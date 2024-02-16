"Санитарки и поварихи": Геннадий Алехин объяснил, почему под Харьковом выросло число женщин-вэсэушниц
© Фото : Міністерство оборони України / Telegramженщины-военнослужащие ВСУ
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
Сейчас на Харьковском направлении ВСУ задействовали много инженерно-саперных подразделений, инструкторов из стран НАТО и наемников. Более того, там увеличилось количество женщин-военнослужащих. Об это рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Харьковское направление для нового главкома ВСУ Александра Сырского является ключевым. Он хорошо знает эти места, потому что в свое время командовал батальоном под Чугуевом и был командиром полка, рассказал обозреватель.
Сейчас на Харьковском направлении ВСУ задействовали много инженерно-саперных подразделений, инструкторов из стран НАТО, наемников и инженеров по фортификационным сооружениям, уточнил специалист.
"Более того, там (на Харьковском направлении. - Ред.) увеличилось количество женщин-военнослужащих. В украинских пабликах их громко называют женскими ротами, но это пиар. Речь идёт о санитарках, поварихах, операторах дронов", - отметил Алехин.
Также есть сведения и о снайперах, но женщины-снайперы в ВСУ — штучный товар, если они есть под Харьковом, то немного. Кроме того, сейчас идет сплошное минирование Купянской агломерации, добавил он.
Противник пытается организовать эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Судя по ситуации на этом участке фронта, на левом берегу Оскола ВСУ не удержат позиции, резюмировал собеседник Украина.ру.
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