"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке - 18.02.2024 Украина.ру
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"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке
"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке - 18.02.2024 Украина.ру
"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке
В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена: сейчас там складывается критический перелом, российские военные преодолели ключевые линии обороны противника. Об это в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-18T07:50
2024-02-18T07:50
новости
александр сырский
авдеевка
всу
украина
спецоперация
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Новый главком ВСУ Александр Сырский, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, будет пытаться до последнего отбиться в Авдеевке, считает эксперт."Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди.Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - описал Живов ситуацию под Авдеевкой.Материалы о том, что Сырский может провалить оборону Авдеевки и том, что Зеленский назначил его вместо предшественника, Валерия Залужного, 15 февраля были опубликованы во многих иностранных СМИ: Al Jazeera, Il Fatto Quotidiano, Financial Times и другие.Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовска) и будет стоить Украине также дорого, отмечают авторы Financial Times.
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новости, александр сырский, авдеевка, всу, украина, спецоперация
Новости, Александр Сырский, Авдеевка, ВСУ, Украина, Спецоперация

"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке

07:50 18.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Читать в
В обозримом будущем Авдеевка будет зачищена: сейчас там складывается критический перелом, российские военные преодолели ключевые линии обороны противника. Об это в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Новый главком ВСУ Александр Сырский, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе, будет пытаться до последнего отбиться в Авдеевке, считает эксперт.
Сырский, по его словам – человек, который не считается ни с какими потерями.
"Мы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают. То есть их ротация по полям никакого успеха не принесет, особенно, когда пойдут весенние дожди.
Мы сейчас держим под огневым контролем ротацию и постепенно сдавливаем. Подозреваю, что Сырский скорее бросит бойцов обороняться в окружении, чем выведет их", - описал Живов ситуацию под Авдеевкой.
15 февраля, 13:26
Сырский может провалить экзамен в Авдеевке: западные СМИ о переходе ВСУ к тактике "активной обороны"Пытаясь "обновить" управление ослабленной, недоукомплектованной и плохо снабжаемой армии президент Украины Владимир Зеленский на днях отправил в отставку большинство своих высших генералов, пишет 15 февраля сайт канала Al Jazeera
Материалы о том, что Сырский может провалить оборону Авдеевки и том, что Зеленский назначил его вместо предшественника, Валерия Залужного, 15 февраля были опубликованы во многих иностранных СМИ: Al Jazeera, Il Fatto Quotidiano, Financial Times и другие.
Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовска) и будет стоить Украине также дорого, отмечают авторы Financial Times.
 
НовостиАлександр СырскийАвдеевкаВСУУкраинаСпецоперация
 
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08:08Западная Украина за минувшую неделю: Причуды польско-украинской дружбы и цыгане из Закарпатья в Германии
07:50"Человек, который не считается с потерями": военный эксперт рассказал, что Сырский устроит в Авдеевке
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