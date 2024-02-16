https://ukraina.ru/20240216/1053358645.html

Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице

Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице - 16.02.2024 Украина.ру

Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице

Представители раскольнической Православной церкви Украины вновь пытались отобрать храм у верующих УПЦ. В Виннице рейдеры сорвали замки и закрыли церковь, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале

2024-02-16T22:17

2024-02-16T22:17

2024-02-16T22:18

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Таким образом раскольники стремились не допустить в церковь прихожан канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что перед этим члены прихода выразили верность Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфирием. Нардеп Артем Дмитрук в своём телеграм-канале заявил, что "оборотни спилили замки и по факту захватили святыню". Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области.

https://ukraina.ru/20240109/1052599766.html

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