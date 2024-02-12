https://ukraina.ru/20240212/1053236173.html

"Все лишнее должно быть утилизировано". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

"Все лишнее должно быть утилизировано". Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 12.02.2024 Украина.ру

"Все лишнее должно быть утилизировано". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

На Украине обсуждают, к чему может привести задержка помощи от Запада, как это скажется на положении ВСУ и как заставить граждан подчиниться драконовским методам мобилизации.

2024-02-12T05:05

2024-02-12T05:05

2024-02-12T05:14

эксклюзив

украина

эксперты

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Власть пока храбрится. Глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что ситуация на фронте сложная, без поставок западных партнеров ресурсов ВСУ хватит на два-три месяца ведения боевых действий.Но это он не нагоняет жути, наоборот, два месяца для нынешней политической верхушки на Украине — это целая вечность, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, в этом заявлении "читается между строк, что завтра-послезавтра конца света не наступит"."Но два месяца… Любой трезвомыслящий аналитик прекрасно понимает, что если в течение ближайших двух-трех недель вопрос помощи со стороны США положительно не решится для Украины, то да — впереди будет неизбежное", - сказал Золотарев в эфире одного из ютуб-каналов.Эксперт добавил, что надо бы оставить некоторые территории, чтобы сохранить армию. Армия и так не в лучшей форме, что можно видеть по истории с мобилизацией, никто не говорит - а на какие деньги? Кроме того, мобилизованных надо обучить, на это нужно время, хотя бы несколько месяцев. и это время может оказаться критическим для ВСУ.Что касается мобилизации, то действия военкомов вызывают уже открытое сопротивление. Мы уже сообщали об инциденте в селе Космач в Ивано-Франковской области, где местные женщины искали "наводчицу ТЦК".Теперь радикалы обещают зачистить это село. Как заявил бывший командир запрещенного в РФ "Айдара"* Евгений Дикий, если там не примут жестких мер, то таких случаев будет все больше, "а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему"."Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию", - приводит слова Дикого телеграм-канал "Политика Страны". Относительно зачисток целых городов и сел на востоке Украины у наци-радикалов таких эмоций почему-то не возникает.Напомним, ранее тот же Дикий обещал, что ветераны будут зачищать уклонистов так, что от них "и мокрого места не останется".Продолжают обсуждать интервью, которое взял у президента РФ Владимира Путина американский журналист и ведущий Такер Карлсон. Обсуждают, обращая внимание на детали. Например, что такое денацификация? Это одна из целей спецоперации, но не все понимают ее суть — точнее, все понимают по-разному. Как отметил политический философ Павел Щелин, если говорить прямо, то это означает, что "на том (месте), что останется Украиной, учебники истории точно не будут писаться канадской диаспорой"."Все любители УПА должны уехать в Канаду. Примерно такой посыл", - сказал Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). По словам эксперта, можно понять так, что "по сути, предлагается примерно такой выбор Украине — либо вы сами устраиваете эту чистку, либо мы ее устроим у вас".И это не противоречит заявленной президентом РФ готовности к переговорам, ведь если эту цель можно достигнуть переговорами, то почему бы нет, считает эксперт. "Вы сделаете сами", - это и есть переговоры, добавил он.Что дальше? По мнению Щелина, все будет продолжаться, ведь в вопросе войны многое зависит от действий Украины, от того, что происходит во внутренней украинской политике."Я не вижу внутри украинского политикума ни одного самоубийцы, готового подписывать капитуляцию", - сказал политэксперт, добавив, что "человек, который возьмет на себя ответственность за такое решение, должен обладать в нынешних условиях каким-то запредельным уровнем самопожертвования и искренней любви к государству и стране — простите, ни один политик в украинской элите не обладает такими качествами...".Он продолжил: "Нынешнее политическое руководство (киевского режима — Ред.) делает ставку на победу если не в 2024-м, то в 2025 году. Соответственно, его единственный шанс — провести массовую мобилизацию, выгрести последних людей, которых только можно, и за счет радикального численного преимущества попытаться провести наступательную операцию, которая решит все политические задачи".Реалистична ли цель — это проверяется на практике. Эксперт отметил, что дальше каждое предложение для Украины (на переговорах) будет только хуже, но уже и текущее положение для нее радикально плохое.И такое радикально плохое положение уже давно. Очень давно. Тут стоит обратиться к интервью лидера партии "Велика Украина" Игоря Беркута, которое тот дал телеканалу "Симон" еще 12 лет назад.Он тогда отметил, что люди по инерции ждут от современного украинского государства выполнения социальных обязательств, но надо понять, что "Украина давно принадлежит группе миллиардеров и мультимиллионеров как частная собственность", и не вина владельцев страны, что "им достался человеческий балласт".Студенты, пенсионеры, врачи, учителя — все это для них балласт. "Элитным" нужны такие реформы, которые позволят максимально сократить население страны. И они последовательно и вполне системно проводились и проводятся. Вся приватизация за копейки — одно сплошное преступление. Собственники страны не остановятся, в конечном итоге украинцы потеряют и "трубу", и землю, предсказывал политик."Если бы не миллионы квартир, доставшихся украинцам от СССР, сейчас бы у нас гетто были уже, жили бы… многие бы уже не жили", - подчеркнул Беркут.Политик отмечал тогда, что "государство Украина в том виде, в каком оно сегодня существует, является орудием изощренного геноцида украинцев"."И чем дольше оно будет существовать, тем меньше на планете Земля останется украинцев, пока оно не рухнет", - констатировал Беркут. В другом интервью в 2014 году он говорил, что для нынешней системы на Украине достаточно населения в 4-5 миллионов человек, а "все лишнее должно быть утилизировано".Может быть, это и есть план нынешней элиты?

https://ukraina.ru/20240212/1053233891.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты