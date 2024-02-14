https://ukraina.ru/20240214/1053282694.html

"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины

"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины - 14.02.2024 Украина.ру

"Пусть сами ее выбрасывают". В Польше ищут применение гнилой кукурузе с Украины

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Михал Колодзейчак заявил, что гнилую украинскую кукурузу должен утилизировать тот, кто её привез, пишет PolsatNews

2024-02-14T12:41

2024-02-14T12:41

2024-02-14T12:41

новости

украина

польша

сельское хозяйство

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053282231_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_15410c35b875edb533427992ab466bdc.jpg

В Польшу ввезли с Украины вагоны, наполненные гнилым зерном. Видеозапись распространили в польском сегменте Интернета. На границу с Украиной прибыл замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. По его словам, он лично захотел проверить железнодорожные грузы. Об этом он написал в соцсети Х."К сожалению, я столкнулся с сопротивлением. Сотрудники не хотят показывать мне документы с двух последних поездов, прибывших с Украины в Польшу", - написал он.Колодзейчак сообщил, что не уедет с границы, пока ему не покажут документы. По его словам, протестующие фермеры утверждают, что с Украины нелегально ввозят зерно.Он выступил против бесконтрольной перевозки украинских продуктов питания через территорию Польши.По словам замминистра, кукуруза попала в Польшу, когда было введено эмбарго и не могла быть продана в стране, она не ушла за границу. "Эта кукуруза должна была быть направлена на биогазовые установки", - пояснил он.Колодзейчак добавил, что получил информацию о том, что кукуруза была плохого качества, теперь она даже не подходит ни для одной биогазовой установки. Кукурузу просто выбросят, пояснил он.Замминистра заявил, что гнилая кукуруза должна быть утилизирована за счет того, кто ее привез. Если этого вовремя не сделать, начнут гнить вагоны или она просыплется на рельсы.

https://ukraina.ru/20240213/1053256584.html

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, сельское хозяйство, зерно