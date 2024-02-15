https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html

Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине

Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине - 15.02.2024 Украина.ру

Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине

Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса

2024-02-15T04:18

2024-02-15T04:18

2024-02-15T04:19

грег вайнер

сша

украина

сенат

конгресс сша

военная помощь

эксклюзив

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Теперь законопроект должна утвердить Палата представителей. Однако ее спикер республиканец Майк Джонсон уже намекнул, что может и вовсе не выставить документ на голосование. Подобное уже произошло 7 февраля, когда законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате.Из необходимых 60 голосов инициатива набрала 49, 50 сенаторов высказались против, среди которых были и демократы.Насколько вероятно повторение такого сценария в интервью Украина.ру рассказывает политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, накануне голосования в Сенате никто не ожидал, что 20 сенаторов-республиканцев поддержит законопроект."Еще три дня назад разговор шел о том, что они будут блокировать закон. Видимо, что-то произошло за эти три дня, что заставило их поменять свое мнение", - полагает Вайнер.Он считает, что это может быть результат действий администрации президента Джо Байдена, которая уже неоднократно применяла тактику выкручивания рук и покупки голосов."Когда администрация хочет, она вызывает сенаторов одного за другим. Разговор примерно такой: тебе надо построить мост своем штате? Тебе надо построить больницу? Хочешь денег? Голосуй за то, о чем мы просим. Я думаю, что тоже самое будет происходить в Конгрессе. Тактика покупки голосов будет очень жесткой, потому что для Байдена это вопрос переизбрания. Если он проиграет в Конгрессе, на национальном уровне это будет политическая катастрофа", - рассказал политолог.Сам факт того, что Сенат США проголосовал за законопроект о выделении помощи Украине и Израилю свидетельствует о колоссальном поражении Трампа, который считал, что контролирует республиканцев в Сенате, но в итоге оказалось, что это не так, добавил Вайнер."Оказалось, что есть умеренные республиканцы, которые не хотят себя отождествлять с Трампом. Я думаю, что речь идет о тех республиканцах, у которых в ноябре предстоят выборы и которые хотят, чтобы их переизбрали в их штатах", - отметил он.С другой стороны, от того, будет ли документ выставлен на голосование в Конгрессе зависит и судьба его спикера Майка Джонсона, продолжил эксперт. Если голосование состоится, это будет знак, что ему надо уходить. Поэтому Джонсон будет делать все, чтобы голосование не состоялось, считает Вайнер."При этом разница в голосах в Конгрессе очень маленькая и я думаю, что все будет зависит от работы администрации Байдена и от того, как щедро она готова помогать колеблющимся конгрессменам. У Трампа такой возможности нет. Посмотрим, что перевесит: реальное финансовое давление администрации или политические обещания Трампа", - подытожил Грег Вайнер.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

грег вайнер, сша, украина, сенат, конгресс сша, военная помощь, эксклюзив