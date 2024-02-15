"…Смотрели на них как на богов". СВО уже дарит России новых героев
14:45 15.02.2024 (обновлено: 14:55 15.02.2024)
Сегодня -- 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана, это произошло 15 февраля 1989 года. "Мы смотрели на них как на богов, спустившихся с Олимпа. Молодые парни, с едва-едва обозначившимися усами, но уже настоящие мужики".
Так написал по этому поводу некто Андрей Ледащев, поэт и художник, взявший по его словам, этот "мой позывной в эфире". Под этим именем он печатает свои стихи и публикует рисунки.
И сегодня он написал у себя в телеграм-канале, продолжая мысль: "Крепкие, резкие, познавшие то, что не случилось познать большинству их ровесников, и уж тем более нам – советским школьникам. Они вернулись, выполнив свой долг, к разваливающейся империи, к фразам "мы вас туда не посылали", к очередям и талонам на продукты. К зарождающемуся капитализму, к попиранию прежних ценностей. Здесь не было деления на "друг" и "враг", и потому здесь все было сложнее. Но те, кто справлялся - становились крепче стали.
С годовщиной вывода ОКСВА, вас, шурави!".
ОКСВА – это, как вы понимаете, Ограниченный контингент советский войск в Афганистане, бойцов которого местные да и они сами между собой называли "шурави". Под этим прозвищем они живут и сейчас. И вошли в нашу жизнь, в историю и в вечность.
Называлось это тогда "Афганская война. И за 10 лет с 1979 по 1989 годы по официальным на ней данным погибли 15 052 человека, 417 человек пропали без вести и
53 753 человека вернули раненным и изувеченными, неся свою боль домой.
53 753 человека вернули раненным и изувеченными, неся свою боль домой.
И ведь встречали их по-разному. От полной неизвестности и потом сочувствия до непонимания и враждебности, когда дома всем жилось плохо, а им полагались кой-какие, скажем прямо, полунищенские льготы в стремительно разваливающейся и нищающей стране. Преданной в первую очередь теми, кто их послал, как тогда говорили, "за речку", а потом, когда они стали возвращаться, сначала хоронил их тайком и прятал калек по госпиталям, а потом подставил под всеобщее негодование.
Я ведь помню все это. В 1979 году, когда "началось", я, студент истфака Киевского университета, пришел в тамошний комитет комсомола проситься добровольцем. Несмотря на то, что на меня уже по полной наехал КГБ "за антисоветизм" и предупредил о недопустимости возводить напраслину на советский строй и порочить советский же образ жизни и разлюбезную социалистическую действительность.
Я тогда так испугался, что год молчал, не то что сам рассказывал анекдоты о "дорогом Леониде Ильиче", но даже уходил из компаний, где рассказывали про "сосискисраные" и "о-о-о-о-о" (социалистические страны и олимпийские кольца) в его устах. Но тут сам пошел, потому что помнил про интербригады в Испании и про тех современных добровольцев, о которых рассказывали тайком и которые воевали по всему миру как бы за идеалы социализма.
Да и Владимир Высоцкий очень точно обрисовал картину настроений в обществе, уставшем от фарисейства, но помнившем о былых победах:
…Все - от нас до почти годовалых -
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки…
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки…
Меня отправили учиться: дескать, без вас справятся. И началась другая история, действительно очень подленько приправленная словами о том, что "мы вас туда не послали" и воспоминаниями, рассказами, сплетнями и слухами о всех подвигах и гадостях той войны.
Помню напился с одним таким "афганцем", и он со слезами на глазах рассказал, как брал кишлаки, врываясь в избы с автоматом и по правилам уличных боев перекрещивая жилища автоматными очередями. "И вот представляешь, врываюсь в комнату, а там мальчик сидит, я еле успел отвести автомат, задержал палец на курке. Обернулся уходить, а он в меня сзади из автомата разрывной – я еле успел его прошить…", -- рассказывал мужик. А потом задрал штанину и показал выдранную пулей голень. Страшный, уродливый шрам. Жутко стало, несмотря на хмель…
И "афганцев" было много. Когда в апреле 1988 года были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана, тогда демократической республики (ДРА) и СССР обязался вывести оттуда свои войска за 9 месяцев, только за первые три месяца из Афганистана было выведено 50 тысяч 183 военнослужащих. Оставшиеся 50 тысяч 100 шурави вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.
