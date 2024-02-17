https://ukraina.ru/20240217/1053367466.html

"Планета обезьян": Зеленский в Мюнхене

"Планета обезьян": Зеленский в Мюнхене - 17.02.2024 Украина.ру

"Планета обезьян": Зеленский в Мюнхене

Рано или поздно любая империя деградирует. Она может потом возрождаться даже более мощной и великой, чем была до деградации, но периодическая деградация неизбежна – она связана с природой человека.

2024-02-17T18:00

2024-02-17T18:00

2024-02-17T18:00

мнения

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

украина

ростислав ищенко

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Рано или поздно политический клан, желающий удержать власть в своих руках, запускает негативный отбор и к власти прорываются бездари – амбициозные ничтожества, уничтожающие себя, свой клан и свою страну.Тем не менее, как правило имперская бюрократия до конца остаётся достаточно выдрессированной, чтобы высоко держать голову и хотя бы стараться скрывать утрату былого величия под маской этикета и традиции. Даже в эпоху заката Британской империи невозможно было представить себе какого-нибудь вождя зулусов, прибывшего в Лондон, выступающего в палате лордов и поучающего британцев, как правильно понимать Великую хартию вольностей и каковы истинные правила британской демократии.Невозможно представить себе вождя племени варваров, выступающего в римском сенате с рассказом о законах 12 таблиц, реформах Сервия Тулия, механизме функционирования принципата при Октавиане Августе, особенностях тетрархии Диоклетиана и причинах перерождения её в абсолютистский доминат.Варвары могли служить Риму, умирать за Рим, они могли даже управлять Римом от имени выродившихся бессильных императоров, но они не могли отождествлять себя с Римом, а тем более морально возвышаться над ним, присваивая себе право выступать от имени римской цивилизации.Не раз распадавшаяся и возрождавшаяся китайская империя жила по тому же принципу: варвар мог стать ханьцем, приняв китайскую культуру, но он не мог навязывать Китаю своё представление о китайской культуре. Он ученик, а не учитель.Российская империя, сошла с пути разрушения и вошла в стадию реновации российской сверхдержавы, когда от безродного советского интернационализма (ставшего предтечей современного западного культа "позитивной дискриминации", как искупления "грехов" предков, перед потомками "угнетённых") вернулась на рельсы имперской русской многонациональности (как равенства всех граждан империи перед имперским законом, независимо от происхождения).Современная западная (евроатлантическая империя) оказалась первой, до конца прошедшей путь унизительного морального распада. Моральный распад страшнее территориального, поскольку последний обратим, при сохранении моральной базы. Если же наступает моральный распад, то последующая гибель допустившей это цивилизации становится неизбежной, с таким же неизбежным территориальным распадом и физическим исчезновением базовых для этой цивилизации этносов, перерождения их (путём слияния или поглощения) в другие, избежавшие морального распада.Впервые за время проведения Мюнхенской конференции по безопасности, в центре её внимания была не безопасность западной (евроатлантической) цивилизации, а безопасность даже не западной колонии, но племени, нанятого западом для прокси-войны. Это примерно, как если бы британцы в XVII-XVIII веках собирали конференции на тему: "Как нам спасти от разрушения племенные союзы ирокезов или гуронов, которых мы наняли вести прокси-войну с французами в Канаде, поскольку сами в данный момент выступить не могли". Более того, для полного соответствия им надо было бы пригласить на конференцию в качестве главного докладчика, какого-нибудь Чингачгука, который долго и нудно рассказывал бы им, как могикане почти победили французов (и до Парижа доплыли бы, будь у них океанские корабли), но белые британские колонисты перестали поставлять им ружья, порох и свинец, поскольку у самих запасы подошли к концу.И стыдил бы Чингачгук британский истеблишмент, а очередной Георг и лорды ему бы аплодировали и рассказывали бы друг другу насколько индейские стрелы мощнее французских пушек и как непобедимы стали индейцы, изучившие Билль о правах.