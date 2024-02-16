Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице - 16.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240216/1053358645.html
Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице
Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице - 16.02.2024 Украина.ру
Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице
Представители раскольнической Православной церкви Украины вновь пытались отобрать храм у верующих УПЦ. В Виннице рейдеры сорвали замки и закрыли церковь, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале
2024-02-16T22:17
2024-02-16T22:18
новости
украина
винница
пцу
упц
раскольники
рейдерство
захваты храмов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763271_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_c41ba9bcc4d20ac7dc349fd55f6b544e.jpg.webp
Таким образом раскольники стремились не допустить в церковь прихожан канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что перед этим члены прихода выразили верность Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфирием. Нардеп Артем Дмитрук в своём телеграм-канале заявил, что "оборотни спилили замки и по факту захватили святыню". Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области.
https://ukraina.ru/20240109/1052599766.html
украина
винница
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763271_388:0:2683:1721_1920x0_80_0_0_5dba90207eb8b9caa7fd98e7f6693c00.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, винница, пцу, упц, раскольники, рейдерство, захваты храмов
Новости, Украина, Винница, ПЦУ, УПЦ, раскольники, рейдерство, захваты храмов

Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице

22:17 16.02.2024 (обновлено: 22:18 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Крещения в регионах России
Празднование Крещения в регионах России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители раскольнической Православной церкви Украины вновь пытались отобрать храм у верующих УПЦ. В Виннице рейдеры сорвали замки и закрыли церковь, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале
Таким образом раскольники стремились не допустить в церковь прихожан канонической Украинской православной церкви.
"После того, как сторонники ПЦУ спилили замки и закрыли храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" УПЦ в Виннице, сотни верующих собрались на молитву возле церкви", – сказано в официальном сообщении организации.
Уточняется, что перед этим члены прихода выразили верность Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфирием. Нардеп Артем Дмитрук в своём телеграм-канале заявил, что "оборотни спилили замки и по факту захватили святыню".
Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области.
9 января, 17:56
"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы
 
НовостиУкраинаВинницаПЦУУПЦраскольникирейдерствозахваты храмов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:49Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
22:17Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице
21:50США не могут помочь Украине без одобрения Конгресса – Байден
21:30Олег Тиньков и актёр Кукушкин дополнили список иноагентов
21:07В США представили законопроект с меньшей помощью Украине
20:36Путин поручил закрыть часть вредного производства в Челябинске
20:21Спецрежим для работы предприятий ОПК введут на Украине в 2024 году
19:54В Брянской области сбит украинский БПЛА
19:45Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
19:30Ростислав Ищенко: Запад атаковал Россию слева, но она дотянется до него отовсюду в самый неудобный момент
19:27РФ потратила на СВО $211 млрд – Пентагон
19:07Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ
18:50Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на Украине
18:42Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
18:22ДРГ в Белоруссии действовала под руководством СБУ
17:45Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
17:44Торговые пути мимо хуситов. Война за логистику на Ближнем Востоке входит в новую стадию
17:37Бои за Авдеевку, война дронов. О чём говорили эксперты 16 февраля
17:27Шольц приговорил ФРГ к 10-летней поддержке Украины
17:06Евромайдан: потерянное десятилетие Украины
Лента новостейМолния