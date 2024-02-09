https://ukraina.ru/20240209/1053200524.html

Последняя Антанта: как Франция потеряла влияние на Балканах

Последняя Антанта: как Франция потеряла влияние на Балканах - 09.02.2024 Украина.ру

Последняя Антанта: как Франция потеряла влияние на Балканах

Антанта – военно-политический блок Великобритании, России и франции, оформленный рядом соглашений в 1891-1907 годах. Название оказалось популярным и 9 февраля 1934 года по инициативе Франции была создана "Балканская Антанта" – союз Греции, Румынии, Турции и Югославии. Его целью было сохранение статус-кво в регионе, но достичь этого не удалось

2024-02-09T16:00

2024-02-09T16:00

2024-02-09T16:00

история

история

балканы

румыния

турция

греция

югославия

1930-е

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Балкано-Дунайский регион, который с XIX века называют "пороховым погребом Европы", и поныне продолжает оставаться одной из основных конфликтных зон международных отношений, средоточием важнейших геополитических интересов великих держав.Страны Балканского полуострова после освобождения от владычества Османской империи занимали чрезвычайно выгодное геостратегическое положение. Им принадлежала значительная часть побережья Адриатического моря с крупными портами и перекрёстками важнейших сухопутных путей, ведущих из Центральной и Западной Европы в Южную и далее – в Малую Азию. При этом балканские государства обладали значительными природными ресурсами и являлись важной базой аграрного производства.В этих условиях нерешённость на полуострове территориальных, этнических, конфессиональных и других проблем обусловила многочисленные внутренние вооружённые конфликты, происходившие в регионе вплоть до начала ХХI века с прямым или косвенным участием великих держав.В годы Первой мировой войны Германии удалось установить контроль над большей частью Балкано-Дунайского региона и в значительной степени подчинить себе Австро-Венгрию, что имело большое значение для последующей политики Германии в Юго-Восточной Европе. После успехов, достигнутых во время Первой мировой войны, правящие круги Германии, несмотря на отдельные противоречия, единодушно рассматривали Юго-Восточную Европу как сферу влияния Германии.Однако поражение Германии в Первой мировой войне не только помешало осуществлению амбициозных планов германского руководства, но и привело к утрате Германией значительной части своих позиций в Балкано-Дунайском регионе. В результате большинство стран Балкано-Дунайского региона стало составной частью Версальской системы, которая оформила новую расстановку сил в Юго-Восточной Европе.Важнейшими звеньями Версальской системы в Юго-Восточной Европе были "Малая Антанта", оформившаяся в 1920-1921 годах и объединявшая Чехословакию, Югославию и Румынию, а также созданная в 1934 году "Балканская Антанта", к которому присоединились Югославия, Румыния, Греция и Турция. Основным гарантом Версальской системы в Юго-Восточной Европе была Франция, которая подписала двусторонние соглашения о союзе с Чехословакией, Румынией и Югославией.На образование "Балканской Антанты" повлиял целый ряд факторов: угроза агрессии и усиление влияния Германии и Италии на Балканах, стремление Франции укрепить свои позиции в Европе путем расширения системы военных блоков "малых государств" под своим покровительством, а также последствия экономического кризиса 1929-1933 годов и стремление преодолеть их совместными усилиями.Перед официальным созданием "Балканской Антанты" были подписаны двусторонние соглашения между Грецией и Турцией (14 сентября 1933), Румынией и Турцией (18 октября 1933), Югославией и Турцией (27 ноября 1933). Французская и румынская дипломатия до последнего пытались убедить Албанию и Болгарию присоединиться к новому союзу, однако эти усилия оказались тщетными. Это и неудивительно: Албания ориентировалась на Италию, а Болгария имела территориальные претензии ко всем четырём странам, готовившимся подписать пакт.4 февраля 1934 года министры иностранных дел Югославии, Румынии, Турции и Греции парафировали проект соглашения, получившего название "Балканского пакта". А 9 февраля в Афинах от имени румынского, греческого, турецкого и югославского правительств Титулееку, Маюсимос, Рюштю-Бей и Ефтич официально подписали пакт о создании "Балканской Антанты". Объединив только часть балканских государств, "Балканская Антанта" по существу была орудием французской политики, тем более, что два её участника (Румыния и Югославия) входили одновременно в "Малую Антанту".