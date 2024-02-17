https://ukraina.ru/20240217/1053361832.html

Шольц испугался победы Путина, немцы уличили канцлера во лжи

Шольц испугался победы Путина, немцы уличили канцлера во лжи - 17.02.2024 Украина.ру

Шольц испугался победы Путина, немцы уличили канцлера во лжи

Победа президента России Владимира Путина на Украине будет иметь для Евросоюза критические последствия. Такое мнение канцлер ФРГ Олаф Шольц иложил в своих соцсетях

2024-02-17T10:55

2024-02-17T10:55

2024-02-17T10:55

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Вот только немцы не согласились с тем, что в финансовых проблемах Европы, и Германии в том числе, виновата Россия. Большинство граждан ФРГ, оставивших свои комментарии под постом Шольца, заметили, что население ЕС давно страдает от действий собственных политиков, решивших первоочередно помогать киевскому режиму.Люди призвали Шольца прекратить вмешиваться в конфликт на Украине и заняться проблемами Германии.Между тем, накануне Шольц пообещал Киеву безоговорочную поддержку в течение последующих десяти лет, подписав в президентом Украины "Двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке".Кроме того, ФРГ пообещала Украине ещё один пакет вооружений на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T.По мнению Шольца, соглашение о безопасности между двумя странами является "историческим шагом вперед". Помимо поставок вооружения, украинский партнёр обязуется "помогать в создании современных, боеспособных вооруженных сил для сдерживания любого будущего нападения“.По данным СМИ, Германия только в 2024 году выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и 6 млрд евро в качестве обязательств на последующие годы. По информации СМИ, всего ФРГ предоставила Киеву около 28 млрд евро помощи.Ранее аналитики крупнейшей банковской группы Нидерландов ING заявили, что экономику Германии в 2024 году ожидает рецессия, а министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост.Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек согласен с этим мнением. Он добавил лишь, что вдобавок ко всему немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.

https://ukraina.ru/20240216/1053352464.html

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новости, олаф шольц, германия, фрг, победа, россия