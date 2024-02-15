https://ukraina.ru/20240215/1053314614.html

Отправят тысячи дронов. Британия хочет поддержать ВСУ и себя не обделить

Отправят тысячи дронов. Британия хочет поддержать ВСУ и себя не обделить - 15.02.2024 Украина.ру

Отправят тысячи дронов. Британия хочет поддержать ВСУ и себя не обделить

Министерство обороны Великобритании 15 февраля анонсировало поставку тысяч беспилотников для Вооруженных сил Украины

2024-02-15T13:12

2024-02-15T13:12

2024-02-15T13:12

беспилотники

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британия

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"Украина получит еще тысячи дронов, министр обороны (Великобритании) Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - говорится в заявлении ведомства.В министерстве уточнили, что в рамках коалиции Британия будет способствовать наращиванию поставок Западом Украине дронов с функцией вида от первого лица.Это является первым проектом, который будет профинансирован из объявленного ранее пакета помощи в размере 200 миллионов фунтов (больше 250 млн долларов).Лондон закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, уточнили в министерстве.В минувшем январе Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим. Срок его действия — десять лет.Также Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2024 год в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,14 млрд долларов). Средства будут потрачены на дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и обеспечение безопасности на море. Отмечалось, что не менее 200 миллионов будет направлено на крупнейшую поставку беспилотников Украине.При этом СМИ все чаще пишут об усталости европейских стран от аппетитов Киева.Германский военный эксперт, профессор политологии Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в эфире телеканала ZDF отметил, что Вооруженные силы Украины в скором времени будут вынуждены уступить России еще больше территорий из-за нехватки боеприпасов и усталости кадрового состава.

https://ukraina.ru/20240207/1053134845.html

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беспилотники, новости, британия, зарубежье, запад, помощь