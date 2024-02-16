https://ukraina.ru/20240216/1053334589.html

Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg

Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg - 16.02.2024 Украина.ру

Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg

Евросоюз обещает поддержку Киеву, однако не справляется с этой задачей. При этом Украине больше не на кого положится, пишет Вloomberg

2024-02-16T12:55

2024-02-16T12:55

2024-02-16T12:56

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По оценкам Международного валютного фонда, Украине в этом году потребуется $41,8 млрд бюджетной поддержки. Правительство страны ожидало, что $37 млрд из этой суммы поступят за счет внешней помощи.Из этой суммы $8,5 млрд должны были поступить из финансового пакета США, который сейчас заморожен в Вашингтоне. Но дефицит будет гораздо больше, считает зампредседателя Центробанка Украины Сергей Николайчук.По его словам, правительству придется брать деньги из других частей бюджета, чтобы закупить недостающее оружие и боеприпасы.Обещавшая помочь деньгами и снарядами Европа не справляется. По данным Института мировой экономики Киля, ЕС и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали.Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - €34 млрд и €35,2 млрд соответственно.Кроме того, европейцы не выполнили свое обещание поставить к марту миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.Агентство подчеркивает, что Европа, похоже, постепенно начинает осознавать тот факт, что она должна быть в состоянии защитить себя. Европейские члены НАТО увеличили расходы на оборону на 8,3% в прошлом году. По оценкам НАТО, в 2024 году ее европейские члены как группа достигнут целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта, впервые с тех пор, как он был установлен. "Украину следует использовать в качестве катализатора для наращивания и консолидации европейского оборонного потенциала, который, как теперь знают правительства, необходимо будет улучшать", - пишет агентство.

https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html

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украина, помощь, новости, оружие, евросоюз, запад