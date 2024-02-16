https://ukraina.ru/20240216/1053324297.html

ВСУ не удержат левый берег: военный обозреватель сообщил, что на самом деле происходит в Купянске

ВСУ не удержат левый берег: военный обозреватель сообщил, что на самом деле происходит в Купянске - 16.02.2024 Украина.ру

ВСУ не удержат левый берег: военный обозреватель сообщил, что на самом деле происходит в Купянске

На Купянском направлении у ВС РФ есть фланговые прорывы и полуохваты ВСУ, но большого наступления пока не наблюдается. Российские подразделения поддавливают с разных сторон, работают штурмовая авиация, РСЗО и артиллерия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-02-16T04:00

2024-02-16T04:00

2024-02-16T04:00

новости

всу

купянск

купянское направление

авиация

река

оборона

бои

вс рф

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Что касается Купянского направления, то там продолжаются упорные бои, у ВС РФ есть определенные тактические успехи. По последней информации там есть фланговые прорывы, полуохваты ВСУ, но большого наступления пока не наблюдается, рассказал обозреватель.На Купянском направлении идет противостояние на уровне ротного, батальонного или может быть полкового звена. Российские подразделения поддавливают ВСУ с разных сторон, работают штурмовая авиация, РСЗО и артиллерия, сообщил эксперт.Харьковское направление для нового главкома ВСУ Александра Сырского является ключевым. Новый главком хорошо знает эти места, в свое время он командовал батальоном под Чугуевом и был командиром полка, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html

купянск

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новости, всу, купянск, купянское направление, авиация, река, оборона, бои, вс рф