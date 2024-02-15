https://ukraina.ru/20240215/1053324172.html

Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ

Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ - 15.02.2024 Украина.ру

Дерипаску на Украине обвинили в финансировании ВС РФ

На Украине российскому предпринимателю, совладельцу компании "РусАл" Олегу Дерипаске сообщили о подозрении, заявили 15 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины

2024-02-15T17:39

2024-02-15T17:39

2024-02-15T17:39

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украина

россия

олег дерипаска

подозрение

офис генпрокурора

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По данным украинского следствия, Дерипаска, находясь на руководящих должностях объединенной компании "РусАл", организовал якобы отчуждение корпоративных прав дочернего предприятия "Глуховской карьер".Права принадлежали ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат и якобы были отчуждены в пользу компании, аффилированной с корпорацией "РусАл". После этого создали новое ООО "Глуховский карьер кварцитов".Так как компания занимается добычей кварцитов, которые используются в военно-промышленном комплексе, Дерипаску на Украине обвинили в производстве оружия и финансировании армии РФ. Украинское следствие назвало это "финансированием действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины".Примечательно, что ещё в июле прошлого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что активы "Глуховский карьер кварцитов" национализировали.

https://ukraina.ru/20240215/1053317314.html

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новости, украина, россия, олег дерипаска, подозрение, офис генпрокурора