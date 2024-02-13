Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому - 13.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240213/1053256993.html
Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому
Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому - 13.02.2024 Украина.ру
Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому
В понедельник 12 февраля украинские антикоррупционные органы вместе с СБУ сообщили о подозрении группе лиц в нанесении убытков государству на сумму почти миллиард гривен. Самым известным подозреваемым является один из бывших депутатов и лидер Майдана, а также глава администрации президента в 2014 году Сергей Пашинский.
2024-02-13T05:22
2024-02-13T05:28
эксклюзив
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048688444_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_9d787faf4c7393494a3b6681794d6df1.jpg
По данным следствия, в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства, которые Пашинский затем выгодно продал."Один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел "нужные" связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию. Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. При этом топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями Министерства внутренних дел, действиями которых на местах руководили члены преступной организации", – говорится в сообщении НАБУ.В дальнейшем госпредприятие под предлогом "вынужденной продажи" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании, а вырученные деньги были присвоены. Обвиняемым формально грозит до 12 лет.Сам Пашинский сообщил 12 февраля, что у него дома был произведен обыск. Расследование касается передачи в пользу государства топлива компаний беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, утверждает Пашинский.Пашинский сейчас дружен с экс-президентом Петром Порошенко, поэтому все так называемые "порохоботы" в один голос кричат о политическом преследовании.Депутат Евгений Шевченко пишет, что схема присвоения нефтепродуктов в таких объемах не могла бы работать без одобрения президента. "Как можно было похитить нефтепродукты более чем на миллиард гривен, конфискованные у Курченко в пользу государства, и никто этого даже не заметил. Даже дело не завели. Куда смотрел министр Аваков и Президент Порошенко? Надеюсь, намек вы поняли", - пишет нардеп.По его словам, 10 лет назад Пашинский чувствовал себя "избранным", а это чувство самоуверенности дал ему министр МВД Аваков, а тому, в свою очередь, - Турчинов и Порошенко. Поэтому раскрыть дело в полной мере сложно без привлечения всех этих фигур.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что дело против Пашинского – клоунада с целью попугать оппонентов. "Кейс Пашинского - это клоунада и ещё один виток грызни элит, или другими словами, как Зеленский пытается заставить своих оппонентов молчать и "слушаться", взамен на право "воровать", - пишет "Легитимный".Летом прошлого года американская New York Times писала, что компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине. Его фирма "Украинская бронетехника" продает ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через европейскую сеть посредников. Закупки идут преимущественно на деньги, которые Киеву выделяют западные доноры."С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского", - сообщали авторы американского издания."Для хищения международной финансовой помощи, которая выделяется для закупки вооружений, Зеленский и Ермак привлекли Сергея Пашинского, которого Зеленский в 2019 году называл 100-процентным преступником. Теперь компания 100-процентного преступника осваивает многомиллиардные бюджеты Минобороны, и раздувает цены на оружие, которое закупается в странах бывшего "варшавского договора". Таким образом, Зеленский и Ермак при помощи Резникова и Пашинского расхищают международную финансовую помощь", - писал об этой схеме Пашинского ныне опальный депутат Александр Дубинский.Осенью 2022 года российские пранкеры Вован и Лексус опубликоваи разговор с Пашинским, которому они позвонили от имени бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола. В разговоре с ними Пашинский поведал, что США контролируют все операции ВСУ, а Украина планирует диверсии на территории РФ, отдельно заявив о планах атаковать Крымский мост. По его словам, он сам ведет несколько операций и информирует о них ЦРУ. Он добавил, что у Вашингтона есть право вето на все операции ВСУ.В 2018 году украинское издание "Новое время" также сообщало, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 1980х годов по завышенной цене.В период расстрела протестующих на Майдане Пашинский фигурировал в качестве прикрытия снайперов, вывозивших стрелковое оружие. В 2019 году его подозревали в убийстве конкурента на выборах в городе Коростень. В новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю пригорода Вячеславу Химикусу. Дело расследовали до 2021 года, пока потерпевший не отказался от показаний.В 2015 году его обвиняли в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. В ноябре 2002 года Генеральная прокуратура предъявила Сергею Пашинскому обвинение в хищении в 1999—2000 гг. 4 млн долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок при получении кредитов от других банков. Расследование дела остановили в 2004 году, переформатировав его в банальное "превышение служебных полномочий".Проще говоря, на Пашинском уже немало крови, он помогал обналичивать не один краденый миллион, но все дела против него заканчивались ничем. Как отмечал нардеп Евгений Шевченко, его схемы предполагали, что высшее руководство страны должно было их покрывать, а у бывшего руководства имеется "охранная грамота" от посольства США. Следовательно, очередное дело против украинского оружейного барона увязнет в судах на несколько лет. Зеленскому же пока только нужно припугнуть расшалившихся оппонентов из лагеря Порошенко.
