"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины - 14.02.2024 Украина.ру
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"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины
"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины - 14.02.2024 Украина.ру
"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Михал Колодзейчак заявил, что гнилую украинскую кукурузу должен утилизировать тот, кто её привез, пишет PolsatNews
2024-02-14T12:41
2024-02-14T12:41
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польша
сельское хозяйство
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В Польшу ввезли с Украины вагоны, наполненные гнилым зерном. Видеозапись распространили в польском сегменте Интернета. На границу с Украиной прибыл замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. По его словам, он лично захотел проверить железнодорожные грузы. Об этом он написал в соцсети Х."К сожалению, я столкнулся с сопротивлением. Сотрудники не хотят показывать мне документы с двух последних поездов, прибывших с Украины в Польшу", - написал он.Колодзейчак сообщил, что не уедет с границы, пока ему не покажут документы. По его словам, протестующие фермеры утверждают, что с Украины нелегально ввозят зерно.Он выступил против бесконтрольной перевозки украинских продуктов питания через территорию Польши.По словам замминистра, кукуруза попала в Польшу, когда было введено эмбарго и не могла быть продана в стране, она не ушла за границу. "Эта кукуруза должна была быть направлена на биогазовые установки", - пояснил он.Колодзейчак добавил, что получил информацию о том, что кукуруза была плохого качества, теперь она даже не подходит ни для одной биогазовой установки. Кукурузу просто выбросят, пояснил он.Замминистра заявил, что гнилая кукуруза должна быть утилизирована за счет того, кто ее привез. Если этого вовремя не сделать, начнут гнить вагоны или она просыплется на рельсы.
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новости, украина, польша, сельское хозяйство, зерно
Новости, Украина, Польша, Сельское хозяйство, зерно

"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины

12:41 14.02.2024
 
© X / Michał Kołodziejczak
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© X / Michał Kołodziejczak
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Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Михал Колодзейчак заявил, что гнилую украинскую кукурузу должен утилизировать тот, кто её привез, пишет PolsatNews
В Польшу ввезли с Украины вагоны, наполненные гнилым зерном. Видеозапись распространили в польском сегменте Интернета.
На границу с Украиной прибыл замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. По его словам, он лично захотел проверить железнодорожные грузы. Об этом он написал в соцсети Х.
"К сожалению, я столкнулся с сопротивлением. Сотрудники не хотят показывать мне документы с двух последних поездов, прибывших с Украины в Польшу", - написал он.
Колодзейчак сообщил, что не уедет с границы, пока ему не покажут документы. По его словам, протестующие фермеры утверждают, что с Украины нелегально ввозят зерно.
Он выступил против бесконтрольной перевозки украинских продуктов питания через территорию Польши.
По словам замминистра, кукуруза попала в Польшу, когда было введено эмбарго и не могла быть продана в стране, она не ушла за границу. "Эта кукуруза должна была быть направлена на биогазовые установки", - пояснил он.
Колодзейчак добавил, что получил информацию о том, что кукуруза была плохого качества, теперь она даже не подходит ни для одной биогазовой установки. Кукурузу просто выбросят, пояснил он.
"Это скандал. Фотографии облетели всю страну, и мы видим, что товар, который пролежал здесь почти год, заплесневел, сгнил", - подчеркнул Колодзейчак.
Замминистра заявил, что гнилая кукуруза должна быть утилизирована за счет того, кто ее привез. Если этого вовремя не сделать, начнут гнить вагоны или она просыплется на рельсы.
Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вчера, 05:03
"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границыВ понедельник, 12 февраля, польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной, требуя прекращения ввоза украинской сельхозпродукции. К блокаде готовы присоединиться и польские дальнобойщики.
 
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