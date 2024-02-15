Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ - 15.02.2024 Украина.ру
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Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ
Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ - 15.02.2024 Украина.ру
Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ
На Украине российскому предпринимателю, совладельцу компании "РусАл" Олегу Дерипаске сообщили о подозрении, заявили 15 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины
2024-02-15T17:39
2024-02-15T17:39
новости
украина
россия
олег дерипаска
подозрение
офис генпрокурора
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По данным украинского следствия, Дерипаска, находясь на руководящих должностях объединенной компании "РусАл", организовал якобы отчуждение корпоративных прав дочернего предприятия "Глуховской карьер".Права принадлежали ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат и якобы были отчуждены в пользу компании, аффилированной с корпорацией "РусАл". После этого создали новое ООО "Глуховский карьер кварцитов".Так как компания занимается добычей кварцитов, которые используются в военно-промышленном комплексе, Дерипаску на Украине обвинили в производстве оружия и финансировании армии РФ. Украинское следствие назвало это "финансированием действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".Примечательно, что ещё в июле прошлого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что активы "Глуховский карьер кварцитов" национализировали.
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новости, украина, россия, олег дерипаска, подозрение, офис генпрокурора
Новости, Украина, Россия, Олег Дерипаска, подозрение, Офис генпрокурора

Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ

17:39 15.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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На Украине российскому предпринимателю, совладельцу компании "РусАл" Олегу Дерипаске сообщили о подозрении, заявили 15 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины
По данным украинского следствия, Дерипаска, находясь на руководящих должностях объединенной компании "РусАл", организовал якобы отчуждение корпоративных прав дочернего предприятия "Глуховской карьер".
Права принадлежали ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат и якобы были отчуждены в пользу компании, аффилированной с корпорацией "РусАл". После этого создали новое ООО "Глуховский карьер кварцитов".
Так как компания занимается добычей кварцитов, которые используются в военно-промышленном комплексе, Дерипаску на Украине обвинили в производстве оружия и финансировании армии РФ. Украинское следствие назвало это "финансированием действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".
Примечательно, что ещё в июле прошлого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что активы "Глуховский карьер кварцитов" национализировали.
Открытие конкурса Новая волна - 2019 в Сочи Повалий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
14:45
"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФГенеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий. Об этом сообщили 15 февраля в телеграм-канале ведомства
 
НовостиУкраинаРоссияОлег ДерипаскаподозрениеОфис генпрокурора
 
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