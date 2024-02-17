"Решил напугать Скруджа Макдака": Зеленский позвал Трампа на фронт - 17.02.2024 Украина.ру
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"Решил напугать Скруджа Макдака": Зеленский позвал Трампа на фронт
"Решил напугать Скруджа Макдака": Зеленский позвал Трампа на фронт - 17.02.2024 Украина.ру
"Решил напугать Скруджа Макдака": Зеленский позвал Трампа на фронт
Владимир Зеленский заявил, что готов совершить совместную поездку с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт, если тот все же решит приехать на Украину.. Такие слова Зеленского опубликовало издание "Интерфакс-Украина"
2024-02-17T16:20
2024-02-17T16:20
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"Мы готовы. Представители обеих партий знают, что мы открыты. Если Трамп приедет, я готов с ним на фронт поехать", - процитировали журналисты Зеленского."Хочет напугать дедушку, чтобы денег давал? Только Трамп бизнесмен и цену деньгам знает", "Реально, Зеленский решил напугать Скруджа Макдака войной. А он больше всего боится деньги терять", - отреагировали пользователи сети.В ноябре прошлого года президент Украины уже приглашал Трампа на Украину. Тогда Зеленский сказал, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить бизнесмена и политика во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа."Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]", - сказал Зеленский.А в декабре прошлого года Зеленский сказал на пресс-конференции, что опасается переизбрания Трампа на должность президента США, так как новая власть, в отличие от администрации Джо Байдена, может сменить приоритеты и перестать помогать киевскому режиму.Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания сможет разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. В прошлом году Трамп отклонил приглашение приехать на Украину, заявив, что считает такой визит неуместным.Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
https://ukraina.ru/20240217/1053364100.html
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Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина

"Решил напугать Скруджа Макдака": Зеленский позвал Трампа на фронт

16:20 17.02.2024
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Трамп
Зеленский Трамп
© пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский заявил, что готов совершить совместную поездку с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт, если тот все же решит приехать на Украину.. Такие слова Зеленского опубликовало издание "Интерфакс-Украина"
"Мы готовы. Представители обеих партий знают, что мы открыты. Если Трамп приедет, я готов с ним на фронт поехать", - процитировали журналисты Зеленского.
"Хочет напугать дедушку, чтобы денег давал? Только Трамп бизнесмен и цену деньгам знает", "Реально, Зеленский решил напугать Скруджа Макдака войной. А он больше всего боится деньги терять", - отреагировали пользователи сети.
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В ноябре прошлого года президент Украины уже приглашал Трампа на Украину. Тогда Зеленский сказал, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить бизнесмена и политика во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа.
"Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]", - сказал Зеленский.
А в декабре прошлого года Зеленский сказал на пресс-конференции, что опасается переизбрания Трампа на должность президента США, так как новая власть, в отличие от администрации Джо Байдена, может сменить приоритеты и перестать помогать киевскому режиму.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания сможет разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. В прошлом году Трамп отклонил приглашение приехать на Украину, заявив, что считает такой визит неуместным.
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