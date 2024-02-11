В Крынках закрепиться негде: военный волонтер раскрыл, как ВСУ пытаются "измотать" ВС РФ на Днепре
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
После того как штурмовики зачистят плацдарм, туда кто-то должен зайти и закрепиться. А это невозможно до тех пор, пока окончательно не будет подавлена вражеская артиллерия и дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живо
На ряде участков фронта сейчас идут тяжелые бои (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). Причем с плацдармом в Крынках ситуация очень сложная. Даже если российские бойцы его полностью срежут, все равно продолжится позиционная война через Днепр, рассказал обозреватель.
В районе Крынок нет лесов, а все здания уничтожены. После того как штурмовики зачистят плацдарм, туда кто-то должен зайти и закрепиться. А это невозможно до тех пор, пока окончательно не будет подавлена вражеская артиллерия и дроны, добавил волонтер.
"Сегодняшние Крынки – это 200 домов, разрушенных до основания. В этих 200 домах есть 200 подвалов. Допустим, мы убьем всех вэсэушников, которые там сидят (их там от 50 до 100). Но в поселке надо закрепиться. А закрепиться там негде", - подчеркнул Живов.
Для этого ВС РФ должны переправиться на правый берег Днепра и ударить ВСУ во фланг. Но это нужно сделать без огромных потерь и без попадания в такие же "Крынки" с той стороны. Нельзя допустить, чтобы морпехи ВС РФ гибли там просто для того, чтобы заявить о нашем присутствии, заключил собеседник Украина.ру.
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