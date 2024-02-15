https://ukraina.ru/20240215/1053324172.html
Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ
Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ - 15.02.2024 Украина.ру
Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ
На Украине российскому предпринимателю, совладельцу компании "РусАл" Олегу Дерипаске сообщили о подозрении, заявили 15 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины
2024-02-15T17:39
2024-02-15T17:39
2024-02-15T17:39
новости
украина
россия
олег дерипаска
подозрение
офис генпрокурора
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По данным украинского следствия, Дерипаска, находясь на руководящих должностях объединенной компании "РусАл", организовал якобы отчуждение корпоративных прав дочернего предприятия "Глуховской карьер".Права принадлежали ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат и якобы были отчуждены в пользу компании, аффилированной с корпорацией "РусАл". После этого создали новое ООО "Глуховский карьер кварцитов".Так как компания занимается добычей кварцитов, которые используются в военно-промышленном комплексе, Дерипаску на Украине обвинили в производстве оружия и финансировании армии РФ. Украинское следствие назвало это "финансированием действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".Примечательно, что ещё в июле прошлого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что активы "Глуховский карьер кварцитов" национализировали.
https://ukraina.ru/20240215/1053317314.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, олег дерипаска, подозрение, офис генпрокурора
Новости, Украина, Россия, Олег Дерипаска, подозрение, Офис генпрокурора
Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ
На Украине российскому предпринимателю, совладельцу компании "РусАл" Олегу Дерипаске сообщили о подозрении, заявили 15 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины
По данным украинского следствия, Дерипаска, находясь на руководящих должностях объединенной компании "РусАл", организовал якобы отчуждение корпоративных прав дочернего предприятия "Глуховской карьер".
Права принадлежали ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат и якобы были отчуждены в пользу компании, аффилированной с корпорацией "РусАл". После этого создали новое ООО "Глуховский карьер кварцитов".
Так как компания занимается добычей кварцитов, которые используются в военно-промышленном комплексе, Дерипаску на Украине обвинили в производстве оружия и финансировании армии РФ. Украинское следствие назвало это "финансированием действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".
Примечательно, что ещё в июле прошлого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что активы "Глуховский карьер кварцитов" национализировали.