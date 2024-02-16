Раскольники пытались захватить храм УПЦ в Виннице
22:17 16.02.2024 (обновлено: 22:18 16.02.2024)
Представители раскольнической Православной церкви Украины вновь пытались отобрать храм у верующих УПЦ. В Виннице рейдеры сорвали замки и закрыли церковь, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале
Таким образом раскольники стремились не допустить в церковь прихожан канонической Украинской православной церкви.
"После того, как сторонники ПЦУ спилили замки и закрыли храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" УПЦ в Виннице, сотни верующих собрались на молитву возле церкви", – сказано в официальном сообщении организации.
Уточняется, что перед этим члены прихода выразили верность Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфирием. Нардеп Артем Дмитрук в своём телеграм-канале заявил, что "оборотни спилили замки и по факту захватили святыню".
Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области.
9 января, 17:56"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы