ВСУ не удержат левый берег: военный обозреватель сообщил, что на самом деле происходит в Купянске
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
На Купянском направлении у ВС РФ есть фланговые прорывы и полуохваты ВСУ, но большого наступления пока не наблюдается. Российские подразделения поддавливают с разных сторон, работают штурмовая авиация, РСЗО и артиллерия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Что касается Купянского направления, то там продолжаются упорные бои, у ВС РФ есть определенные тактические успехи. По последней информации там есть фланговые прорывы, полуохваты ВСУ, но большого наступления пока не наблюдается, рассказал обозреватель.
На Купянском направлении идет противостояние на уровне ротного, батальонного или может быть полкового звена. Российские подразделения поддавливают ВСУ с разных сторон, работают штурмовая авиация, РСЗО и артиллерия, сообщил эксперт.
"Противник сейчас пытается организовать эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Судя по ситуации на этом участке фронта, Купянскую агломерацию на левом берегу ВСУ не удержат. Они будут биться за правый берег Купянска и подтягивают туда силы", - подчеркнул Алёхин.
Харьковское направление для нового главкома ВСУ Александра Сырского является ключевым. Новый главком хорошо знает эти места, в свое время он командовал батальоном под Чугуевом и был командиром полка, подытожил собеседник Украина.ру.
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14 февраля, 17:01Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"Я не могу сказать, что ВСУ выходились. Мне очень не нравится это шапкозакидательство и ура-подвывание. Если противник выдохся, где наша победа? Надо относиться к происходящему со всей ответственностью. Да, мы сбили наступательный потенциал Киева. Но это не значит, что он находится в сломленном состоянии.