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Песков прокомментировал слухи насчет использования Starlink российскими военными

Песков прокомментировал слухи насчет использования Starlink российскими военными - 12.02.2024 Украина.ру

Песков прокомментировал слухи насчет использования Starlink российскими военными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля высказался по спору между киевским режимом и американским предпринимателем Илоном Маском насчет использования военными терминалов Starlink

2024-02-12T12:52

2024-02-12T12:52

2024-02-12T12:52

starlink

илон маск

украина

дмитрий песков

новости

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"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил Песков.На днях в ряде западных СМИ, которые ссылались на украинские источники, были опубликованы сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы используют терминалы Starlink в зоне проведения спецоперацииНакануне американский миллиардер Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

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starlink, илон маск, украина, дмитрий песков, новости