https://ukraina.ru/20230815/1048687546.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048688444_35:0:1236:901_1920x0_80_0_0_2b7ae69a40257fc6fc2b653a679e31d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина
Эксклюзив, Украина

Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому

05:22 13.02.2024 (обновлено: 05:28 13.02.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Vadim Chuprina
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© commons.wikimedia.org / Vadim Chuprina
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник 12 февраля украинские антикоррупционные органы вместе с СБУ сообщили о подозрении группе лиц в нанесении убытков государству на сумму почти миллиард гривен. Самым известным подозреваемым является один из бывших депутатов и лидер Майдана, а также глава администрации президента в 2014 году Сергей Пашинский.
По данным следствия, в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства, которые Пашинский затем выгодно продал.
"Один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел "нужные" связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию. Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. При этом топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями Министерства внутренних дел, действиями которых на местах руководили члены преступной организации", – говорится в сообщении НАБУ.
В дальнейшем госпредприятие под предлогом "вынужденной продажи" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании, а вырученные деньги были присвоены. Обвиняемым формально грозит до 12 лет.
Сам Пашинский сообщил 12 февраля, что у него дома был произведен обыск. Расследование касается передачи в пользу государства топлива компаний беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, утверждает Пашинский.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа 2023, 10:12
Новый оружейный барон Украины - ПашинскийКомпания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Биография этого политика полна скандальных историй.
Пашинский сейчас дружен с экс-президентом Петром Порошенко, поэтому все так называемые "порохоботы" в один голос кричат о политическом преследовании.
Депутат Евгений Шевченко пишет, что схема присвоения нефтепродуктов в таких объемах не могла бы работать без одобрения президента. "Как можно было похитить нефтепродукты более чем на миллиард гривен, конфискованные у Курченко в пользу государства, и никто этого даже не заметил. Даже дело не завели. Куда смотрел министр Аваков и Президент Порошенко? Надеюсь, намек вы поняли", - пишет нардеп.
По его словам, 10 лет назад Пашинский чувствовал себя "избранным", а это чувство самоуверенности дал ему министр МВД Аваков, а тому, в свою очередь, - Турчинов и Порошенко. Поэтому раскрыть дело в полной мере сложно без привлечения всех этих фигур.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что дело против Пашинского – клоунада с целью попугать оппонентов. "Кейс Пашинского - это клоунада и ещё один виток грызни элит, или другими словами, как Зеленский пытается заставить своих оппонентов молчать и "слушаться", взамен на право "воровать", - пишет "Легитимный".
Летом прошлого года американская New York Times писала, что компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине. Его фирма "Украинская бронетехника" продает ВСУ гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через европейскую сеть посредников. Закупки идут преимущественно на деньги, которые Киеву выделяют западные доноры.
"С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников Пашинского", - сообщали авторы американского издания.
