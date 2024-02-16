"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
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"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ
"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ
ВСУ пойдут вперед тогда, когда после весенней распутицы подсохнет земля. Но если они не смогут до мая удерживать Авдеевку, то уже на стадии подготовки наступления Зеленского и Сырского ждет неприятный сюрприз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T04:30
2024-02-16T04:30
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Главком ВСУ Александр Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ пойдут вперед тогда, когда после весенней распутицы высохнет земля. И Сырский возглавит этот контрнаступ 2.0, рассказал обозреватель.Мне кажется, что в этом боевом столкновении победит та сторона, которая быстрее найдет противоядие против главных инструментов противника. Сейчас нам важно не прозевать очередную тенденцию, от которой может зависеть исход СВО, добавил эксперт.Запад готовит Киев к новому наступлению и накачивает украинскую армию новыми видами оружия. Если российское командование этот момент прозевает, тем самым мы создадим себе новую головную боль, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053300275.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, россия, украина, сво, наступление, авдеевка, оружие, поставки
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, наступление, Авдеевка, оружие, поставки

"Наступление готовится на май": эксперт Баранец раскрыл, почему важно не прозевать новое оружие ВСУ

04:30 16.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ пойдут вперед тогда, когда после весенней распутицы подсохнет земля. Но если они не смогут до мая удерживать Авдеевку, то уже на стадии подготовки наступления Зеленского и Сырского ждет неприятный сюрприз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Главком ВСУ Александр Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ пойдут вперед тогда, когда после весенней распутицы высохнет земля. И Сырский возглавит этот контрнаступ 2.0, рассказал обозреватель.
"Это зависит от того, сумеют ли ВСУ удержать Авдеевку до мая. Если не сумеют, то еще на стадии подготовки к контрнаступу 2.0 у Сырского с Зеленским может случиться облом", - отметил Баранец.
Мне кажется, что в этом боевом столкновении победит та сторона, которая быстрее найдет противоядие против главных инструментов противника. Сейчас нам важно не прозевать очередную тенденцию, от которой может зависеть исход СВО, добавил эксперт.
Запад готовит Киев к новому наступлению и накачивает украинскую армию новыми видами оружия. Если российское командование этот момент прозевает, тем самым мы создадим себе новую головную боль, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
Вчера, 04:57
Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев Авдеевка – не самоцель. Никому не нужен флаг над Коксохимом. Это точка притяжения, которая позволяет перебить как можно больше ВСУ. Основная цель – не квадратные километры. Наша цель – чтобы противник потерял под Авдеевкой 80-100 тысяч человек.
 
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05:00Баранец рассказал, как Сырский набивает окопным "мясом" Авдеевку, пока ВС РФ пробивают дорогу на Славянск
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04:40"Перешли в статус двухсотых": эксперт рассказал, как в Авдеевке нарастает кризис после удара в Селидово
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