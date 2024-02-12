Песков прокомментировал слухи насчет использования Starlink российскими военными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля высказался по спору между киевским режимом и американским предпринимателем Илоном Маском насчет использования военными терминалов Starlink
"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил Песков.
На днях в ряде западных СМИ, которые ссылались на украинские источники, были опубликованы сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы используют терминалы Starlink в зоне проведения спецоперации
Накануне американский миллиардер Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.
29 ноября 2023, 10:23Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС СШАРоссия имеет полное право уничтожать спутники Starlink, используемые ВСУ в зоне конфликта на Украине, заявил на конференции в Белфасте майор Джереми Грунерт, эксперт по космическому праву, офицер Корпуса генеральных судей ВВС США. Об этом говорится в статье The Telegraph