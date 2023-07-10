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Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ
Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ - 10.07.2023 Украина.ру
Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале УПЦ
2023-07-10T10:38
2023-07-10T10:38
2023-07-10T10:38
упц
раскольники
пцу
храм
новости
хмельницкая область
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"Агрессивные сторонники ПЦУ... захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в материале.Раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.Они кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ, сообщили в УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, раскольники, пцу, храм, новости, хмельницкая область
УПЦ, раскольники, ПЦУ, храм, Новости, Хмельницкая область
Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале УПЦ
"Агрессивные сторонники ПЦУ... захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в материале.
Раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.
Они кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан.
Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ, сообщили в УПЦ.
"Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях. Ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы", - подчеркнули в Украинской православной церкви.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.