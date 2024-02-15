Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине - 15.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине - 15.02.2024 Украина.ру
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса
2024-02-15T04:18
2024-02-15T04:19
грег вайнер
сша
украина
сенат
конгресс сша
военная помощь
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051026860_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_21b8743769d6e01f00801c83d0bc2376.jpg
Теперь законопроект должна утвердить Палата представителей. Однако ее спикер республиканец Майк Джонсон уже намекнул, что может и вовсе не выставить документ на голосование. Подобное уже произошло 7 февраля, когда законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.Из необходимых 60 голосов инициатива набрала 49, 50 сенаторов высказались против, среди которых были и демократы.Насколько вероятно повторение такого сценария в интервью Украина.ру рассказывает политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, накануне голосования в Сенате никто не ожидал, что 20 сенаторов-республиканцев поддержит законопроект."Еще три дня назад разговор шел о том, что они будут блокировать закон. Видимо, что-то произошло за эти три дня, что заставило их поменять свое мнение", - полагает Вайнер.Он считает, что это может быть результат действий администрации президента Джо Байдена, которая уже неоднократно применяла тактику выкручивания рук и покупки голосов."Когда администрация хочет, она вызывает сенаторов одного за другим. Разговор примерно такой: тебе надо построить мост своем штате? Тебе надо построить больницу? Хочешь денег? Голосуй за то, о чем мы просим. Я думаю, что тоже самое будет происходить в Конгрессе. Тактика покупки голосов будет очень жесткой, потому что для Байдена это вопрос переизбрания. Если он проиграет в Конгрессе, на национальном уровне это будет политическая катастрофа", - рассказал политолог.Сам факт того, что Сенат США проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине и Израилю свидетельствует о колоссальном поражении Трампа, который считал, что контролирует республиканцев в Сенате, но в итоге оказалось, что это не так, добавил Вайнер."Оказалось, что есть умеренные республиканцы, которые не хотят себя отождествлять с Трампом. Я думаю, что речь идет о тех республиканцах, у которых в ноябре предстоят выборы и которые хотят, чтобы их переизбрали в их штатах", - отметил он.С другой стороны, от того, будет ли документ выставлен на голосование в Конгрессе зависит и судьба его спикера Майка Джонсона, продолжил эксперт. Если голосование состоится, это будет знак, что ему надо уходить. Поэтому Джонсон будет делать все, чтобы голосование не состоялось, считает Вайнер."При этом разница в голосах в Конгрессе очень маленькая и я думаю, что все будет зависит от работы администрации Байдена и от того, как щедро она готова помогать колеблющимся конгрессменам. У Трампа такой возможности нет. Посмотрим, что перевесит: реальное финансовое давление администрации или политические обещания Трампа", - подытожил Грег Вайнер.
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051026860_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_f1e27a1f43634826e129309180915e4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
грег вайнер, сша, украина, сенат, конгресс сша, военная помощь, эксклюзив
Грег Вайнер, США, Украина, сенат, Конгресс США, военная помощь, Эксклюзив

Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине

04:18 15.02.2024 (обновлено: 04:19 15.02.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанккапитолий
капитолий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса
Теперь законопроект должна утвердить Палата представителей. Однако ее спикер республиканец Майк Джонсон уже намекнул, что может и вовсе не выставить документ на голосование. Подобное уже произошло 7 февраля, когда законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.
Из необходимых 60 голосов инициатива набрала 49, 50 сенаторов высказались против, среди которых были и демократы.
Насколько вероятно повторение такого сценария в интервью Украина.ру рассказывает политолог, американист Грег Вайнер.
По его словам, накануне голосования в Сенате никто не ожидал, что 20 сенаторов-республиканцев поддержит законопроект.
"Еще три дня назад разговор шел о том, что они будут блокировать закон. Видимо, что-то произошло за эти три дня, что заставило их поменять свое мнение", - полагает Вайнер.
Он считает, что это может быть результат действий администрации президента Джо Байдена, которая уже неоднократно применяла тактику выкручивания рук и покупки голосов.
"Когда администрация хочет, она вызывает сенаторов одного за другим. Разговор примерно такой: тебе надо построить мост своем штате? Тебе надо построить больницу? Хочешь денег? Голосуй за то, о чем мы просим. Я думаю, что тоже самое будет происходить в Конгрессе. Тактика покупки голосов будет очень жесткой, потому что для Байдена это вопрос переизбрания. Если он проиграет в Конгрессе, на национальном уровне это будет политическая катастрофа", - рассказал политолог.
Сам факт того, что Сенат США проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине и Израилю свидетельствует о колоссальном поражении Трампа, который считал, что контролирует республиканцев в Сенате, но в итоге оказалось, что это не так, добавил Вайнер.
"Оказалось, что есть умеренные республиканцы, которые не хотят себя отождествлять с Трампом. Я думаю, что речь идет о тех республиканцах, у которых в ноябре предстоят выборы и которые хотят, чтобы их переизбрали в их штатах", - отметил он.
С другой стороны, от того, будет ли документ выставлен на голосование в Конгрессе зависит и судьба его спикера Майка Джонсона, продолжил эксперт. Если голосование состоится, это будет знак, что ему надо уходить. Поэтому Джонсон будет делать все, чтобы голосование не состоялось, считает Вайнер.
"При этом разница в голосах в Конгрессе очень маленькая и я думаю, что все будет зависит от работы администрации Байдена и от того, как щедро она готова помогать колеблющимся конгрессменам. У Трампа такой возможности нет. Посмотрим, что перевесит: реальное финансовое давление администрации или политические обещания Трампа", - подытожил Грег Вайнер.
 
Грег ВайнерСШАУкраинасенатКонгресс СШАвоенная помощьЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
04:20"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
04:18Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
04:00"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям
03:30Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков
03:20"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
03:10Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
03:00"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
19:30Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
18:02Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля
17:27"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова
17:26Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились
Лента новостейМолния