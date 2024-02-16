https://ukraina.ru/20240216/1053315925.html

"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ

"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру

"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ

ВСУ пойдут вперед тогда, когда после весенней распутицы подсохнет земля. Но если они не смогут до мая удерживать Авдеевку, то уже на стадии подготовки наступления Зеленского и Сырского ждет неприятный сюрприз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-16T04:30

2024-02-16T04:30

2024-02-16T04:30

новости

всу

вс рф

россия

украина

сво

наступление

авдеевка

оружие

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_6e05caca55c0f89f4a1e4696f2f2ed5e.jpg

Главком ВСУ Александр Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ пойдут вперед тогда, когда после весенней распутицы высохнет земля. И Сырский возглавит этот контрнаступ 2.0, рассказал обозреватель.Мне кажется, что в этом боевом столкновении победит та сторона, которая быстрее найдет противоядие против главных инструментов противника. Сейчас нам важно не прозевать очередную тенденцию, от которой может зависеть исход СВО, добавил эксперт.Запад готовит Киев к новому наступлению и накачивает украинскую армию новыми видами оружия. Если российское командование этот момент прозевает, тем самым мы создадим себе новую головную боль, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html

россия

украина

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, россия, украина, сво, наступление, авдеевка, оружие, поставки