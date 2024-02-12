Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя - 12.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240212/1053238389.html
Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя
Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя - 12.02.2024 Украина.ру
Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя
Западные фармацевтические компании при содействии украинских чиновников испытывали ревматологические лекарства на пациентах в психиатрическом отделении больницы в Мариуполе, передает 12 февраля РИА Новости
2024-02-12T08:44
2024-02-12T08:45
сша
украина
мариуполь
больница
исследование
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9a50a25f8755ee67fa07b1cacd45fe12.jpg
Соответствующие документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления.Они принадлежали психиатрическому отделению медучреждения и были составлены в период с 2008 по 2016 годы.Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson &amp; Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование.Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от иностранных компаний.Документы из мариупольской больницы - не единственное свидетельство, что пациенты украинских психиатрических клиник использовались для опытов в интересах западных специалистов.Весной 2022 года Министерство обороны РФ обнародовало сведения о том, что в 2019-2021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.Также Минобороны РФ раскрыло подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы №1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.Американцы давно начали практиковать эксперименты над пациентами психиатрических клиник. В свое время стало широко известно о проводившемся в 1950-1970-х годах проекте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США MK-ULTRA по манипулированию сознанием людей. В рамках проекта ставились жестокие эксперименты над пациентами психиатрических больниц.
https://ukraina.ru/20220924/1039056375.html
сша
украина
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c6ce55afaa0a45fe3a8e5e4eb272d211.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, мариуполь, больница, исследование, новости, зарубежье
США, Украина, Мариуполь, больница, исследование, Новости, Зарубежье

Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя

08:44 12.02.2024 (обновлено: 08:45 12.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанклаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант
лаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные фармацевтические компании при содействии украинских чиновников испытывали ревматологические лекарства на пациентах в психиатрическом отделении больницы в Мариуполе, передает 12 февраля РИА Новости
Соответствующие документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления.
Они принадлежали психиатрическому отделению медучреждения и были составлены в период с 2008 по 2016 годы.
Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.
В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование.
Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от иностранных компаний.
Документы из мариупольской больницы - не единственное свидетельство, что пациенты украинских психиатрических клиник использовались для опытов в интересах западных специалистов.
Весной 2022 года Министерство обороны РФ обнародовало сведения о том, что в 2019-2021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.
Также Минобороны РФ раскрыло подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы №1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.
Американцы давно начали практиковать эксперименты над пациентами психиатрических клиник. В свое время стало широко известно о проводившемся в 1950-1970-х годах проекте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США MK-ULTRA по манипулированию сознанием людей. В рамках проекта ставились жестокие эксперименты над пациентами психиатрических больниц.
Евстафьев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября 2022, 16:24
Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – ЕвстафьевНесмотря на то, что России удалось раскрыть биоисследования США на Украине, они будут продолжаться в других частях света, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
СШАУкраинаМариупольбольницаисследованиеНовостиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Минские соглашения снова на повестке дня. Главное на Украине на утро 12 февраля
09:41Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов
09:20Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2
09:17Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
08:58Полянский указал на примитивность западной дипломатии
08:44Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя
08:33Св. Алексий: митрополит Киевский – святитель Московский
08:26Главу Пентагона снова госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем
08:06Главное за ночь 12 февраля
07:58"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ
07:42На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
07:27Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян
07:12Сенаторы США поддержали проект о помощи Киеву
05:34Зима в Донецке. В ожидании социального расслабления
05:05"Все лишнее должно быть утилизировано". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
05:00"Я просто выполняю свою задачу": сержант рассказал, как FPV-дроны уничтожают ВСУ и спасают жизни бойцов
04:50Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится Украина
04:39Олег Неменский: Польша жаждет разгрома России на Украине, чтобы воспользоваться "историческим шансом"
04:30От простого к сложному: разведчик объяснил, как в работе инструктора FPV-дронов помогает диплом педагога
04:14Как Евросоюз чуть не стал Шри-Ланкой: от чего спасли Европу бунтующие фермеры
Лента новостейМолния