоперация

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Новый главком ВСУ Александр Сырский, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, будет пытаться до последнего отбиться в Авдеевке, считает эксперт."Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди.Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - описал Живов ситуацию под Авдеевкой.Материалы о том, что Сырский может провалить оборону Авдеевки и том, что Зеленский назначил его вместо предшественника, Валерия Залужного, 15 февраля были опубликованы во многих иностранных СМИ: Al Jazeera, Il Fatto Quotidiano, Financial Times и другие.Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовска) и будет стоить Украине также дорого, отмечают авторы Financial Times.

https://ukraina.ru/20240215/1053315102.html

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новости, александр сырский, авдеевка, всу, украина, спецоперация