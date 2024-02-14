https://ukraina.ru/20240214/1053284121.html

"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте

"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте - 14.02.2024 Украина.ру

"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте

Суд приговорил женщину, которая подожгла военкомат в Санкт-Петербурге, к 10 годам колонии общего режима, сообщила 14 февраля объединённая пресс-служба судов города

2024-02-14T13:11

2024-02-14T13:11

2024-02-14T13:11

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военкомат

поджог

теракт

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Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.67-летняя Жумагул Курбанова свою вину признала, раскаялась в содеянном и возместила ущерб, добавили в пресс-службе.Вечером 1 августа 2023 года Курбанова подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. После она сделала видеозвонок заказчикам и скрылась с места преступления. Ущерб оценили в 91 965 рублей.Женщину задержали уже в ночь на 2 августа, по горячим следам. Курбанова призналась, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги.За поджог ей обещали 50 тысяч рублей. А в итоге перевели только 2 тысячи. На них она купила масло и бензин. По телефонной инструкции незнакомца женщина сделала из них зажигательную смесь и пришла по указанному адресу к военкомату, где и совершила поджог.

https://ukraina.ru/20240126/1052913570.html

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