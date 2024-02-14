https://ukraina.ru/20240214/1053284121.html
"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте
"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте - 14.02.2024 Украина.ру
"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте
Суд приговорил женщину, которая подожгла военкомат в Санкт-Петербурге, к 10 годам колонии общего режима, сообщила 14 февраля объединённая пресс-служба судов города
2024-02-14T13:11
2024-02-14T13:11
2024-02-14T13:11
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суд
военкомат
поджог
теракт
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Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.67-летняя Жумагул Курбанова свою вину признала, раскаялась в содеянном и возместила ущерб, добавили в пресс-службе.Вечером 1 августа 2023 года Курбанова подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. После она сделала видеозвонок заказчикам и скрылась с места преступления. Ущерб оценили в 91 965 рублей.Женщину задержали уже в ночь на 2 августа, по горячим следам. Курбанова призналась, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги.За поджог ей обещали 50 тысяч рублей. А в итоге перевели только 2 тысячи. На них она купила масло и бензин. По телефонной инструкции незнакомца женщина сделала из них зажигательную смесь и пришла по указанному адресу к военкомату, где и совершила поджог.
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новости, россия, санкт-петербург, суд, военкомат, поджог, теракт
Новости, Россия, Санкт-Петербург, Суд, военкомат, поджог, теракт
"Думала, мошенники". Поджигательнице военкомата дали 10 лет колонии по делу о теракте
Суд приговорил женщину, которая подожгла военкомат в Санкт-Петербурге, к 10 годам колонии общего режима, сообщила 14 февраля объединённая пресс-служба судов города
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Жумагул Курбановой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ", - сообщили в пресс-службе.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.
67-летняя Жумагул Курбанова свою вину признала, раскаялась в содеянном и возместила ущерб, добавили в пресс-службе.
Вечером 1 августа 2023 года Курбанова подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. После она сделала видеозвонок заказчикам и скрылась с места преступления. Ущерб оценили в 91 965 рублей.
Женщину задержали уже в ночь на 2 августа, по горячим следам. Курбанова призналась, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги.
За поджог ей обещали 50 тысяч рублей. А в итоге перевели только 2 тысячи. На них она купила масло и бензин. По телефонной инструкции незнакомца женщина сделала из них зажигательную смесь и пришла по указанному адресу к военкомату, где и совершила поджог.