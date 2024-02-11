https://ukraina.ru/20240211/1053221854.html

"Забыть о правилах ведения войны". Странные разговоры украинские экспертов и политиков о будущем страны

"Забыть о правилах ведения войны". Странные разговоры украинские экспертов и политиков о будущем страны - 11.02.2024 Украина.ру

"Забыть о правилах ведения войны". Странные разговоры украинские экспертов и политиков о будущем страны

На Украине гадают, к чему приведет ужесточение мобилизации и какие последствия могут иметь кадровые перестановки в ВСУ в условиях продолжающегося конфликта. Обсуждают и скандальные методы работы ТЦК, которые могут провести к бунту внутри страны.

2024-02-11T05:00

2024-02-11T05:00

2024-02-11T05:00

эксклюзив

украина

мобилизация

александр сырский

владимир зеленский

игорь мосийчук

коррупция

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Если закон о мобилизации примут с сохранением антиконституционных норм, то он будет на ментальном уровне негативно восприниматься обществом, это приведет к колоссальному росту коррупции на всех уровнях и к очень плохим экономическим последствиям, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ."Этот процесс распаралелизации общества и государства, он очень опасен. Когда часть общества перейдет в своеобразное такое катакомбное состояние и вот эти "катакомбники", которых может быть миллионы... То есть, это будет два государства, одно официальное государство, и будет свой золотой миллион, который будет зарезервирован от мобилизации по тем или иным причинам, и будет катакомбное общество или как бы "подземное" общество, которое будет параллельно существовать с государством", - сказал аналитик в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Он подчеркнул, что ничего хорошего такой процесс не несет и напомнил о высказывании главы экономического комитета Рады Дмитрия Наталухи, сказавшего, что три миллиона человек уже исчезли с радаров государства - прежде всего, как налогоплательщики.Это связано с тем, что люди начинают массово увольняться с работы, получают зарплату в конвертах, уничтожают свой электронный след во всех электронных системах, пояснил Кущ. По его мнению, такова реакция общества.Следующими шагами "катакомбников" может быть закрытие счетов в банках, снятие средств. Только в январе украинцы изъяли около 70 миллиардов гривен из банковской системы. А в связи с массовыми увольнениями и переходом людей на зарплаты в конвертах, Украина теряет 9 миллиардов гривен ежемесячно в виде недополученных налоговых платежей и взносов. В год эти потери составят 180 миллиардов гривен или три миллиарда евро, это фактически ежемесячный военный бюджет Украины, отметил эксперт.Процесс бегства от государства продолжится. Как отметил политический аналитик Олег Хавич, выступая на организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье", если год назад в украинском сегменте сети словом номер один в поисковых запросах было слово "контрнаступ" (контнаступление), то теперь это слово "мобилизация"."Сейчас мобилизация — это уже экзистенциальный страх, это вопрос жизни и смерти", - сказал эксперт, напомнив о случаях сопротивления сотрудникам военкомам в Западной Украине.Экс-депутат Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук заявил, что кадровые перемены в ВСУ таят серьезные риски. В частности, он напомнил о родственниках нового главкома Александра Сырского в России и заявил, что это козырь в руках противника. Предположил, что их могут пытать — и как тогда поведет себя главком ВСУ?"Только недалекий человек может думать, что враг не использует семью главкома для давления на него, только недалекий. Учитывал ли это президент? Нам говорят: Сырский не общался там сколько-то лет и еще что-то. Во-первых, мы не знаем, общался, не общался. Во-вторых, кровные родственники, мама и папа, если завтра им, я извиняюсь, засунут руки в двери или еще что-то, мы не знаем, как сработает психология человека", - безумно фантазировал Мосийчук в эфире ютуб-канала "Да это так".Он продолжил: "Мне могут сказать: да ну, русские так не будут… Да будут! И американцы бы делали, и китайцы бы делали, и Украина бы делала". Ценное признание. Если относительно возможных действий русских, американцев и китайцев высказаны лишь предположения, то слова о том, что делала бы в такой ситуации Украина (точнее, киевский режим), мы слышим из уст экс-депутата украинского парламента и участника АТО — этот знает что говорит.Мосийчук добавил, что все разговоры о правилах ведения войны и о гуманизме надо оставить "для прессы".Политик также отметил, что перестановки в ВСУ проводятся в то время, как ситуация на линии боевого соприкосновения может осложниться. Россия будто бы не против переговоров, об этом сказал Владимир Путин в интервью, которое взял у него Такер Карлсон. Но, по мнению Мосийчука, из интервью следует, что переговоры могут состояться не раньше, чем состоится инаугурация нового президента США.Кроме того, по мнению экс-депутата Рады, Россия претендует на Причерноморье, Днепр и Киев как на исконные русские территории. Ситуация на фронте сложная, констатировал Мосийчук, добавив, что из-за действий военкомов есть риск получить взрыв еще и внутри страны. Он также напомнил, что военкомы, ТЦК находились в ведении нынешнего главкома Сырского, когда тот командовал Сухопутными войсками.Теперь же за все неудачи на фронте, за поставки боеприпасов, за скандалы с ТЦК отвечает лично президент, поскольку "Сырский просто проводник воли Зеленского", считает политик. Он также рассказал о действующих коррупционных схемах, о том, что общество смотрит на это и задает вопрос: мы что, за это воюем? И констатировал, что ответа на этот вопрос нет.

https://ukraina.ru/20240210/1053219203.html

https://ukraina.ru/20240103/1052541846.html

https://ukraina.ru/20240210/1053218694.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, мобилизация, александр сырский, владимир зеленский, игорь мосийчук, коррупция