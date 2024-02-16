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Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg
Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg - 16.02.2024 Украина.ру
Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg
Евросоюз обещает поддержку Киеву, однако не справляется с этой задачей. При этом Украине больше не на кого положится, пишет Вloomberg
2024-02-16T12:55
2024-02-16T12:55
2024-02-16T12:56
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По оценкам Международного валютного фонда, Украине в этом году потребуется $41,8 млрд бюджетной поддержки. Правительство страны ожидало, что $37 млрд из этой суммы поступят за счет внешней помощи.Из этой суммы $8,5 млрд должны были поступить из финансового пакета США, который сейчас заморожен в Вашингтоне. Но дефицит будет гораздо больше, считает зампредседателя Центробанка Украины Сергей Николайчук.По его словам, правительству придется брать деньги из других частей бюджета, чтобы закупить недостающее оружие и боеприпасы.Обещавшая помочь деньгами и снарядами Европа не справляется. По данным Института мировой экономики Киля, ЕС и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали.Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - €34 млрд и €35,2 млрд соответственно.Кроме того, европейцы не выполнили свое обещание поставить к марту миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.Агентство подчеркивает, что Европа, похоже, постепенно начинает осознавать тот факт, что она должна быть в состоянии защитить себя. Европейские члены НАТО увеличили расходы на оборону на 8,3% в прошлом году. По оценкам НАТО, в 2024 году ее европейские члены как группа достигнут целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта, впервые с тех пор, как он был установлен. "Украину следует использовать в качестве катализатора для наращивания и консолидации европейского оборонного потенциала, который, как теперь знают правительства, необходимо будет улучшать", - пишет агентство.
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украина, помощь, новости, оружие, евросоюз, запад
Европа подводит, но Киеву надеяться больше не на кого - Вloomberg
12:55 16.02.2024 (обновлено: 12:56 16.02.2024)
Евросоюз обещает поддержку Киеву, однако не справляется с этой задачей. При этом Украине больше не на кого положится, пишет Вloomberg
По оценкам Международного валютного фонда, Украине в этом году потребуется $41,8 млрд бюджетной поддержки. Правительство страны ожидало, что $37 млрд из этой суммы поступят за счет внешней помощи.
Из этой суммы $8,5 млрд должны были поступить из финансового пакета США, который сейчас заморожен в Вашингтоне. Но дефицит будет гораздо больше, считает зампредседателя Центробанка Украины Сергей Николайчук.
По его словам, правительству придется брать деньги из других частей бюджета, чтобы закупить недостающее оружие и боеприпасы.
Обещавшая помочь деньгами и снарядами Европа не справляется.
По данным Института мировой экономики Киля, ЕС и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали.
"ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь (Украине), но выделили лишь 77 миллиардов евро", - говорится в материале института.
Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - €34 млрд и €35,2 млрд соответственно.
Кроме того, европейцы не выполнили свое обещание поставить к марту миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Агентство подчеркивает, что Европа, похоже, постепенно начинает осознавать тот факт, что она должна быть в состоянии защитить себя.
Европейские члены НАТО увеличили расходы на оборону на 8,3% в прошлом году. По оценкам НАТО, в 2024 году ее европейские члены как группа достигнут целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта, впервые с тех пор, как он был установлен.
"Украину следует использовать в качестве катализатора для наращивания и консолидации европейского оборонного потенциала, который, как теперь знают правительства, необходимо будет улучшать", - пишет агентство.