06:45Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать УкраинуНа русской земле Донбасса против ВСУ воюет более 10 тысяч "афганцев". Они передают боевой опыт молодым солдатам, собирают гуманитарную помощь, помогают установить имена бойцов, попавших в плен, и организуют переговоры по их обмену. Есть подразделения, где плечом к плечу выполняют ратный труд дед "афганец", сын "кавказец" и внук "сириец"
А за прошедшие годы многие "афганцы" сыграли важную роль в жизни и умершей страны и родивших на ее руинах новых государств. И, в частности, когда в Украина в 2014 году свершился госпереворот, многие шурави встали на защиту Донбасса – пошли добровольцами воевать за свои дома, защищать их от неонацисткой нечисти киевского режима.
Когда началась спецвоенная операция (СВО), "афганцы" приняли участие и в ней. Кто даже лично, несмотря на возраст, кто начал собирать гуманитарную помощь и волонтерить. "Афганская война" – это ведь тоже была по сути своей СВО того времени, призванная обеспечить безопасность на южных рубежах тогдашней Родины – СССР. И получаются без всякой натяжки и связь времен и перекличка поколений и преемственность мужества и отваги солдат, Родина которых в опасности. Только из-за "речки" они теперь пошли "за ленточку"…
Не зря же генерал-полковник Борис Громов, выводивший шурави из Афганистана, в интервью ТАСС, посвященном 35-летней годовщине того вывода советских войск, сказал, что СВО завершится победой России. А как же иначе?
"Афганцы" ворвались в жизнь общества со своей субкультурой – пронзительными и чувственными стихами, песнями, литературой, наполненными переживаниями, недоступными для гражданских, не воевавших.
Это же продолжается и сейчас. Упомянутый Андрей Ледащев написал стихотворение "Мальчики не плачут", в котором, как мне кажется, отражена вся боль и жизнь СВО:
В детстве было все совсем иначе -
Радость в жвачках, горе в дневниках.
А теперь - мы, выполнив задачу,
Прячемся от "птички в облаках".
Говорят, что мальчики не плачут,
А тем паче, мальчик с бородой.
Мальчик верил в Бога и в удачу,
После штурма каску снял… седой.
Вот и слезы, а куда ж без грусти:
В телефоне голоса родных.
Письма с тыла. Детские рисунки.
Плач по тем, кого уж нет в живых.
Ночью вдруг приснится, что когда-то
Он домой вернется невредим.
Плачет спящий мальчик бородатый,
На войне доживший до седин.
Радость в жвачках, горе в дневниках.
А теперь - мы, выполнив задачу,
Прячемся от "птички в облаках".
Говорят, что мальчики не плачут,
А тем паче, мальчик с бородой.
Мальчик верил в Бога и в удачу,
После штурма каску снял… седой.
Вот и слезы, а куда ж без грусти:
В телефоне голоса родных.
Письма с тыла. Детские рисунки.
Плач по тем, кого уж нет в живых.
Ночью вдруг приснится, что когда-то
Он домой вернется невредим.
Плачет спящий мальчик бородатый,
На войне доживший до седин.
Сам автор написал: "Буду благодарен за любые отзывы/рецензии. Если есть, что сказать мне по делу -- пишите в личку, попадающиеся орфоэпические ошибки и "гарцующую" размерность мне простят участники описываемых событий… Уже простили"…
Конечно, простили. Мальчики бородатые, на войне дожившие до седин и похожие на молодых богов, они милосердны – они за Родину воюют, и понимание для них важнее даже благодарности. Хотя и благодарность не помешает – они там за нас воюют…
И находите Андрея Ледащева в Телеграм-канале, в соцсетях, читайте его стихи, они того стоят.