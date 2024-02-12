На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ - 12.02.2024 Украина.ру
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На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ - 12.02.2024 Украина.ру
На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
В Харькове раздаются взрывы. Об этом 12 февраля сообщил украинский телеканал "Общественное"
2024-02-12T07:42
2024-02-12T07:42
тревога
новости
украина
взрыв
харьков
херсон
павлоград
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Также СМИ пишут о нескольких сериях взрывов в Павлограде Днепропетровской области.Официальный исполнительный комитет города указал, что на фоне взрывов значительная часть города обесточена, отсутствует тепло- и водоснабжение.Также взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.
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украина
харьков
херсон
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тревога, новости, украина, взрыв, харьков, херсон, павлоград
тревога, Новости, Украина, взрыв, Харьков, Херсон, Павлоград

На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ

07:42 12.02.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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В Харькове раздаются взрывы. Об этом 12 февраля сообщил украинский телеканал "Общественное"
Также СМИ пишут о нескольких сериях взрывов в Павлограде Днепропетровской области.
Официальный исполнительный комитет города указал, что на фоне взрывов значительная часть города обесточена, отсутствует тепло- и водоснабжение.
Также взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.
В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.
2 января, 11:44
Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекордБолее 3.5 часа продолжалась воздушная тревога на Украине утром 2 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины
 
тревогаНовостиУкраинавзрывХарьковХерсонПавлоград
 
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