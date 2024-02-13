https://ukraina.ru/20240213/1053256993.html

Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому

Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому - 13.02.2024 Украина.ру

Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому

В понедельник 12 февраля украинские антикоррупционные органы вместе с СБУ сообщили о подозрении группе лиц в нанесении убытков государству на сумму почти миллиард гривен. Самым известным подозреваемым является один из бывших депутатов и лидер Майдана, а также глава администрации президента в 2014 году Сергей Пашинский.

2024-02-13T05:22

2024-02-13T05:22

2024-02-13T05:28

эксклюзив

украина

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По данным следствия, в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства, которые Пашинский затем выгодно продал."Один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел "нужные" связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию. Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. При этом топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями Министерства внутренних дел, действиями которых на местах руководили члены преступной организации", – говорится в сообщении НАБУ.В дальнейшем госпредприятие под предлогом "вынужденной продажи" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании, а вырученные деньги были присвоены. Обвиняемым формально грозит до 12 лет.Сам Пашинский сообщил 12 февраля, что у него дома был произведен обыск. Расследование касается передачи в пользу государства топлива компаний беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, утверждает Пашинский.Пашинский сейчас дружен с экс-президентом Петром Порошенко, поэтому все так называемые "порохоботы" в один голос кричат о политическом преследовании.Депутат Евгений Шевченко пишет, что схема присвоения нефтепродуктов в таких объемах не могла бы работать без одобрения президента. "Как можно было похитить нефтепродукты более чем на миллиард гривен, конфискованные у Курченко в пользу государства, и никто этого даже не заметил. Даже дело не завели. Куда смотрел министр Аваков и Президент Порошенко? Надеюсь, намек вы поняли", - пишет нардеп.По его словам, 10 лет назад Пашинский чувствовал себя "избранным", а это чувство самоуверенности дал ему министр МВД Аваков, а тому, в свою очередь, - Турчинов и Порошенко. Поэтому раскрыть дело в полной мере сложно без привлечения всех этих фигур.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что дело против Пашинского – клоунада с целью попугать оппонентов. "Кейс Пашинского - это клоунада и ещё один виток грызни элит, или другими словами, как Зеленский пытается заставить своих оппонентов молчать и "слушаться", взамен на право "воровать", - пишет "Легитимный".Летом прошлого года американская New York Times писала, что компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине. Его фирма "Украинская бронетехника" продает ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через европейскую сеть посредников. Закупки идут преимущественно на деньги, которые Киеву выделяют западные доноры."С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского", - сообщали авторы американского издания."Для хищения международной финансовой помощи, которая выделяется для закупки вооружений, Зеленский и Ермак привлекли Сергея Пашинского, которого Зеленский в 2019 году называл 100-процентным преступником. Теперь компания 100-процентного преступника осваивает многомиллиардные бюджеты Минобороны, и раздувает цены на оружие, которое закупается в странах бывшего "варшавского договора". Таким образом, Зеленский и Ермак при помощи Резникова и Пашинского расхищают международную финансовую помощь", - писал об этой схеме Пашинского ныне опальный депутат Александр Дубинский.Осенью 2022 года российские пранкеры Вован и Лексус опубликоваи разговор с Пашинским, которому они позвонили от имени бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола. В разговоре с ними Пашинский поведал, что США контролируют все операции ВСУ, а Украина планирует диверсии на территории РФ, отдельно заявив о планах атаковать Крымский мост. По его словам, он сам ведет несколько операций и информирует о них ЦРУ. Он добавил, что у Вашингтона есть право вето на все операции ВСУ.В 2018 году украинское издание "Новое время" также сообщало, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 1980х годов по завышенной цене.В период расстрела протестующих на Майдане Пашинский фигурировал в качестве прикрытия снайперов, вывозивших стрелковое оружие. В 2019 году его подозревали в убийстве конкурента на выборах в городе Коростень. В новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю пригорода Вячеславу Химикусу. Дело расследовали до 2021 года, пока потерпевший не отказался от показаний.В 2015 году его обвиняли в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. В ноябре 2002 года Генеральная прокуратура предъявила Сергею Пашинскому обвинение в хищении в 1999—2000 гг. 4 млн долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок при получении кредитов от других банков. Расследование дела остановили в 2004 году, переформатировав его в банальное "превышение служебных полномочий".Проще говоря, на Пашинском уже немало крови, он помогал обналичивать не один краденый миллион, но все дела против него заканчивались ничем. Как отмечал нардеп Евгений Шевченко, его схемы предполагали, что высшее руководство страны должно было их покрывать, а у бывшего руководства имеется "охранная грамота" от посольства США. Следовательно, очередное дело против украинского оружейного барона увязнет в судах на несколько лет. Зеленскому же пока только нужно припугнуть расшалившихся оппонентов из лагеря Порошенко.

https://ukraina.ru/20230815/1048687546.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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