Всё это мы видели на последней Мюнхенской конференции. Её "изюминкой", призванной скрасить пресную скуку давно дословно знающих многократно прослушанные выступления друг друга людей, стало выступление Зеленского. Человек, над которым неприкрыто смеются европейские журналисты, эксперты, а в неофициальной обстановке и политики, который известен в качестве всемирного попрошайки, который надоел Европе хуже горькой редьки, надоел настолько, что самым захватывающим шоу в европейском информационном пространстве является публичная дискуссия о том, сколько осталось до конца режима Зеленского (три месяца? четыре? полгода?) пятнадцать минут рассказывал внимавшему залу что такое "политика основанная на правилах" и как должна в рамках этих правил действовать Европа, как Украина "уже разгромила Россию" при помощи "передового западного оружия", которому российское "и в подмётки не годится" и почему при этом надо срочно дать Украине побольше снарядов и той самой западной техники.По Зеленскому выходило, что "передовые" ВСУ с помощью западной "передовой техники" уничтожили напавшие на них орды варваров с дубинами. Но теперь почему-то у ВСУ опять нет техники, а "варвары" каким-то чудом стреляют в два раза дальше, чем украинские "передовики". В общем: "Запад должен воевать с Россией ради своих ценностей, поскольку Украина Россию уже победила, но если не воевать, то Путин придёт и всех убьёт".Как этот шизофренический бред укладывается в одной голове непонятно. Но падали слова Зеленского на благодатную почву девственно чистых и абсолютно ровных (не то что извилины, маленькой морщинки нет) европейских мозгов.Когда те же самые европейцы хохотали над выступлением Путина в Мюнхене в 2007 году, над выступлением в котором он предупреждал европейцев куда они идут и к чему в итоге придут, можно было ещё думать, что это нервный смех людей, внезапно увидевших катастрофический провал всех своих планов. Но сегодня, после бурных аплодисментов Зеленскому, двух мнений быть не может: это был смех не обременённых рефлексией идиотов, радостно поджигающих собственный дом, чтобы поскакать вокруг костра в диком танце, под дикие завывания, с текущей изо рта слюной.Они аплодировали Зеленскому – ничтожеству, которое для любого из них значит меньше домашней собаки последнего из собственных избирателей, о котором все знают, что выпрашивание очередных миллиардов "на войну" - не более, чем гиперболизированное альпийское нищенство, оперирующее суммами не в несколько копеек, а в десятки миллиардов долларов, но эксплуатирующее то же чувство жалостливой брезгливости к взрослому человеку, неспособному заняться производительным трудом и живущему подаянием. Они аплодировали ничтожеству, которое их оскорбляло, неприкрыто глумилось над ними, "оправдывая" свои махинации ими же придуманной для обмана подобных дикарей демагогической историей про "политику ценностей" и "мир, основанный на правилах".Они позволили дикарю возвыситься над собой. Они позволили ему стать представителем цивилизации, себя опустив до уровня дикарей.Это ли не свидетельство деградации недавно ещё великой (пусть и построившей своё величие на преступлении) трансатлантической империи коллективного Запада? Это ли не свидетельство полной интеллектуальной импотентности его элит, с деятельностью которых бывший "золотой миллиард" всё ещё связывает свои надежды на выход из текущего кризиса?Будь Гойя жив, он дополнил бы свои Капричос, написанной с натуры в современном Мюнхене работой "Клоун, поучающий".Путин много лет говорит о том, что на Украине переговоры вести не с кем. Плохо то, что не с кем их вести и на Западе. Это сплошной паноптикум вырожденцев, превращающий западную цивилизацию в планету обезьян, где приматы победили не потому, что приобрели зачатки интеллекта, а потому, что бывшие люди остатки интеллекта потеряли.Таков главный и единственный итог Мюнхенской конференции и выступления на ней Зеленского. Народам Запада пора спасаться от собственных политиков. Если, конечно, ещё не поздно.

https://ukraina.ru/20240217/1053365397.html

https://ukraina.ru/20240217/1053366309.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, украина, ростислав ищенко