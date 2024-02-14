"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке - 14.02.2024 Украина.ру
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"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке - 14.02.2024 Украина.ру
"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
Авдеевская группировка ВСУ с каждым днем все равно живет все хуже и хуже. Украинская часть ПВО ("Зенит") находится в полуокружении, но она доживает последние дни. По поводу городских боев бессмысленно давать оценки, нужно просто констатировать факты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T05:10
2024-02-14T05:10
новости
авдеевка
днр
наступление
бои
россия
украина
укрепления
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Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, сообщил эксперт.Я не буду давать сроки окончания этой операции. Может быть, завтра. А может быть, через месяц. Но Авдеевская группировка ВСУ с каждым днем все равно живет все хуже и хуже. Украинская часть ПВО ("Зенит") находится в полуокружении, но она доживает последние дни, добавил обозреватель.Есть еще Донецкая фильтровальная станция. Мы ее уже освобождали, но ВСУ ее отбили. Это тоже отдельный укрепрайон, снабжение которого затруднено. Неизвестно, сколько он еще протянет. А по поводу городских боев вообще бессмысленно давать оценки, нужно просто констатировать факты, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240210/1053216912.html
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новости, авдеевка, днр, наступление, бои, россия, украина, укрепления, днепр, всу, вс рф, сво
Новости, Авдеевка, ДНР, наступление, бои, Россия, Украина, укрепления, Днепр, ВСУ, ВС РФ, СВО

"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке

05:10 14.02.2024
 
Приготовление к стрельбе
Приготовление к стрельбе
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Авдеевская группировка ВСУ с каждым днем все равно живет все хуже и хуже. Украинская часть ПВО ("Зенит") находится в полуокружении, но она доживает последние дни. По поводу городских боев бессмысленно давать оценки, нужно просто констатировать факты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Не надо думать, что авиаудары по Авдеевке дадут какой-то мощный результат. Несмотря на то, что у ВСУ есть современная техника, все зависит от Ваньки-пехотинца, именно он занимает территорию, сообщил эксперт.
Я не буду давать сроки окончания этой операции. Может быть, завтра. А может быть, через месяц. Но Авдеевская группировка ВСУ с каждым днем все равно живет все хуже и хуже. Украинская часть ПВО ("Зенит") находится в полуокружении, но она доживает последние дни, добавил обозреватель.
"Так что все не так просто, как кажется. Тем более группировка ВСУ, которую мы сейчас пытаемся рассечь надвое, имеет возможность бить нам во фланг с коксохима. Если заткнуть городскую застройку еще более-менее можно, то заткнуть промышленную застройку сложно", - подчеркнул Онуфриенко.
Есть еще Донецкая фильтровальная станция. Мы ее уже освобождали, но ВСУ ее отбили. Это тоже отдельный укрепрайон, снабжение которого затруднено. Неизвестно, сколько он еще протянет. А по поводу городских боев вообще бессмысленно давать оценки, нужно просто констатировать факты, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Валерий Залужный
10 февраля, 14:03
Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для УкраиныРеакция более-менее вменяемых западных СМИ на кадровые перестановки в ВСУ, проделанные эрзац-фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, показывают, что на Западе все и все прекрасно понимают, что происходит в Украине. И что ее может ждать.
 
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Заголовок открываемого материала
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05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
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