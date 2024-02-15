https://ukraina.ru/20240215/1053313038.html

"…Смотрели на них как на богов". СВО уже дарит России новых героев

"…Смотрели на них как на богов". СВО уже дарит России новых героев - 15.02.2024 Украина.ру

"…Смотрели на них как на богов". СВО уже дарит России новых героев

Сегодня -- 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана, это произошло 15 февраля 1989 года. "Мы смотрели на них как на богов, спустившихся с Олимпа. Молодые парни, с едва-едва обозначившимися усами, но уже настоящие мужики".

2024-02-15T14:45

2024-02-15T14:45

2024-02-15T14:55

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Так написал по этому поводу некто Андрей Ледащев, поэт и художник, взявший по его словам, этот "мой позывной в эфире". Под этим именем он печатает свои стихи и публикует рисунки.И сегодня он написал у себя в телеграм-канале, продолжая мысль: "Крепкие, резкие, познавшие то, что не случилось познать большинству их ровесников, и уж тем более нам – советским школьникам. Они вернулись, выполнив свой долг, к разваливающейся империи, к фразам "мы вас туда не посылали", к очередям и талонам на продукты. К зарождающемуся капитализму, к попиранию прежних ценностей. Здесь не было деления на "друг" и "враг", и потому здесь все было сложнее. Но те, кто справлялся - становились крепче стали.С годовщиной вывода ОКСВА, вас, шурави!".ОКСВА – это, как вы понимаете, Ограниченный контингент советский войск в Афганистане, бойцов которого местные да и они сами между собой называли "шурави". Под этим прозвищем они живут и сейчас. И вошли в нашу жизнь, в историю и в вечность.Называлось это тогда "Афганская война. И за 10 лет с 1979 по 1989 годы по официальным на ней данным погибли 15 052 человека, 417 человек пропали без вести и 53 753 человека вернули раненным и изувеченными, неся свою боль домой.И ведь встречали их по-разному. От полной неизвестности и потом сочувствия до непонимания и враждебности, когда дома всем жилось плохо, а им полагались кой-какие, скажем прямо, полунищенские льготы в стремительно разваливающейся и нищающей стране. Преданной в первую очередь теми, кто их послал, как тогда говорили, "за речку", а потом, когда они стали возвращаться, сначала хоронил их тайком и прятал калек по госпиталям, а потом подставил под всеобщее негодование.Я ведь помню все это. В 1979 году, когда "началось", я, студент истфака Киевского университета, пришел в тамошний комитет комсомола проситься добровольцем. Несмотря на то, что на меня уже по полной наехал КГБ "за антисоветизм" и предупредил о недопустимости возводить напраслину на советский строй и порочить советский же образ жизни и разлюбезную социалистическую действительность.Я тогда так испугался, что год молчал, не то что сам рассказывал анекдоты о "дорогом Леониде Ильиче", но даже уходил из компаний, где рассказывали про "сосискисраные" и "о-о-о-о-о" (социалистические страны и олимпийские кольца) в его устах. Но тут сам пошел, потому что помнил про интербригады в Испании и про тех современных добровольцев, о которых рассказывали тайком и которые воевали по всему миру как бы за идеалы социализма.Да и Владимир Высоцкий очень точно обрисовал картину настроений в обществе, уставшем от фарисейства, но помнившем о былых победах:…Все - от нас до почти годовалых -Толковищу вели до кровянки,А в подвалах и полуподвалахРебятишкам хотелось под танки…Меня отправили учиться: дескать, без вас справятся. И началась другая история, действительно очень подленько приправленная словами о том, что "мы вас туда не послали" и воспоминаниями, рассказами, сплетнями и слухами о всех подвигах и гадостях той войны.Помню напился с одним таким "афганцем", и он со слезами на глазах рассказал, как брал кишлаки, врываясь в избы с автоматом и по правилам уличных боев перекрещивая жилища автоматными очередями. "И вот представляешь, врываюсь в комнату, а там мальчик сидит, я еле успел отвести автомат, задержал палец на курке. Обернулся уходить, а он в меня сзади из автомата разрывной – я еле успел его прошить…", -- рассказывал мужик. А потом задрал штанину и показал выдранную пулей голень. Страшный, уродливый шрам. Жутко стало, несмотря на хмель…И "афганцев" было много. Когда в апреле 1988 года были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана, тогда демократической республики (ДРА) и СССР обязался вывести оттуда свои войска за 9 месяцев, только за первые три месяца из Афганистана было выведено 50 тысяч 183 военнослужащих. Оставшиеся 50 тысяч 100 шурави вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.А за прошедшие годы многие "афганцы" сыграли важную роль в жизни и умершей страны и родивших на ее руинах новых государств. И, в частности, когда в Украина в 2014 году свершился госпереворот, многие шурави встали на защиту Донбасса – пошли добровольцами воевать за свои дома, защищать их от неонацисткой нечисти киевского режима.Когда началась спецвоенная операция (СВО), "афганцы" приняли участие и в ней. Кто даже лично, несмотря на возраст, кто начал собирать гуманитарную помощь и волонтерить. "Афганская война" – это ведь тоже была по сути своей СВО того времени, призванная обеспечить безопасность на южных рубежах тогдашней Родины – СССР. И получаются без всякой натяжки и связь времен и перекличка поколений и преемственность мужества и отваги солдат, Родина которых в опасности. Только из-за "речки" они теперь пошли "за ленточку"…Не зря же генерал-полковник Борис Громов, выводивший шурави из Афганистана, в интервью ТАСС, посвященном 35-летней годовщине того вывода советских войск, сказал, что СВО завершится победой России. А как же иначе?"Афганцы" ворвались в жизнь общества со своей субкультурой – пронзительными и чувственными стихами, песнями, литературой, наполненными переживаниями, недоступными для гражданских, не воевавших.Это же продолжается и сейчас. Упомянутый Андрей Ледащев написал стихотворение "Мальчики не плачут", в котором, как мне кажется, отражена вся боль и жизнь СВО:В детстве было все совсем иначе -Радость в жвачках, горе в дневниках.А теперь - мы, выполнив задачу,Прячемся от "птички в облаках".Говорят, что мальчики не плачут,А тем паче, мальчик с бородой.Мальчик верил в Бога и в удачу,После штурма каску снял… седой.Вот и слезы, а куда ж без грусти:В телефоне голоса родных.Письма с тыла. Детские рисунки.Плач по тем, кого уж нет в живых.Ночью вдруг приснится, что когда-тоОн домой вернется невредим.Плачет спящий мальчик бородатый, На войне доживший до седин.Сам автор написал: "Буду благодарен за любые отзывы/рецензии. Если есть, что сказать мне по делу -- пишите в личку, попадающиеся орфоэпические ошибки и "гарцующую" размерность мне простят участники описываемых событий… Уже простили"…Конечно, простили. Мальчики бородатые, на войне дожившие до седин и похожие на молодых богов, они милосердны – они за Родину воюют, и понимание для них важнее даже благодарности. Хотя и благодарность не помешает – они там за нас воюют…И находите Андрея Ледащева в Телеграм-канале, в соцсетях, читайте его стихи, они того стоят.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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сво, эксклюзив, россия, афганистан, герои, поэзия