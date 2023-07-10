https://ukraina.ru/20230710/1047913851.html

Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ

Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ - 10.07.2023 Украина.ру

Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале УПЦ

2023-07-10T10:38

2023-07-10T10:38

2023-07-10T10:38

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раскольники

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хмельницкая область

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"Агрессивные сторонники ПЦУ... захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин. Рейдерские действия сторонников ПЦУ сопровождались откровенно кощунственными действиями и высказываниями, которые фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится в материале.Раскольники пришли в собор во время Божественной литургии. После завершения богослужения настоятель храма протоиерей Виктор Тышкун и священнослужители пытались наладить конструктивный диалог со сторонниками ПЦУ, однако последние постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги и издевались над православными священнослужителями и верующими.Они кричали, хлопали в ладоши, создавали потасовку и применяли физическую силу в отношении прихожан. Все это происходило при непосредственном участии и содействии генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, местных властей и так называемых "клириков" ПЦУ, сообщили в УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.

https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html

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упц, раскольники, пцу, храм, новости, хмельницкая область