"Для хищения международной финансовой помощи, которая выделяется для закупки вооружений, Зеленский и Ермак привлекли Сергея Пашинского, которого Зеленский в 2019 году называл 100-процентным преступником. Теперь компания 100-процентного преступника осваивает многомиллиардные бюджеты Минобороны, и раздувает цены на оружие, которое закупается в странах бывшего "варшавского договора". Таким образом, Зеленский и Ермак при помощи Резникова и Пашинского расхищают международную финансовую помощь", - писал об этой схеме Пашинского ныне опальный депутат Александр Дубинский.
Осенью 2022 года российские пранкеры Вован и Лексус опубликоваи разговор с Пашинским, которому они позвонили от имени бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола. В разговоре с ними Пашинский поведал, что США контролируют все операции ВСУ, а Украина планирует диверсии на территории РФ, отдельно заявив о планах атаковать Крымский мост. По его словам, он сам ведет несколько операций и информирует о них ЦРУ. Он добавил, что у Вашингтона есть право вето на все операции ВСУ.
В 2018 году украинское издание "Новое время" также сообщало, что структуры Пашинского причастны к закупкам для ВСУ БМП-1 1980х годов по завышенной цене.
В период расстрела протестующих на Майдане Пашинский фигурировал в качестве прикрытия снайперов, вывозивших стрелковое оружие. В 2019 году его подозревали в убийстве конкурента на выборах в городе Коростень. В новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю пригорода Вячеславу Химикусу. Дело расследовали до 2021 года, пока потерпевший не отказался от показаний.
В 2015 году его обвиняли в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. В ноябре 2002 года Генеральная прокуратура предъявила Сергею Пашинскому обвинение в хищении в 1999—2000 гг. 4 млн долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок при получении кредитов от других банков. Расследование дела остановили в 2004 году, переформатировав его в банальное "превышение служебных полномочий".
Проще говоря, на Пашинском уже немало крови, он помогал обналичивать не один краденый миллион, но все дела против него заканчивались ничем. Как отмечал нардеп Евгений Шевченко, его схемы предполагали, что высшее руководство страны должно было их покрывать, а у бывшего руководства имеется "охранная грамота" от посольства США. Следовательно, очередное дело против украинского оружейного барона увязнет в судах на несколько лет. Зеленскому же пока только нужно припугнуть расшалившихся оппонентов из лагеря Порошенко.
 
ЭксклюзивУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:44Хроника энергетической войны. Швеция вышла из следствия, а Австрия решила диверсифицировать газ
05:22Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому
05:03"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границы
04:56Разорительная мобилизация и отсутствие целей войны. Украинские эксперты с удивлением о ситуации в стране
04:30Окопный "гардероб" начинается с обуви
04:10От победы России в СВО больше всех проиграет Европа - Неменский о польских мечтах
04:00Полковник Виктор Баранец: Если Россия не "припудрит" новые "Авдеевки", ВСУ в мае нанесут ей новый удар
03:30Разделенная и разграбленная. Олег Неменский рассказал, какая Россия нужна Евросоюзу
03:20Военный эксперт ответил, грозят ли Залужному жернова "мясной машины" Зеленского
03:13Социолог Ольга Ярмак: Еще до СВО Украина создала ситуацию, при которой невозможно рожать детей
03:10Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский
03:00Аналитик рассказал, почему на роль главкома ВСУ выбрали Сырского
19:15Угроза Москве и Санкт-Петербургу. Итоги 12 февраля на Украине
18:13Ростислав Ищенко: Пока Евросоюз нападет на Россию с ручкой и ластиком, на Украине кто-то кого-то съест
18:04"Почему США можно, а нам нельзя?" В Киргизии принимают закон об иноагентах
17:58Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардак
17:36Мобилизация и кризис на Украине, антироссийские мечты Польши. О чём говорили эксперты 12 февраля
17:31Дмитрий Голубовский: Россия показала силу мировому "пахану", поэтому нового "Минска" с Украиной не будет
16:57Аналитики посоветовали США заканчивать с Украиной, а то он нее мало что останется
16:50Украина произведет тысячи дронов дальнего действия в этом году
Лента новостейМолния