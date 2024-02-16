Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать Украину

На русской земле Донбасса против ВСУ воюет более 10 тысяч "афганцев". Они передают боевой опыт молодым солдатам, собирают гуманитарную помощь, помогают установить имена бойцов, попавших в плен, и организуют переговоры по их обмену. Есть подразделения, где плечом к плечу выполняют ратный труд дед "афганец", сын "кавказец" и внук "сириец"