https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине - 15.02.2024 Украина.ру
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса
2024-02-15T04:18
2024-02-15T04:18
2024-02-15T04:19
грег вайнер
сша
украина
сенат
конгресс сша
военная помощь
эксклюзив
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Теперь законопроект должна утвердить Палата представителей. Однако ее спикер республиканец Майк Джонсон уже намекнул, что может и вовсе не выставить документ на голосование. Подобное уже произошло 7 февраля, когда законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.Из необходимых 60 голосов инициатива набрала 49, 50 сенаторов высказались против, среди которых были и демократы.Насколько вероятно повторение такого сценария в интервью Украина.ру рассказывает политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, накануне голосования в Сенате никто не ожидал, что 20 сенаторов-республиканцев поддержит законопроект."Еще три дня назад разговор шел о том, что они будут блокировать закон. Видимо, что-то произошло за эти три дня, что заставило их поменять свое мнение", - полагает Вайнер.Он считает, что это может быть результат действий администрации президента Джо Байдена, которая уже неоднократно применяла тактику выкручивания рук и покупки голосов."Когда администрация хочет, она вызывает сенаторов одного за другим. Разговор примерно такой: тебе надо построить мост своем штате? Тебе надо построить больницу? Хочешь денег? Голосуй за то, о чем мы просим. Я думаю, что тоже самое будет происходить в Конгрессе. Тактика покупки голосов будет очень жесткой, потому что для Байдена это вопрос переизбрания. Если он проиграет в Конгрессе, на национальном уровне это будет политическая катастрофа", - рассказал политолог.Сам факт того, что Сенат США проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине и Израилю свидетельствует о колоссальном поражении Трампа, который считал, что контролирует республиканцев в Сенате, но в итоге оказалось, что это не так, добавил Вайнер."Оказалось, что есть умеренные республиканцы, которые не хотят себя отождествлять с Трампом. Я думаю, что речь идет о тех республиканцах, у которых в ноябре предстоят выборы и которые хотят, чтобы их переизбрали в их штатах", - отметил он.С другой стороны, от того, будет ли документ выставлен на голосование в Конгрессе зависит и судьба его спикера Майка Джонсона, продолжил эксперт. Если голосование состоится, это будет знак, что ему надо уходить. Поэтому Джонсон будет делать все, чтобы голосование не состоялось, считает Вайнер."При этом разница в голосах в Конгрессе очень маленькая и я думаю, что все будет зависит от работы администрации Байдена и от того, как щедро она готова помогать колеблющимся конгрессменам. У Трампа такой возможности нет. Посмотрим, что перевесит: реальное финансовое давление администрации или политические обещания Трампа", - подытожил Грег Вайнер.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
грег вайнер, сша, украина, сенат, конгресс сша, военная помощь, эксклюзив
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
04:18 15.02.2024 (обновлено: 04:19 15.02.2024)
Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса
Теперь законопроект должна утвердить Палата представителей. Однако ее спикер республиканец Майк Джонсон уже намекнул, что может и вовсе не выставить документ на голосование. Подобное уже произошло 7 февраля, когда законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.
Из необходимых 60 голосов инициатива набрала 49, 50 сенаторов высказались против, среди которых были и демократы.
Насколько вероятно повторение такого сценария в интервью Украина.ру рассказывает политолог, американист Грег Вайнер.
По его словам, накануне голосования в Сенате никто не ожидал, что 20 сенаторов-республиканцев поддержит законопроект.
"Еще три дня назад разговор шел о том, что они будут блокировать закон. Видимо, что-то произошло за эти три дня, что заставило их поменять свое мнение", - полагает Вайнер.
Он считает, что это может быть результат действий администрации президента Джо Байдена, которая уже неоднократно применяла тактику выкручивания рук и покупки голосов.
"Когда администрация хочет, она вызывает сенаторов одного за другим. Разговор примерно такой: тебе надо построить мост своем штате? Тебе надо построить больницу? Хочешь денег? Голосуй за то, о чем мы просим. Я думаю, что тоже самое будет происходить в Конгрессе. Тактика покупки голосов будет очень жесткой, потому что для Байдена это вопрос переизбрания. Если он проиграет в Конгрессе, на национальном уровне это будет политическая катастрофа", - рассказал политолог.
Сам факт того, что Сенат США проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине и Израилю свидетельствует о колоссальном поражении Трампа, который считал, что контролирует республиканцев в Сенате, но в итоге оказалось, что это не так, добавил Вайнер.
"Оказалось, что есть умеренные республиканцы, которые не хотят себя отождествлять с Трампом. Я думаю, что речь идет о тех республиканцах, у которых в ноябре предстоят выборы и которые хотят, чтобы их переизбрали в их штатах", - отметил он.
С другой стороны, от того, будет ли документ выставлен на голосование в Конгрессе зависит и судьба его спикера Майка Джонсона, продолжил эксперт. Если голосование состоится, это будет знак, что ему надо уходить. Поэтому Джонсон будет делать все, чтобы голосование не состоялось, считает Вайнер.
"При этом разница в голосах в Конгрессе очень маленькая и я думаю, что все будет зависит от работы администрации Байдена и от того, как щедро она готова помогать колеблющимся конгрессменам. У Трампа такой возможности нет. Посмотрим, что перевесит: реальное финансовое давление администрации или политические обещания Трампа", - подытожил Грег Вайнер.