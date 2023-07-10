Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ - 10.07.2023 Украина.ру
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Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ
Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ - 10.07.2023 Украина.ру
Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале УПЦ
2023-07-10T10:38
2023-07-10T10:38
упц
раскольники
пцу
храм
новости
хмельницкая область
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"Агрессивные сторонники ПЦУ... захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в материале.Раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.Они кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ, сообщили в УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html
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упц, раскольники, пцу, храм, новости, хмельницкая область
УПЦ, раскольники, ПЦУ, храм, Новости, Хмельницкая область

Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ

10:38 10.07.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале УПЦ
"Агрессивные сторонники ПЦУ... захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в материале.
Раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.
Они кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан.
Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ, сообщили в УПЦ.
"Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях. Ранее в адрес клириков собора и верующих УПЦ со стороны сторонников ПЦУ звучали угрозы", - подчеркнули в Украинской православной церкви.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 12:00
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУЕпископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) чувствуют угрозу жизни со стороны раскольников из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), сообщили журналисты РИА Новости
 
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