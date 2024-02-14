https://ukraina.ru/20240214/1053263011.html

"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке

"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке - 14.02.2024 Украина.ру

"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке

Авдеевская группировка ВСУ с каждым днем все равно живет все хуже и хуже. Украинская часть ПВО ("Зенит") находится в полуокружении, но она доживает последние дни. По поводу городских боев бессмысленно давать оценки, нужно просто констатировать факты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T05:10

2024-02-14T05:10

2024-02-14T05:10

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Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, сообщил эксперт.Я не буду давать сроки окончания этой операции. Может быть, завтра. А может быть, через месяц. Но Авдеевская группировка ВСУ с каждым днем все равно живет все хуже и хуже. Украинская часть ПВО ("Зенит") находится в полуокружении, но она доживает последние дни, добавил обозреватель.Есть еще Донецкая фильтровальная станция. Мы ее уже освобождали, но ВСУ ее отбили. Это тоже отдельный укрепрайон, снабжение которого затруднено. Неизвестно, сколько он еще протянет. А по поводу городских боев вообще бессмысленно давать оценки, нужно просто констатировать факты, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240210/1053216912.html

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