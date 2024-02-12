https://ukraina.ru/20240212/1053237335.html

На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ

На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ - 12.02.2024 Украина.ру

На Украине звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ

В Харькове раздаются взрывы. Об этом 12 февраля сообщил украинский телеканал "Общественное"

2024-02-12T07:42

2024-02-12T07:42

2024-02-12T07:42

тревога

новости

украина

взрыв

харьков

херсон

павлоград

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Также СМИ пишут о нескольких сериях взрывов в Павлограде Днепропетровской области.Официальный исполнительный комитет города указал, что на фоне взрывов значительная часть города обесточена, отсутствует тепло- и водоснабжение.Также взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20240102/1052536205.html

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тревога, новости, украина, взрыв, харьков, херсон, павлоград