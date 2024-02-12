https://ukraina.ru/20240212/1053238389.html

Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя

Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя - 12.02.2024 Украина.ру

Западные фармкомпании годами испытывали препараты на жителях Мариуполя

Западные фармацевтические компании при содействии украинских чиновников испытывали ревматологические лекарства на пациентах в психиатрическом отделении больницы в Мариуполе, передает 12 февраля РИА Новости

2024-02-12T08:44

2024-02-12T08:44

2024-02-12T08:45

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Соответствующие документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления.Они принадлежали психиатрическому отделению медучреждения и были составлены в период с 2008 по 2016 годы.Первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.В целом в документах упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование.Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от иностранных компаний.Документы из мариупольской больницы - не единственное свидетельство, что пациенты украинских психиатрических клиник использовались для опытов в интересах западных специалистов.Весной 2022 года Министерство обороны РФ обнародовало сведения о том, что в 2019-2021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.Также Минобороны РФ раскрыло подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы №1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.Американцы давно начали практиковать эксперименты над пациентами психиатрических клиник. В свое время стало широко известно о проводившемся в 1950-1970-х годах проекте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США MK-ULTRA по манипулированию сознанием людей. В рамках проекта ставились жестокие эксперименты над пациентами психиатрических больниц.

https://ukraina.ru/20220924/1039056375.html

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сша, украина, мариуполь, больница, исследование, новости, зарубежье