Ставя своей целью сохранение статус-кво на Балканах, пакт устанавливал следующее:– оказание взаимной помощи в случае нападения на члена союза какого-либо балканского государства, не входящего в союз (то есть Болгарии или Албании);– взаимные обязательства не нападать друг на друга;– в случае, если бы один из участников договора подвергся нападению другой европейской державы (подразумевались Италия и Германия), оказавшей поддержку другому балканскому государству, прочие члены союза обязывались прийти на помощь.Взаимопомощь членов Балканской Антанты не распространялась на оборону азиатских границ Турции, при заключении этого договора Турция вставила специальную оговорку, что соглашение не направлено против СССР."Балканская Антанта" была весьма странным союзом.Во-первых, у Югославии были весьма серьёзные конфликты с Румынией (по поводу региона Банат, большая часть которого после Первой мировой войны была передана под власть Белграда) и Грецией (от которой Югославия требовала свободную зону в порту Салоники и экстерриториальную железную дорогу до порта).Во-вторых, много вопросов вызывало присутствие в союзе Турции, и не только потому, что Османская империя была частью Четверного союза, то есть была среди проигравших Первую Мировую, и турок тоже следовало сдерживать от реваншизма. Дело в том, что в 1919-1922 в войне за независимость Турции кемалисты сражались и победили в борьбе с французами и в большей степени – с греками. При этом изгнание греков из Смирны сопровождалось страшной резнёй, а последующий принудительный обмен населением Турции и Греции вызвал в последней гуманитарную катастрофу с экономическим кризисом.Поэтому включение этих двух стран в один союз было огромным достижением французской дипломатии, но вместе с тем делало "Балканскую Антанту" непрочной. Некоторые историки считают, что для Франции вовлечение Турции в свою орбиту было важно не столько в разрезе Балкан, сколько Ближнего Востока (ведь Сирия была французской территорией).Пакт о создании "Балканской Антанты" с самого начала бы компромиссным документом. Так, тайный протокол к нему обязывал договаривающиеся стороны в течение шести месяцев начать переговоры о заключении конвенций, обеспечивающих осуществление целей, преследуемых "Балканским пактом". Уточнялось, что прежде всего будут заключены военные конвенции, но этого так и не произошло.По сути, "Балканская Антанта" никогда не работала должным образом и стала формальностью после убийства югославского короля Александра I в Марселе 9 октября 1934 года, то есть ровно через 8 месяцев после создания союза, и через восемь дней после того, как "Балканский пакт" был зарегистрирован в серии договоров Лиги Наций.Пришедший к власти в Югославии регент Павел начал ориентировать страну на Италию и Германию, после к подобной позиции перешла Румыния, несмотря на то, что эта страна появилась в XIX веке на карте Европы только благодаря Франции.Неоднозначным было отношение стран "Балканской Антанты" к Советскому Союзу. Если турки в момент создания этой организации благоволили Москве, то остальным было трудно разделять такое отношение.Так, югославские власти хорошо относились к Российской империи, укрыли у себя многих белых, включая Врангеля и Шульгина, поэтому к большевикам не испытывали особой любви. То же касалось и греков: они участвовали в интервенции в России, вдобавок НКВД проводило "Греческую операцию" в отношении греческого населения юга СССР. У Румынии же оставался открытым вопрос по поводу Бессарабии, захват которой советское правительство не признавало.Считается, что "Балканская Антанта" официально прекратила своё существование 28 октября 1940 года, когда фашистская Италия с территории Албании напала на Грецию, и последней никто из союзников по пакту не помог. А 6 апреля 1941 года в Грецию и Югославию начала вторжение нацистская Германия, имея в союзниках не только Болгарию и Венгрию, но и Румынию. Франция к тому времени уже капитулировала перед Третьим Рейхом, и до сих пор не смогла восстановить своё влияние на Балканах.

https://ukraina.ru/20230530/1044931478.html

https://ukraina.ru/20230810/1048601386.html

https://ukraina.ru/20210519/1031413472.html

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Олег Хавич

история, балканы, румыния, турция, греция, югославия, 1930-е