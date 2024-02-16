Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg - 16.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240216/1053334589.html
Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg
Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg - 16.02.2024 Украина.ру
Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg
Евросоюз обещает поддержку Киеву, однако не справляется с этой задачей. При этом Украине больше не на кого положится, пишет Вloomberg
2024-02-16T12:55
2024-02-16T12:56
украина
помощь
новости
оружие
евросоюз
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_0:123:3203:1924_1920x0_80_0_0_c94fbc610134eeb22faca8cf286130d1.jpg
По оценкам Международного валютного фонда, Украине в этом году потребуется $41,8 млрд бюджетной поддержки. Правительство страны ожидало, что $37 млрд из этой суммы поступят за счет внешней помощи.Из этой суммы $8,5 млрд должны были поступить из финансового пакета США, который сейчас заморожен в Вашингтоне. Но дефицит будет гораздо больше, считает зампредседателя Центробанка Украины Сергей Николайчук.По его словам, правительству придется брать деньги из других частей бюджета, чтобы закупить недостающее оружие и боеприпасы.Обещавшая помочь деньгами и снарядами Европа не справляется. По данным Института мировой экономики Киля, ЕС и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали.Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - €34 млрд и €35,2 млрд соответственно.Кроме того, европейцы не выполнили свое обещание поставить к марту миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.Агентство подчеркивает, что Европа, похоже, постепенно начинает осознавать тот факт, что она должна быть в состоянии защитить себя. Европейские члены НАТО увеличили расходы на оборону на 8,3% в прошлом году. По оценкам НАТО, в 2024 году ее европейские члены как группа достигнут целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта, впервые с тех пор, как он был установлен. "Украину следует использовать в качестве катализатора для наращивания и консолидации европейского оборонного потенциала, который, как теперь знают правительства, необходимо будет улучшать", - пишет агентство.
https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_abab14cc19cd853b1f12e1dc77ea5cba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, помощь, новости, оружие, евросоюз, запад
Украина, помощь, Новости, оружие, Евросоюз, Запад

Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg

12:55 16.02.2024 (обновлено: 12:56 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз обещает поддержку Киеву, однако не справляется с этой задачей. При этом Украине больше не на кого положится, пишет Вloomberg
По оценкам Международного валютного фонда, Украине в этом году потребуется $41,8 млрд бюджетной поддержки. Правительство страны ожидало, что $37 млрд из этой суммы поступят за счет внешней помощи.
Из этой суммы $8,5 млрд должны были поступить из финансового пакета США, который сейчас заморожен в Вашингтоне. Но дефицит будет гораздо больше, считает зампредседателя Центробанка Украины Сергей Николайчук.
По его словам, правительству придется брать деньги из других частей бюджета, чтобы закупить недостающее оружие и боеприпасы.
Обещавшая помочь деньгами и снарядами Европа не справляется.
По данным Института мировой экономики Киля, ЕС и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали.
"ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь (Украине), но выделили лишь 77 миллиардов евро", - говорится в материале института.
Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - €34 млрд и €35,2 млрд соответственно.
Кроме того, европейцы не выполнили свое обещание поставить к марту миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Агентство подчеркивает, что Европа, похоже, постепенно начинает осознавать тот факт, что она должна быть в состоянии защитить себя.
Европейские члены НАТО увеличили расходы на оборону на 8,3% в прошлом году. По оценкам НАТО, в 2024 году ее европейские члены как группа достигнут целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта, впервые с тех пор, как он был установлен.
"Украину следует использовать в качестве катализатора для наращивания и консолидации европейского оборонного потенциала, который, как теперь знают правительства, необходимо будет улучшать", - пишет агентство.
капитолий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Вчера, 04:18
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи УкраинеСенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса
 
УкраинапомощьНовостиоружиеЕвросоюзЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС
13:12Македония: страна с украденным прошлым и безрадостным будущим
13:00Похоронный марш для ВСУ, раненых на произвол судьбы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
12:55Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg
12:52"Подорвёт доверие": глава Euroclear предостерегла G7 от использования российских активов
12:50Танки, пехота, авиация. Артемовск показался ВСУ цветочками по сравнению с Авдеевкой
12:21Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук
12:17Посмотрите, что вы финансируете: Захарова обратилась к спонсорам ВСУ
12:15"Утратила самостоятельность": Медведев рассказал о трагедии Украины
12:12Хоть с чертом, но против России: почему Владимир Зеленский так любит Джохара Дудаева
11:59Госдума России может запретить рекламу на ресурсах иноагентов
11:58Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда
11:25Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода
10:54Британия готовится к битве за Украину, Мюнхенская конференция станет разминкой - Politico
10:40На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкой
09:56Тюменцы отправили 16 УАЗов землякам-участникам спецоперации
09:27"Хватит валять дурака!" Пользователи украинских соцсетей объясняют экспертам, что такое нацизм на Украине
09:12Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраля
09:07"Подайте на крестовый поход". Зачем Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
08:58Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода
Лента новостейМолния