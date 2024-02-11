https://ukraina.ru/20240211/1053221293.html

В Крынках закрепиться негде: военный волонтер раскрыл, как ВСУ пытаются "измотать" ВС РФ на Днепре

В Крынках закрепиться негде: военный волонтер раскрыл, как ВСУ пытаются "измотать" ВС РФ на Днепре - 11.02.2024 Украина.ру

В Крынках закрепиться негде: военный волонтер раскрыл, как ВСУ пытаются "измотать" ВС РФ на Днепре

После того как штурмовики зачистят плацдарм, туда кто-то должен зайти и закрепиться. А это невозможно до тех пор, пока окончательно не будет подавлена вражеская артиллерия и дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живо

2024-02-11T04:40

2024-02-11T04:40

2024-02-11T04:40

новости

вс рф

всу

россия

украина

днепр

плацдарм

наступление

херсонское направление

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052235979_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9b64d184610886fe379ff5a48513c71f.jpg

На ряде участков фронта сейчас идут тяжелые бои (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). Причем с плацдармом в Крынках ситуация очень сложная. Даже если российские бойцы его полностью срежут, все равно продолжится позиционная война через Днепр, рассказал обозреватель.В районе Крынок нет лесов, а все здания уничтожены. После того как штурмовики зачистят плацдарм, туда кто-то должен зайти и закрепиться. А это невозможно до тех пор, пока окончательно не будет подавлена вражеская артиллерия и дроны, добавил волонтер.Для этого ВС РФ должны переправиться на правый берег Днепра и ударить ВСУ во фланг. Но это нужно сделать без огромных потерь и без попадания в такие же "Крынки" с той стороны. Нельзя допустить, чтобы морпехи ВС РФ гибли там просто для того, чтобы заявить о нашем присутствии, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053180665.html

россия

украина

днепр

херсонское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, россия, украина, днепр, плацдарм, наступление, херсонское направление, артиллерия, дроны, морпехи