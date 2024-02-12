Глава Конституционного суда Украины задекларировал собственный храм - 12.02.2024 Украина.ру
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Глава Конституционного суда Украины задекларировал собственный храм
Глава Конституционного суда Украины задекларировал собственный храм - 12.02.2024 Украина.ру
Глава Конституционного суда Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый задекларировал собственный храм Украинской православной церкви так называемого "Киевского патриархата", сообщили 12 февраля журналисты "Украинских новостей"
2024-02-12T16:28
2024-02-12T16:28
новости
украина
декларация
храм
конституционный суд украины
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Головатый с 2010 года владеет храмом раскольнической УПЦ (КП) общей площадью 201 кв.м. Храм находится в поселке Ольшана Черкасской области. Это следует из декларации о его доходах.За 2022 год и.о. главы Конституционного суда получил 5 миллионов гривен (12 млн рублей) зарплаты вместе с пенсией.В январе Голосеевский райсуд города Киева признал Головатого виновным в коррупции и присудил 1700 гривен штрафа. Суд установил, что Головатый не выполнил законных требований Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), а именно не устранил нарушения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" и не предоставил информации, а также копии документов по запросу НАПК.Головатый отказался платить штраф и обратился в апелляционный суд.
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новости, украина, декларация, храм, конституционный суд украины
Новости, Украина, декларация, храм, Конституционный суд Украины

Глава Конституционного суда Украины задекларировал собственный храм

16:28 12.02.2024
 
© ukranews.com
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Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый задекларировал собственный храм Украинской православной церкви так называемого "Киевского патриархата", сообщили 12 февраля журналисты "Украинских новостей"
Головатый с 2010 года владеет храмом раскольнической УПЦ (КП) общей площадью 201 кв.м. Храм находится в поселке Ольшана Черкасской области. Это следует из декларации о его доходах.
За 2022 год и.о. главы Конституционного суда получил 5 миллионов гривен (12 млн рублей) зарплаты вместе с пенсией.
В январе Голосеевский райсуд города Киева признал Головатого виновным в коррупции и присудил 1700 гривен штрафа. Суд установил, что Головатый не выполнил законных требований Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), а именно не устранил нарушения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" и не предоставил информации, а также копии документов по запросу НАПК.
Головатый отказался платить штраф и обратился в апелляционный суд.
12:52
"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарокДепутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий получил от кого-то в подарок автомобиль Mercedes-Benz "Кубик" 2020 года по цене 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), сообщили 12 февраля журналисты "Украинских новостей"
 
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