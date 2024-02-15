https://ukraina.ru/20240215/1053307425.html

Инсценировка Буданова* или Залужный-спаситель: что скрывается за фейком о покушении на Макрона в Киеве

Инсценировка Буданова* или Залужный-спаситель: что скрывается за фейком о покушении на Макрона в Киеве - 15.02.2024 Украина.ру

Инсценировка Буданова* или Залужный-спаситель: что скрывается за фейком о покушении на Макрона в Киеве

В среду, 14 февраля, в сети распространилось фейковое видео эфира французского телеканала France 24, где рассказывается о планах Украины устроить покушение на президента Эммануэля Макрона. Издание Украина.ру разобралось в деталях этой запутанной истории и пришло к выводу, что в этом деле не все так просто, как может показаться на первый взгляд

2024-02-15T10:54

2024-02-15T10:54

2024-02-15T10:54

эксклюзив

эммануэль макрон

владимир зеленский

кирилл буданов

валерий залужный

украина

франция

покушение

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По соображениям безопасностиНесколько дней назад стало известно, что Макрон отменил свою поездку на Украину, которая должна была состояться 13-14 февраля. Предполагалось, что кроме Киева французский лидер также побывает в Одессе.Как сообщило издание Сhallenges со ссылкой на источники в Елисейском дворце, визит был перенесен на неопределенный срок по соображениям безопасности.Что конкретно могло угрожать президенту Франции на Украине не уточнялось. Учитывая, что с момента начала российской военной спецоперации многие ведущие западные лидеры (Джо Байден, Риши Сунак, Олаф Шольц и др.) уже ездили в Киев, то в случае с отменой поездки Макрона речь могла идти о некоей принципиальной угрозе жизни главы французского государства.Новость, которой не былоВпервые сюжет о несостоявшемся покушении на Макрона от имени канала France 24 был опубликован в соцсети Х. На видео неизвестный снял на камеру включенный телевизор, на котором показывался якобы эфир канала, где ведущий на французском языке рассказывает о произошедшем."К другим новостям. Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден отменить свой визит в Украину в связи с готовящимся на него покушением. По словам источника, близкого к Национальному совету разведки, эту попытку пресекли французские спецслужбы, которым удалось перехватить переписку и звонки участников покушения. По замыслу украинской власти, нападение должно было еще раз привлечь внимание к Украине и позволить увеличить поставки оружия в Украину. Украинские власти планировали переложить ответственность за нападение на президента Франции на российскую сторону и обвинить страну в террористических методах ведения войны", - говорилось в материале.Речь ведущего сопровождалась кадрами с Макроном, его встреч с Владимиром Зеленским и т.д. Картинка содержала аутентичную бегущую строку, титры и логотип канала.В комментарии РИА Новости пресс-служба France 24 опровергла подлинность ролика и заявила, что данный сюжет создан на основе технологии дипфейка и является чьим-то вымыслом от начала до конца."Записка Залужного"Примечательно, что в качестве доказательства была продемонстрирована переписка неких лиц в мессенджере телеграм, которые, судя по содержанию беседы, имеют какое-то отношение к украинским силовым структурам и к теперь уже бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.Из переписки следует, что план по покушению на Макрона якобы готовился с января этого года. Курировал его начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов. Исполнителями убийства французского лидера должны были стать военнослужащие ВСУ, которых "набирали по принципу не хочешь в Авдеевку – будешь работать по-черному".Цель покушения варьировалась исходя из результата. Если бы Макрона удалось ликвидировать, то все повесили бы на "российскую ДРГ", к РФ и ее руководству прочно приклеился ярлык террористов, что торпедировало бы любые контакты Запада с Кремлем. А поводом стала бы якобы месть России Макрону за участие французских наемников в боевых действиях на стороне Украины.В случае, если бы операция сорвалась, то козлом отпущения планировалась сделать Залужного, его бы выставили организатором теракта, дескать, смотрите, его уволили, а он вот что вытворяет чтобы подставить Зеленского.Далее из беседы следует, что об этих планах прознал экс-главком, который решил сыграть на опережение. Через своего зама Сергея Шапталу он передал эту информацию спецслужбам Франции. Канал для связи с ними оставался у него со времен эвакуации убитых и раненых французских наемников из Харькова, которые были ликвидированы там некоторое время назад в результате удара российской армии.ВерсииЕсли сюжет France24 о покушении на Макрона практически наверняка является фейком, то с обнародованной перепиской симпатизантов Залужного не все так однозначно. Учитывая, что визит президента Франции был отменен по соображениям безопасности, то кое-какой информацией французские спецслужбы все же располагали.По мнению российского политолога Сергея Маркова, вполне возможно, что "записка Залужного" может иметь под собою реальные основания.По его мнению, за всей этой историей может маячить фигура экс-президента Петр Порошенко, который в последнее время все чаще выступает с прямой критикой Зеленского и его окружения, выступая против отставки Залужного."Фейк сделан прежде всего, чтобы все узнали о записке Залужного, как он спасает Макрона. Все это значит, что возможно борьба в Киеве намного острее, чем все думают", - резюмировал политолог.Различные "покушения", их инсценировки и прочие провокации – неотъемлемая часть стиля режима Зеленского.В сентябре 2021 году неизвестные якобы стреляли в машину первого помощника украинского президента, его бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира, который в результате не пострадал. О преступлении тогда почти сразу же забыли, о заказчиках и исполнителях нападения ничего неизвестно до сих пор.Кроме того, на жизнь самого Зеленского, если верить ему самому и его окружению, с февраля 2022 года будто бы покушались уже несколько десятков раз. Какие-либо подробности этих "покушений" практически неизвестны широкой публике, однако эти фейки воспроизводятся из раза в раз.С таким послужным списком, в условиях обострившейся внутривидовой борьбы украинских властных и околовластных группировок, сообщения об охоте на Макрона в Киеве не выглядят совсем уж фантастикой.*Внесен в РФ в перечень террористов

https://ukraina.ru/20240214/1053291546.html

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Павел Котов

эксклюзив, эммануэль макрон, владимир зеленский, кирилл буданов, валерий залужный, украина, франция, покушение